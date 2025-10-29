Đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam" ngập tràn cảm xúc, lan tỏa yêu thương

Vào 20h30 ngày 29/10, đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM), với sự tham gia của 2.000 khán giả. Đêm nhạc là cuộc hội ngộ đặc biệt của 25 "anh tài", những gương mặt từng chinh phục khán giả trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Dàn "anh tài" trong buổi tổng duyệt chương trình (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Chương trình nhằm gây quỹ ủng hộ người dân chịu thiệt hại bởi bão lũ, do Đinh Hà Uyên Thư đảm nhận vai trò đạo diễn, MC Anh Tuấn là nhà sản xuất và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh giữ vai trò giám đốc âm nhạc. Báo Dân trí là đơn vị đồng hành truyền thông, góp phần lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" đến cộng đồng.

Khán giả hào hứng chờ đợi đêm nhạc (Ảnh: Nam Anh).

Theo ghi nhận của phóng viên, từ đầu giờ chiều, nhiều khán giả đã đổ về khu vực tổ chức đêm nhạc để đổi vòng tay, chụp hình check-in, tham gia một số hoạt động giao lưu.

Người hâm mộ bày tỏ sự háo hức khi được gặp lại 25 nghệ sĩ của Anh trai vượt ngàn chông gai. Khán giả mặc trang phục truyền thống, hưởng ứng tinh thần hướng về cộng đồng, lan tỏa nét đẹp "người Việt Nam" và những thông điệp nhân văn của đêm nhạc.