Nguyệt Hằng nói về hôn nhân với Anh Tuấn: “Tôi ghen thì chỉ… biết khóc”

"Khán giả chỉ nghe giọng đã nhận ra tôi"

Vào tháng 3 năm nay, NSƯT Nguyệt Hằng chính thức là giảng viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Khi quyết định thay đổi công việc, chị có đắn đo nhiều không?

- Tôi đã chính thức sang Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội nhưng trước đó, tôi được thầy Hiệu trưởng và NSND Trần Đức, nguyên Trưởng khoa Sân khấu - Điện ảnh, mời giảng dạy.

Thầy Đức vừa là người thầy, vừa là người kết nối đầu tiên giữa tôi và trường. Khi đó, tôi thấy công việc giảng dạy phù hợp với chuyên môn, trường lại đang rất cần người, nên đã chuyển việc.

Thật ra, tôi chưa bao giờ nghĩ đây là một bước ngoặt lớn. Vì nhiều năm làm diễn viên ở Nhà hát Tuổi trẻ, tôi vẫn đi dạy, vẫn cộng tác với các trường nghệ thuật như: Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Đại học Thăng Long, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội…

NSƯT Nguyệt Hằng chính thức về Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội từ tháng 3 năm nay.

Sau hơn nửa năm về trường, chị đã quen với công việc giảng dạy chưa?

- Việc đi dạy không quá xa lạ nhưng trước tôi chỉ là cộng tác viên, giảng viên thỉnh giảng... Giờ đứng trên lớp với cương vị một nhà giáo nên tôi thấy mình cần phải trau dồi hơn vào phương pháp sư phạm.

Lên lớp, công việc có bận rộn hơn nhưng tôi không ngại. Khi ở Nhà hát Tuổi trẻ, tôi đã quen với giờ giấc chính xác, nghiêm túc nên việc đến sớm hay về muộn không thành vấn đề.

Thậm chí, nhiều khi đứng lớp, tôi thường dạy quá giờ vì thấy tiếc, không muốn dừng lại giữa chừng.

Chị muốn khán giả gọi là NSƯT Nguyệt Hằng hay cô giáo Nguyệt Hằng?

- Thực ra, tôi vẫn luôn là một nghệ sĩ, gắn bó với nghệ thuật biểu diễn suốt hơn 30 năm. Danh hiệu NSƯT là sự ghi nhận cho những cống hiến đó nên tôi rất trân trọng.

Trước đây, mọi người thường gọi tôi là “cô giáo Nguyệt Hằng”. Còn bây giờ, khi là cô giáo, lại có thêm danh hiệu NSƯT thì đó là niềm tự hào, sự ghi nhận trong nghề, vừa là động lực để tôi tiếp tục truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Nguyệt Hằng là một trong những nghệ sĩ gạo cội của Nhà hát Tuổi Trẻ. Việc chị đột ngột chuyển sang công tác giảng dạy khiến nhiều người bất ngờ. Có bao giờ chị cảm thấy tiếc nuối khi chuyển công tác?

- Tôi vẫn có chút chạnh lòng nhưng dù ở đâu, tôi vẫn là một nghệ sĩ chân chính, sống bằng nghề, bằng đam mê và vẫn yêu nghệ thuật như thuở ban đầu.

Tôi luôn nói với các em sinh viên rằng: Ngoài đời, nhân vật cứ sống theo hoàn cảnh với diễn biến tự nhiên nhất mà mình không đoán trước được tương lai nhưng khi lên sân khấu sẽ khó hơn.

Người nghệ sĩ phải sống một cuộc đời mình đã biết trước mà vẫn phải chân thật. Khi đó, càng diễn hay càng chạm tới trái tim khán giả.

Nữ nghệ sĩ và các sinh viên năm đầu khoa Sân khấu - Điện ảnh K25B của trường.

Ngoài là diễn viên, Nguyệt Hằng còn là một nghệ sĩ chuyên lồng tiếng cho phim truyền hình. Nếu có người gọi chị là “nữ hoàng lồng tiếng”, chị có cảm thấy áp lực?

- Tôi không thấy áp lực. Mọi người yêu mến, ghi nhận bằng danh xưng là niềm vui lớn nhất của tôi. Bản thân may mắn khi được khán giả nhận ra sau khi lồng tiếng nhiều phim truyền hình.

Nguyệt Hằng còn nhớ cơ duyên nào đưa chị đến với công việc lồng tiếng?

- Lý do rất tình cờ. Hồi đó, tôi đóng phim truyền hình dài tập đầu tiên của VTV là Những người sống quanh tôi, do chú Tất Bình đạo diễn.

Sau đó, chú Trọng Phan - “bầu sô” diễn viên - nói rằng: “Cháu đóng thì tự lồng tiếng cho mình đi”. Thế là vai diễn đầu tiên, tôi tự lồng tiếng cho chính mình.

Những ngày đầu vào nghề, tôi được các bậc tiền bối như: Chị Hương "Bông", anh Đỗ Kỷ… giúp đỡ, rèn luyện phần tiếng nói. Từ những ngày đầu tiên như thế, tôi đã học được rất nhiều. Sau đó, các đạo diễn khác tiếp tục mời tôi lồng tiếng cho những vai chính khác.

Chị có bí quyết đặc biệt nào trong việc nhả chữ để "tròn vành rõ tiếng"?

- Về cơ bản, diễn viên lồng tiếng phải phát âm tròn vành, rõ chữ, biết nhấn nhá, sử dụng đài từ, cảm xúc, trường độ, cao độ, tiết tấu hợp lý… Quan trọng nhất là phải lựa tiếng nói của mình, hiểu được ưu, nhược điểm để khắc phục và tạo dấu ấn riêng.

Thực ra, ngày xưa giọng của tôi không tốt. Tôi có dây thanh đới mỏng manh, nghe nhẹ nhàng nhưng thiếu nội lực. Âm sắc ấy là do cha mẹ sinh ra đã thế nên tôi phải luyện tập rất nhiều.

Hồi mới vào nghề, thầy Lê Hùng đã dẫn dắt tôi sang làm diễn viên sân khấu. Tôi bị thầy mắng suốt và nói: “Mày về học múa đi, không nói được đâu, đừng học kịch nữa!”.

Tôi buồn lắm nhưng chính những lời đó lại là động lực để mình vượt qua những khó khăn. Nhờ sự kiên trì, tôi bén duyên với nghề, rồi may mắn đến với công việc lồng tiếng suốt nhiều năm.

Nhờ rèn luyện trong phòng lồng tiếng, tôi đã biết được tiếng trên sân khấu có kỹ thuật riêng, còn tiếng trong phim thì qua mic, qua bộ kích âm. Chính sự khác biệt ấy lại giúp tôi luyện đài từ, luyện hơi, luyện cảm xúc.

Với diễn viên, khán giả nhớ mặt, nhớ tên đã là quý, nhưng với diễn viên lồng tiếng, có những người chỉ nghe qua điện thoại cũng nhận ra giọng nên tôi rất hạnh phúc.

Nguyệt Hằng luôn dạy sinh viên cách diễn chạm đến trái tim khán giả.

"Tôi và ông xã có 15 năm đi thuê nhà"

Hồi đó, cát-xê lồng tiếng có cao không chị?

- Giá trị đồng tiền ngày xưa khác bây giờ nhưng tôi thấy mình vẫn sống được với nghề. Có thời điểm, chúng tôi lồng tiếng bằng băng từ analog, tức là một cảnh có 4 diễn viên thì cả 4 người đều phải có mặt để cùng lồng tiếng.

Người này thoại xong, người kia phải thoại tiếp vì chỉ có một chiếc micro. Nếu đông quá thì phải chia ra: Đoạn này, 2 người lồng tiếng trước, sau đó mới đến 2 người kia.

Về sau, công nghệ phát triển, có hệ thống thu riêng từng kênh. Một mình trong phòng thu, tôi phải vừa diễn vừa tưởng tượng như đang có người đối thoại.

Khi ấy, tôi phải lấy cảm xúc để nhập vai cho thật, dù không có ai bên cạnh. Chính những trải nghiệm đó đã rèn giũa để tôi có được kỹ năng như bây giờ.

Nữ diễn viên là người lồng tiếng cho nhiều bộ phim trên VTV.

Chị từng chia sẻ rằng, có thời điểm mới sinh con, chị đã phải đi lồng tiếng?

- Cả hai lần sinh con tôi đều đi làm việc rất sớm. Hồi đó, tôi bận lắm: Sáng dậy vội vàng cho con uống sữa, rồi phi ngay đến phòng lồng tiếng. Trưa tranh thủ về ăn vội bát cơm, lo cho con, rồi quay lại làm việc.

Có ngày tôi làm 3 buổi, mệt quá tôi xin bớt còn 2 buổi, dần dần mới rút xuống 1 buổi.

Thời điểm ấy vừa áp lực kinh tế, vừa thương con. Tôi mới sinh, không đi diễn được, chỉ có thể lồng tiếng. Cũng may nghề ấy giúp tôi có khoản thu nhập ổn định, dù không phải giàu có.

Thế nhưng có người nói, chị “giàu ngầm”, nhà đất khắp nơi ở Hà Nội?

- Các con tôi vẫn thường hỏi bố mẹ rằng, sao mình có nhiều nhà cũ vậy? Thực ra, đó toàn nhà đi thuê. Tính ra, vợ chồng tôi phải hơn 15 năm đi thuê nhà.

Chúng tôi chuyển nhà liên tục, mãi sau này mới mua được căn đầu tiên, chỉ 17m2 ở Đội Cấn. Sống gần 10 năm, chúng tôi phải đi thuê tiếp, gom góp tiền mua căn chung cư ở khu Ngoại Giao Đoàn.

Mới đây, vợ chồng tôi mua một ngôi nhà ở Long Biên. Anh Tuấn có sở thích nuôi chim nên ở nhà mới này, anh dành toàn bộ tầng thượng để nuôi chim, trồng cây.

Thời gian này, khán giả thấy vợ chồng chị chơi TikTok rất tích cực. Nhiều clip của anh chị được yêu thích vì hài hước, dễ thương. Chị có bất ngờ không?

- Tôi cũng bất ngờ vì chỉ nghĩ làm clip cho vui, không ngờ mọi người lại thích đến thế.

Khi tôi bàn với ông xã về việc làm TikTok, anh ấy nói: “Trời ơi, mình có còn trẻ đâu mà làm theo các bạn trẻ”.

Tôi nghĩ đến việc làm các clip đời thường mà vẫn có câu chuyện nên có ý tưởng quay video nấu ăn. Anh Tuấn biết nấu ăn và nấu rất ngon nên chúng tôi mới dám làm kênh TikTok riêng như vậy.

Các clip nấu ăn do anh Tuấn làm là hoàn toàn tự nhiên mà không có kịch bản. Tôi chỉ là nhân vật phụ, tương tác bên cạnh anh ấy.

Nguyệt Hằng và diễn viên Anh Tuấn đã kết hôn gần 30 năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phản hồi nhiều nhất khi mọi người xem TikTok của anh chị là gì?

- Tôi vẫn nhận được những lời khen. Vui nhất là nghe mọi người nói: “Sướng nhất chị Hằng, toàn được chồng nấu cho ăn”, “Nguyệt Hằng xinh thế sao lại lấy ông đầu gấu, xấu xí vậy?”... Có thể mọi người động viên, nhưng nghe những lời khen đó tôi cũng thấy thích.

Ông xã chị đọc bình luận xong có phản ứng gì?

- Anh Tuấn không thích sống màu mè, anh luôn rất thận trọng, luôn cân nhắc mọi việc. Khi thấy mọi người khen vợ, anh cũng tự tin lắm!

"Ngày trẻ, chúng tôi cũng ghen"

Trong gia đình, chị hay ông xã là người cầm “tay hòm chìa khóa”?

- Tôi chưa bao giờ hỏi anh ấy về việc kinh doanh tháng này được bao nhiêu, tháng sau có lãi không? Tôi biết công việc làm ăn của anh rất khó khăn.

Nếu có nợ nần hay phải thanh toán, anh thường tự xoay xở. Chỉ khi nào không thể lo được thì mới nói với tôi để vợ chồng cùng bàn bạc.

Khi kinh doanh quán bánh canh ghẹ cùng anh Vĩnh Xương, kinh tế ổn định hơn nhưng đến giờ anh Tuấn vẫn phải lo trả góp nhà và xe... Còn chuyện học hành của con cái, tôi là người quán xuyến.

Nguyệt Hằng cho biết, ông xã là người chiều vợ thương con.

Gần 30 năm ở bên nhau, chị đã đi cùng ông xã từ những thất bại đến lúc thành công. Hiện, anh chị đã thành ông bà ngoại. Tính cách nào của anh Tuấn khiến chị thích nhất?

- Anh Tuấn là người rất chiều vợ, chiều con. Nếu trong túi có một đồng, anh cũng đưa hết cho vợ con.

Sống với nhau lâu, tôi đã quen tính cách của anh nên chấp nhận và bù đắp cả khiếm khuyết của nhau.

Khi cáu, anh không kiểm soát được, có thể vung tay, thậm chí khi giận quá thì đập phá đồ đạc. Ngoài 2 tính cách đó ra thì anh rất hiền.

Nếu cãi nhau, chị hay ông xã sẽ làm lành trước?

- Mỗi lần cãi nhau, mỗi người bỏ đi một nơi sau đó quay về là bình thường. Lúc 2 người đang giận mà ngồi nói chuyện với nhau thường không giữ được bình tĩnh nên chúng tôi chọn cách im lặng, giải quyết mâu thuẫn sau.

Anh và chị có ghen không?

- Lúc trẻ thì cũng có đấy, chỉ là chúng ta kiềm chế thế nào thôi. Anh Tuấn ghen thì nổi khùng, còn tôi ghen chỉ... biết khóc.

Hiện tại, chúng tôi luôn trân trọng những giây phút quây quần bên gia đình. Dù làm việc gì, chỉ mong đến cuối giờ chiều, về nhà ăn bữa tối có đầy đủ các thành viên.

Thi thoảng vào buổi trưa, tôi với anh Tuấn cũng hẹn nhau đi ăn, uống cà phê xong mới đi làm tiếp.

Chị quan niệm thế nào về tình yêu ở tuổi 50?

- Tình yêu của tôi bây giờ là gia đình, là nhìn thấy các con, các cháu lớn lên từng ngày.

Chúng tôi cũng đã thành ông bà ngoại. Tôi là bà ngoại hiện đại, có hỗ trợ nhưng không can thiệp quá sâu vào việc chăm sóc cháu của các con.

"Anh Tuấn ghen thì nổi khùng, còn tôi ghen chỉ... biết khóc", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Nhắc đến Anh Tuấn - Nguyệt Hằng, khán giả cũng nhớ đến một cặp đôi đặc biệt trong showbiz Việt. Anh chị có bị áp lực phải giữ gìn hình ảnh một cặp vợ chồng hoàn hảo không?

- Tôi và anh Tuấn không thích phô trương. Nếu có xích mích hay không hiểu nhau thì anh ấy cũng không giấu. Tôi và anh ấy đều nghĩ rằng, kể câu chuyện của mình là cách chia sẻ kinh nghiệm sống cho các bạn trẻ và để các con cũng nhìn vào đó, xây dựng gia đình tốt hơn.

Chị từng sống cùng mẹ chồng, mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu như nào?

- Mẹ chồng tôi có lối sống hiện đại. Khi mới sinh con đầu, chưa có nhà ở, chúng tôi về sống cùng bà. Bà sống ở nước ngoài nhiều năm nên tính cách rất trẻ trung, văn minh. Bà không yêu cầu con cái mua cho cái này, cái kia mà tôi thích gì thì mua cho bà...

Xin cảm ơn chị về những chia sẻ!

Nguyệt Hằng sinh năm 1973 tại Hà Nội. Chị sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là biên đạo múa Hoàng Hà, mẹ là diễn viên Bích Nguyệt. Nữ nghệ sĩ để lại dấu ấn trên màn ảnh qua các vai diễn trong phim: Những người sống quanh tôi, Vệt nắng cuối trời, Bí mật Eva, Bánh đúc có xương, Hãy nói lời yêu, Đấu trí, Đừng làm mẹ cáu, Độc đạo... Chị cũng là người lồng tiếng cho các nhân vật: Thắm (Hoa Thúy đóng) trong Xin hãy tin em, Thư (Thu Hường) trong Của để dành, Nguyệt (Hà Hương) trong Phía trước là bầu trời, Trúc (Mai Thu Huyền) trong Những ngọn nến trong đêm, Trinh (Minh Hà) trong Hôn nhân trong ngõ hẹp... Nguyệt Hằng kết hôn với diễn viên Anh Tuấn và có 4 người con. Sau gần 30 năm bên nhau, cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm mới có cuộc sống viên mãn, bình yên...

Ảnh: Nguyễn Hà Nam