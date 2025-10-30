Những khoảnh khắc khó quên trong đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam"

Tối 29/10, đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM), thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Chương trình do Đinh Hà Uyên Thư đảm nhận vai trò đạo diễn, MC Anh Tuấn là nhà sản xuất và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh giữ vai trò giám đốc âm nhạc.

Với sự góp mặt của 25 "anh tài", đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam được ví như concert thu nhỏ của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Nhiều khán giả háo hức và xúc động khi được "trở về nhà", cùng hòa giọng với các nghệ sĩ trong những bản hit quen thuộc.

Điểm đặc biệt của Tôi! Người Việt Nam là tinh thần hướng về cộng đồng, được cộng hưởng từ dàn nghệ sĩ cho đến sự hưởng ứng của hàng nghìn khán giả.

Là đêm nhạc được thực hiện để gây quỹ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, 25 "anh tài" đồng lòng không nhận cát-xê. Toàn bộ doanh thu từ việc bán vé (sau khi trừ thuế và chi phí quản lý), cùng với sự đóng góp từ các nhà hảo tâm và đơn vị đồng hành, cũng sẽ được chuyển tới bà con vùng bão lũ thông qua quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

"Xuất phát từ tinh thần lan tỏa yêu thương, chung tay giúp đỡ đồng bào vùng bão lũ, sự ủng hộ của các bạn hôm nay đã tạo nên đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam", MC Anh Tuấn - nhà sản xuất chương trình - chia sẻ khi mở màn đêm nhạc.

Xuyên suốt 5 tiếng đồng hồ, "Gia tộc Anh tài" đã mang đến cho người hâm mộ gần 40 màn trình diễn nhiều cảm xúc. Lần lượt các nhóm như Nhà Mứt Gừng, Nhà Cá Lớn, Nhà Chín Muồi, Nhà Trẻ... hâm nóng không khí với loạt ca khúc nổi tiếng như: Chiếc khăn piêu, Mẹ yêu con, Đào liễu, Hỏa ca...

Đây đều là những ca khúc từng tạo dấu ấn trong Anh trai vượt ngàn chông gai, nhưng được phối mới và biểu diễn với năng lượng mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần tích cực gửi đến người hâm mộ.

Các "anh tài" cũng không quên tạo bất ngờ cho khán giả, khi trình diễn nhiều ca khúc solo mới phát hành.

Kay Trần khiến khán giả thích thú với tiết mục Gọi cháy máy, rapper Đinh Tiến Đạt mang đến ca khúc Bỏ bàn tay đó ra, còn Jun Phạm trình diễn với phong cách dân gian kết hợp hiện đại trong bài Sơn thủy khúc.

Để nhấn mạnh thông điệp về tinh thần sẻ chia đến cộng đồng, đêm nhạc cũng có những tiết mục ca ngợi con người Việt Nam, tôn vinh sự kiên cường, nhân ái như: Một vòng Việt Nam, Người Việt, Tự nguyện...

Trương Thế Vinh, Phan Đinh Tùng thể hiện các ca khúc Ngày mưa gió hơn thua và Nguyện cầu sau cơn lũ. Đây đều là những nhạc phẩm mang chủ đề hướng về đồng bào ảnh hưởng bởi bão lũ, thể hiện thông điệp đồng cảm trước mất mát của bà con.

Không chỉ có những tiết mục âm nhạc chất lượng, Tôi! Người Việt Nam còn có những khoảnh khắc giàu cảm xúc từ khán giả.

Trong không gian ấm áp, gần gũi tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, sự tương tác giữa nghệ sĩ và người hâm mộ càng trở nên gắn kết. Khán giả bật đèn pin điện thoại, vừa hát, vừa nhảy cùng các "anh tài".

Để đáp lại tình cảm đó, các nghệ sĩ cũng có những màn giao lưu ngẫu hứng, như khoảnh khắc NSND Tự Long, Đăng Khôi bước lên khán đài bắt tay fan, hay khi Thanh Duy múa lụa trên hàng ghế khán giả...

Cuối chương trình, màn đấu giá poster có chữ ký của 33 "anh tài" cũng khiến người hâm mộ thích thú.

Một khán giả yêu mến Kay Trần gây bất ngờ khi chi 180 triệu đồng để sở hữu tấm poster này. Nữ khán giả chia sẻ, cơ hội được làm điều ý nghĩa cùng thần tượng là điều rất đáng trân quý và mong đóng góp phần nào cho những hoàn cảnh đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Khép lại vào 0h30 ngày 30/10, đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam đọng lại những dư âm khó quên cho người hâm mộ.

Với thông điệp ý nghĩa và những tiết mục âm nhạc giàu cảm xúc, đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam tạo nên bức tranh đẹp về sự nhân văn, san sẻ tình yêu thương đến đồng bào đang chịu thiệt hại do bão lũ.

Báo Dân trí là đơn vị đồng hành truyền thông của đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam. Với kinh nghiệm nhiều năm triển khai các dự án nhân ái, báo Dân trí tiếp tục là cầu nối lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" đến cộng đồng thông qua chương trình đặc biệt này.

Ảnh: Khoa Nguyễn, Nam Anh