Xuyên đêm khiêng 3 nạn nhân bị sạt lở đi hơn 20km đến bệnh viện cấp cứu

Ngày 30/10, ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng, cho biết lực lượng chức năng của xã đã phối hợp với các lực lượng khiêng 3 nạn nhân bị thương nặng, vượt hơn 20km trong mưa lũ, đường sạt lở đến Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My cấp cứu.

Trước đó, chiều 29/10, Trạm Y tế xã Trà Tân (cơ sở 2, xã Trà Giác cũ) tiếp nhận 5 nạn nhân bị sạt lở đất vùi lấp, trong đó có 3 nạn nhân bị chấn thương sọ não mức độ nặng, tiên lượng xấu.

Các lực lượng khiêng 3 nạn nhân vượt qua sạt lở đi cấp cứu (Ảnh: Nguyễn Hồng Lai).

Các nạn nhân gồm Nguyễn Thị Kim Huệ (SN 1979), Nguyễn Tuấn Ty (SN 2015) và Nguyễn Thế Diện (SN 1992, trú tại xã Trà Giác).

Sau khi xin ý kiến Ban Chỉ huy tiền phương Quân khu 5 và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã, hai bên đã thống nhất phương án, thống nhất phương án di chuyển 3 nạn nhân bằng cách khiêng bằng đường bộ qua các điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 40B đi cấp cứu.

Một tình huống ngoài dự kiến là Trạm Y tế xã cơ sở 2 chỉ có bình oxy loại lớn mà không có bình oxy cầm tay, khó di chuyển được. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đề nghị Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My hỗ trợ bình oxy cầm tay.

Các nạn nhân được đưa lên xe cấp cứu (Ảnh: Nguyễn Hồng Lai).

Đến hơn 20h30, xe cấp cứu của trung tâm y tế mới mang bình oxy đến. Để triển khai phương án, xã Trà Tân quyết định cử một đoàn tiền trạm gồm 8 cán bộ công an xã, lực lượng dân quân, cán bộ y tế và Đoàn thanh niên xã mang theo bình oxy và khảo sát suốt tuyến từ trụ sở UBND xã Trà Tân đến Trạm y tế xã.

Đoàn tiền trạm xuất phát lúc 21h05 trong sự lo lắng, căng thẳng của toàn bộ lực lượng tham gia làm nhiệm vụ.

Đến 22h30, đoàn tiền trạm đến được trung tâm y tế xã cơ sở 2 để tiếp oxy cho 2 bệnh nhân phải thở oxy; đồng thời trao đổi phương án với lực lượng làm nhiệm vụ ở các thôn thuộc xã Trà Giác cũ.

Theo lãnh đạo xã Trà Tân, khó khăn lớn nhất trong suốt quá trình là việc khu vực này đang cúp điện, sóng điện thoại và wifi chập chờn, gần như không thể liên lạc được.

Rạng sáng 30/10, các nạn nhân được đưa tới trung tâm y tế (Ảnh: Nguyễn Hồng Lai).

Sau khi trao đổi thống nhất, đoàn tiền trạm cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ công an xã, lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở, dân quân xã đang đứng chân làm nhiệm vụ ở các thôn thuộc Trà Giác cũ thành lập đoàn vận chuyển thứ nhất.

Lúc 22h50, đoàn thứ nhất xuất phát từ Trạm y tế cơ sở 2 với 3 võng khiêng 3 nạn nhân chấn thương nặng di chuyển về hướng Bắc Trà My.

Quá trình di chuyển, đoàn đã vượt qua hơn 10 điểm sạt lở nghiêm trọng, bùn lầy đến tận đầu gối, có nhiều đoạn phải di chuyển sát mép vực sâu trong điều kiện mưa lớn, đất đá từ phía taluy dương có thể ập xuống bất cứ lúc nào,

Sau khi nhận tín hiệu từ đoàn thứ nhất, đoàn thứ 2 xuất phát từ UBND xã Trà Tân với hơn 30 chiến sĩ công an, cán bộ và lực lượng dân quân xã, vượt qua 3 điểm sạt lở nặng, đường sá bị vùi lấp. Lúc 0h45 phút ngày 30/10, 2 đoàn gặp nhau.

Sau đó 2 đoàn cùng di chuyển đưa nạn nhân theo hướng Trà My về điểm tập kết tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 để lên xe cứu thương cùng cán bộ y tế của Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My đang đợi sẵn. Lúc này khoảng 1h15 ngày 30/10.

Theo lãnh đạo xã Trà Tân, tổng quãng đường di chuyển của lực lượng tham gia làm nhiệm vụ hơn 20 km trong điều kiện đêm tối, mưa lớn, nguy cơ sạt lở luôn rình rập.

“Mặc dù trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt và hiểm nguy nhưng với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, quyết không từ bỏ hy vọng cứu dân dù là mong manh nhất, lực lượng phòng thủ dân sự xã Trà Tân đã hoàn thành nhiệm vụ lúc 1h30 và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bị nạn cùng lực lượng làm nhiệm vụ”, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân nói.