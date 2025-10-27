Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, tình trạng nguy kịch

Chiều 27/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đức Hùng - chồng của ca sĩ Siu Black - cho biết, nữ ca sĩ đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trong tình trạng nguy kịch. Bà được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn 5, kèm theo suy tim và tràn dịch màng phổi.

Theo ông Hùng, Siu Black hiện mất ý thức, không còn nhận biết, không ăn uống được và phải nằm phòng hồi sức tích cực (ICU) để được theo dõi.

Trước đó, nữ ca sĩ nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Gia An (Kon Tum cũ, nay là Quảng Ngãi) khoảng 9 ngày do sức khỏe yếu, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai khi tình trạng chuyển nặng.

"Bà bị suy tim, tràn dịch phổi nặng, không nói được. Hiện sức khỏe yếu lắm", ông Hùng chia sẻ.

Ca sĩ Siu Black (Ảnh: Facebook nhân vật).

Các bác sĩ đang tiến hành hội chẩn và can thiệp khẩn cấp, bao gồm thủ thuật chọc dò để rút dịch khỏi màng tim và màng phổi, ổn định hô hấp và tuần hoàn trước khi chạy thận nhân tạo.

Ông Hùng cho biết thêm, Siu Black bị tiểu đường nhiều năm, khiến các mạch máu trong thận bị tổn thương, dần dẫn đến bệnh thận mạn tính.

"Tiểu đường mà qua thận là sức khỏe xuống rất nhanh, giờ phải chạy thận mới duy trì được", ông nói.

Cách đây 2 tháng, giọng ca sinh năm 1967 từng nhập viện vì hạ đường huyết, sau đó hồi phục và tiếp tục đi hát. Tuy nhiên, bệnh thận khi ấy đã âm thầm tiến triển đến giai đoạn cuối.

Về chi phí điều trị, gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng may mắn Siu Black có bảo hiểm y tế nên được hỗ trợ phần nào.

Nữ ca sĩ vẫn đi hát cách đây không lâu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Siu Black sinh năm 1967 tại Kon Tum (nay là Quảng Ngãi), là người dân tộc Ba Na, được mệnh danh là "họa mi núi rừng Tây Nguyên" với giọng hát mạnh mẽ qua các ca khúc: Đôi mắt Pleiku, Ly cà phê Ban Mê, Ngọn lửa cao nguyên…

Sau ồn ào nợ nần năm 2013, Siu Black trở về quê, làm nhiều nghề mưu sinh và thi thoảng đi hát trở lại. Gần đây, bà vừa tổ chức hôn lễ với chồng cũ, ông Nguyễn Đức Hùng, cựu vận động viên bóng chuyền tỉnh Đắk Lắk. Hai người từng ly hôn năm 2009 và tái hợp năm 2018 nhờ con cái hàn gắn.