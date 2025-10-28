Huỳnh Anh nói về vợ hơn 6 tuổi: “Cô ấy đẹp gấp mấy lần trên mạng"

“Tôi không còn hứng thú với những vai chỉ để xuất hiện cho đẹp”

Thời gian gần đây, Huỳnh Anh liên tục phủ sóng phim giờ vàng VTV, nhưng lại khá kín tiếng với truyền thông. Có lý do đặc biệt nào khiến anh chọn cách “im lặng” giữa lúc tên tuổi đang được chú ý?

- Thú thật, tôi khá ngại trả lời phỏng vấn. Có giai đoạn, những điều mình chia sẻ bị thêu dệt, giật tít câu view khiến tôi thấy khó chịu và mất niềm tin, nên dần hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Một phần khác là vì tôi thật sự quá bận.

Hiện tại, tôi tập trung cho công việc kinh doanh nha khoa, hướng tới cuộc sống ổn định, cân bằng hơn. Quan trọng nhất, tôi muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, bên bà xã Bạch Lan Phương.

Năm 2023, tôi trải qua biến cố lớn khi bố qua đời - một mất mát khiến tôi nhìn nhận lại nhiều điều. Có lẽ chính những trải nghiệm ấy giúp tôi trưởng thành hơn, cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân.

Huỳnh Anh và diễn viên Gia Long thủ vai Bách lúc nhỏ.

Sau 18 năm làm nghề, tham gia hơn 40 bộ phim và có giai đoạn vắng bóng khá lâu trước khi trở lại mạnh mẽ, nhiều khán giả nhận xét rằng, dù thường đảm nhận vai chính, Huỳnh Anh vẫn chưa có tác phẩm nào thực sự “gây sốt”. Anh nghĩ sao về ý kiến này?

- Tôi nghĩ việc một bộ phim gây sốt hay bùng nổ còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố - từ kịch bản, ê-kíp sản xuất đến chiến lược truyền thông - chứ không chỉ riêng diễn viên.

Nếu được đầu tư theo hướng “bom tấn” thì hiệu ứng chắc chắn sẽ khác. Còn với tôi, điều quan trọng nhất là làm tròn vai của mình.

Tôi luôn cố gắng thể hiện chính xác và chân thật nhất có thể trong từng vai diễn, bất kể lớn hay nhỏ. Tôi không đặt nặng chuyện phim có “hot” hay không, mà chỉ muốn khi khán giả xem, họ tin vào nhân vật do mình đảm nhận.

Nam diễn viên trang điểm chuẩn bị cho buổi chụp hình cùng Bách khi nhỏ.

Sau gần 2 thập kỷ làm nghề, Huỳnh Anh từng thử qua nhiều dạng vai khác nhau. Ở giai đoạn này, anh có mong muốn “lột xác” với những nhân vật gai góc, nhiều thử thách hơn?

- Ở miền Bắc, khán giả quen với hình ảnh tôi trong những vai công tử hào hoa, còn thực ra, hơn chục năm làm phim ở TPHCM, tôi từng đảm nhận không ít nhân vật có số phận, nhiều thăng trầm.

Với VFC, tôi chưa có nhiều cơ hội hóa thân vào dạng vai khác biệt, nhưng những nhân vật nhiều lớp lang tâm lý như trong Tình khúc Bạch Dương khiến tôi hứng thú hơn hẳn.

Hay phim Chạy trốn thanh xuân, khi phải thể hiện 2 giai đoạn của nhân vật - tuổi trẻ và trưởng thành - tôi cảm nhận rõ sự thay đổi trong cách diễn, thấy mình tiến bộ hơn. Tôi thích những vai có hành trình, bi kịch, có lý do để sống và để đau.

Tôi từng được đạo diễn nói thẳng: “Mày chỉ cần đẹp trai, đi qua khung hình giúp anh”. Khi đó tôi thấy rất chán.

Sau gần 20 năm theo nghề, tôi không còn hứng thú với những vai bóng bẩy, chỉ để xuất hiện cho đẹp. Tôi tìm thấy sức hấp dẫn thật sự ở những nhân vật gai góc, nhiều trắc ẩn và có hành trình nội tâm sâu sắc.

Nhưng có vẻ như Bách trong bộ phim đang gây sốt - "Cách em 1 milimet" - Huỳnh Anh đảm nhận vẫn là hình tượng “tổng tài”, công tử quen thuộc?

- Tôi nghĩ mỗi giai đoạn, người diễn viên đều có thể mang đến cho khán giả một cảm xúc khác nhau. Dù Bách vẫn là dạng nhân vật chính diện, khi được đặt trong một câu chuyện và cách nhìn khác của đạo diễn, anh ta sẽ mang một màu sắc mới.

Tôi luôn cố gắng không muốn lặp lại chính mình, kể cả khi vẫn phải hóa thân vào kiểu vai quen thuộc.

Bách và tôi có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt trong công việc. Cả hai đều hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh và kinh doanh nghệ thuật, nên vừa có chất nghệ sĩ bay bổng, vừa lý trí và chắc chắn khi ra quyết định.

Về tính cách, tôi cũng giống Bách: Hướng nội, trầm ổn và không quá sôi nổi. Tôi cũng ít sử dụng mạng xã hội.

Nam diễn viên trò chuyện với phóng viên.

Nhiều diễn viên sau khi lập gia đình thường e dè khi diễn cảnh tình cảm. Huỳnh Anh thì sao?

- Tôi luôn cân nhắc kỹ và nếu cảnh đó thật sự cần cho mạch phim, bản thân vẫn thực hiện nhưng trong giới hạn đạo đức nghề nghiệp. Là diễn viên lâu năm, tôi biết cách tự bảo vệ tâm lý của mình. Trước khi quay, tôi cũng thường trao đổi trước với vợ để cô ấy yên tâm.

Sau khi kết hôn, Huỳnh Anh thấy cách diễn của mình thay đổi thế nào so với trước?

- Tôi thấy mình trầm ổn hơn. Trước đây, lúc còn độc thân, tôi lãng mạn theo bản năng.

Còn bây giờ, khi thể hiện cảnh tình cảm, mình phải tìm lại cảm xúc hoặc tạo ra kiểu lãng mạn khác - chín chắn và nhiều trải nghiệm hơn.

Sự lãng mạn của 5 năm trước và bây giờ đã khác, gu phim và cách yêu của khán giả trẻ cũng thay đổi, nên diễn viên cũng phải thích ứng.

Huỳnh Anh: "Sau gần 20 năm theo nghề, tôi không còn hứng thú với những vai bóng bẩy, chỉ để xuất hiện cho đẹp".

"Tôi vào vai người chồng cũng khá ổn"

Bà xã có xem phim anh đóng không, đặc biệt là những cảnh tình cảm?

- Phương không xem phim của tôi đóng, cũng không đọc bình luận trên mạng. Cô ấy bảo: “Xem làm gì cho mệt”.

Tôi cũng vậy, không quan tâm những ý kiến tiêu cực. Tôi luôn nói với vợ: “Em là vợ anh, người khác nói gì đâu quan trọng”.

Bạch Lan Phương hơn Huỳnh Anh 6 tuổi. Trong đời sống vợ chồng, anh dung hòa sự khác biệt thế nào?

- Thật ra, Phương trẻ trung hơn tuổi rất nhiều. Có lúc tôi còn thấy mình như bị “phong ấn” trong năng lượng của cô ấy (cười).

Nhưng sống lâu với nhau, tôi quen dần và thấy vui vì trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Khi yêu thật lòng, mình sẽ tự khắc biết cách dung hòa để cả hai cảm thấy thoải mái nhất.

Nhan sắc xinh đẹp của bà xã hơn Huỳnh Anh 6 tuổi - MC Bạch Lan Phương (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trên mạng xã hội, Huỳnh Anh thường xuyên dành lời khen ngợi bà xã. Đó có phải là cách anh giúp cô ấy tự tin về ngoại hình và yên tâm hơn khi chồng thường xuyên đóng cặp với các bạn diễn nữ?

- Thực ra, ngoài đời, cô ấy đẹp gấp mấy lần trên mạng. Tôi vẫn bảo với Phương rằng, đăng ảnh lên đừng chỉnh app hay filter gì nữa, cứ để tự nhiên thôi.

Vợ tôi rất chú trọng chăm sóc da nên da rất đẹp, vì vậy, khi ra đường cô ấy hiếm khi trang điểm, để mặt mộc vẫn xinh.

Nhiều người nói khi lập gia đình, đàn ông thường thực tế hơn và bớt lãng mạn. Điều này có đúng với Huỳnh Anh - một nghệ sĩ vừa là người làm kinh doanh?

- Một người nghệ sĩ chắc chắn không thiếu sự bay bổng nhưng tôi còn làm kinh doanh nên luôn giữ cho mình sự tỉnh táo và thực tế.

Khi về nhà, tôi trở thành người chồng đúng nghĩa - biết lắng nghe, tâm lý - và cũng khá lãng mạn (cười).

Nói vui là tôi "vào vai người chồng" cũng ổn đấy. Hiện tại, tôi thấy cuộc sống mình cân bằng - vừa tận hưởng công việc, vừa yêu thương gia đình - mà vẫn giữ được nguồn năng lượng tích cực cho nghệ thuật.

Nam diễn viên sở hữu vẻ điển trai, thư sinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về tài chính thì sao, anh chị có quỹ chung?

- Hiện tại, cả hai đều độc lập về tài chính. Có hoạt động chung thì cùng góp, còn lại tiền của ai người đó tiêu. Giai đoạn này chúng tôi ưu tiên tích lũy riêng, sau này có con hoặc những kế hoạch lớn hơn mới lập quỹ chung.

Nghe nói bà xã Bạch Lan Phương không biết nấu ăn còn Huỳnh Anh cũng không phải tuýp người gia trưởng?

- Thực ra Phương biết nấu, chỉ là cô ấy không thích vào bếp. Cô ấy hay nói vui: “Biết cái gì, khổ cái đó, chồng biết là được rồi!”.

Phương thuộc tuýp phụ nữ hiện đại, thích chăm chút bản thân và tận hưởng cuộc sống.

Ở nhà có người giúp việc, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn vào bếp, vì thích nấu ăn cho vợ. Còn chuyện gia trưởng thì có đấy, tôi “gia trưởng có chọn lọc”, cương nhu đúng lúc và khi cần (cười).

Nam diễn viên cho biết, ngoài đời anh là người gia trưởng "có chọn lọc".

Hai anh chị có những quy tắc gì trong tình yêu và hôn nhân sau 5 năm kể từ khi về chung một nhà?

- Phương không đặt ra quy tắc, nhưng tôi tự hiểu vợ mình muốn gì. Cô ấy không thích tôi đóng cảnh tình cảm, nên khi nhận kịch bản, tôi thường đưa vợ xem trước để yên tâm.

Chúng tôi đều hay ghen, từng có giai đoạn còn… cài định vị điện thoại để biết nhau ở đâu.

Giờ thì không cần nữa, vì thời gian khiến tôi và Phương hiểu và tin nhau hơn. Bí quyết giữ hạnh phúc của chúng tôi là luôn nhường nhịn. Khi cả hai đã xác định gắn bó lâu dài, không nên tranh cãi quá nhiều.

Cảm ơn Huỳnh Anh vì những chia sẻ!

Ảnh: Nguyễn Hà Nam