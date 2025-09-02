Mỹ Tâm, Trang Pháp, Hòa Minzy đọ sắc với áo dài mừng ngày Quốc khánh

Mỹ Tâm được khen ngợi trong màn trình diễn tại Quảng trường Ba Đình hôm nay. Khi giọng hát đầy nội lực của Mỹ Tâm, hòa quyện cùng chất giọng trong trẻo của bé Hà Thủy Tiên, khán giả trên quảng trường như lặng đi để lắng nghe.

Ca sĩ Mỹ Tâm từng chia sẻ trước khi trình diễn: "Tôi cảm thấy vinh hạnh và may mắn khi được góp mặt trong cột mốc ý nghĩa và cảm xúc của đất nước. Tôi đã đến Hà Nội thân yêu và cảm thấy rất tự hào. Được hòa trong không khí này không còn gì đẹp hơn".

Mỹ Tâm chụp ảnh chung với Hòa Minzy. Đây là hình ảnh Hòa Minzy chia sẻ. Cô cũng viết trên trang cá nhân: "Kỷ niệm đáng tự hào trong năm 2025 và cả sự nghiệp của Hòa Minzy khi được tham gia biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình lịch sử mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh".

Ở một khung hình khác, Hòa Minzy đang trình diễn tiết mục Khí phách Việt Nam cùng với Phương Mỹ Chi. Tiết mục có sự tham gia của 80 nghệ sĩ và khoảng 2.000 diễn viên múa, xếp hình minh họa.

Trang Pháp khoe ảnh tham gia đoàn diễu hành. Cô được xếp ở vị trí song hành cùng xe diễu hành.

Trang Pháp cho biết cô cảm thấy vô cùng vinh dự và may mắn khi được lựa chọn tham gia lễ diễu binh, diễu hành lần này. Với cô, đây là cơ hội "80 năm mới có một lần", có khi một đời người chỉ có đôi ba lần được chứng kiến.

"Hà Nội trong lòng tôi vẫn luôn đẹp và thiêng liêng. Những tuyến phố tôi từng đi qua suốt những ngày nhỏ, giờ đang lấp đầy bởi màu cờ và tinh thần dân tộc", cô nói.

Dương Hoàng Yến và Double2T tham gia diễu hành cùng với khối văn hóa - thể thao. Trao đổi với phóng viên Dân trí, Double2T bày tỏ anh rất vinh dự khi là một trong những nghệ sĩ được biểu diễn trong ngày trọng đại của Tổ quốc.

"Tôi vô cùng biết ơn các thế hệ đi trước đã cống hiến, đã hy sinh để cho chúng tôi có một cuộc sống hòa bình như hôm nay. Tôi mong rằng mình có thể đóng góp được nhiều hơn nữa cho quê hương khi còn trẻ và tôi mãi mãi tự hào là người Việt Nam".

Dương Hoàng Yến thân thiết với các thành viên nhí trong đội hình diễu hành. Trước đó, trong buổi sơ duyệt diễu hành, cô tình cờ đi cùng đoàn thiếu nhi và từ đó trở nên gần gũi hơn với các em.

Trước màn trình diễn này, nữ ca sĩ gốc Hà Nội chia sẻ: "Tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi được đứng trước Lăng Bác. Tôi cũng rất đỗi biết ơn khi được cất cao tiếng hát của mình cùng các nghệ sĩ khác trong các sự kiện lớn để chào mừng ngày trọng đại của đất nước".

Quán quân Sao Mai 2015 dòng nhạc dân gian Nguyễn Thu Hằng là một trong những nghệ sĩ góp giọng hát trong tiết mục Khí phách Việt Nam khép lại lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Cô bày tỏ: "Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào khi được hoà giọng cùng các tiền bối, anh chị em nghệ sĩ trên quảng trường Ba Đình lịch sử vào một ngày trọng đại của đất nước hôm nay".

"Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc tuyệt vời này, khi giai điệu này vang lên: "Bài hát ấy vang trong tim con. Bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường. Bài hát ấy khiến con rưng rưng. Khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng".

Với một người nghệ sĩ trẻ như tôi, đây sẽ là dấu ấn đậm nét trong quãng đời làm nghệ thuật. Dấu ấn này là sức mạnh, là nguồn động viên to lớn, là niềm vinh dự lớn lao… để tôi vững bước trên con đường làm nghề, tiếp tục cống hiến tài năng và trí tuệ, giọng hát cho nghệ thuật nói riêng, cho đất nước Việt Nam nói chung".

Nam vương Hưng Nguyễn và ca sĩ MONO chung một khung hình. Hưng Nguyễn cho biết, anh đã tập luyện rất nhiều ngày cùng các anh chị em nghệ sĩ để chờ giây phút diễu hành sáng hôm nay.

Anh nói: "Cảm xúc lúc đó như vỡ òa khi hòa mình vào không khí tưng bừng của ngày 2/9. Mỗi phút giây được sải bước cùng đoàn diễu hành là mỗi phút giây tự hào của tôi trong hành trình này. Hôm nay thật sự tuyệt vời đối với tôi".

Trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi bình luận rằng, phải nhiều năm nữa mới gặp lại không khí hào hùng đầy giá trị kỷ niệm mừng ngày trọng đại của đất nước như thế này. Vì vậy, cô muốn lưu giữ tất cả những khoảnh khắc đẹp.

