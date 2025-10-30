Á hậu Châu Anh trở lại thảm đỏ đầy quyến rũ sau khi được thăng hàm Trung úy

Ngày 29/10, tại buổi họp báo ra mắt Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (VIFW) Thu - Đông 2025, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 - Thiếu úy Trần Ngọc Châu Anh - nổi bật khi xuất hiện trong thiết kế màu be cắt xẻ sâu, tôn đường cong mềm mại, điểm nhấn là phần tay và tà váy bèo nhún tinh tế.

Kiểu dáng nữ tính nhưng hiện đại giúp tôn vóc dáng gợi cảm và phong thái rạng ngời, khiến người đẹp trở thành tâm điểm chú ý của khán giả và giới truyền thông.

Cách đây không lâu, Á hậu Châu Anh nhận được quyết định thăng quân hàm Trung úy trước thời hạn.

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nơi Á hậu Việt Nam 2024 đang công tác với vai trò trợ giảng nhỏ tuổi nhất, đánh giá cao thành tích mà Châu Anh đạt được tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 hồi tháng 6, cho rằng hình ảnh của cô sẽ góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp về phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Nhờ vậy, cô được thăng hàm từ Thiếu úy lên Trung úy trước thời hạn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Á hậu Châu Anh nói: “Năm nay là năm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nhân sự kiện trọng đại này, nhiều cá nhân trong lực lượng, trong đó có tôi, đã được xét thăng quân hàm trước thời hạn như sự ghi nhận cho quá trình rèn luyện, nỗ lực học tập và cống hiến”.

Cô bày tỏ rằng, việc được thăng hàm trước thời hạn là một dấu mốc quan trọng trong quá trình công tác của cô.

Hiện tại, Châu Anh vừa công tác tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, vừa theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Châu Anh cho hay, cô muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ trong quân ngũ mạnh mẽ, kỷ luật nhưng vẫn thời trang và mềm mại. Với cô, thời trang không chỉ thể hiện phong cách mà còn truyền đi tinh thần tích cực, bản lĩnh và tự tin của người lính trong thời đại mới.

Người đẹp sinh năm 2003 nhấn mạnh rằng, hình ảnh “nữ quân nhân thế hệ mới” không chỉ gói gọn trong tác phong nghiêm cẩn, mà còn cần sự chủ động, tự tin thể hiện bản thân trong mọi lĩnh vực của đời sống hiện đại.

“Khoác lên vai quân hàm mới, tôi càng ý thức rõ trách nhiệm, phải không ngừng nỗ lực, rèn luyện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, cô nói thêm.

“Tôi tin rằng người lính cũng có thể tỏa sáng trên sàn diễn, miễn là giữ được bản sắc và tinh thần cống hiến của mình”, Á hậu Châu Anh bày tỏ.

Không chỉ nổi bật trên sân khấu, Á hậu còn là nữ quân nhân thực thụ, thường xuyên tham gia huấn luyện thao trường, bắn đạn thật. Dù lịch trình dày đặc giữa huấn luyện và hoạt động nghệ thuật, cô vẫn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện thể dục đều đặn, giữ năng lượng tích cực và tinh thần bền bỉ.

Cũng tại sự kiện, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Vân Nhi xuất hiện với mái tóc dài thẳng và thiết kế váy màu be thanh lịch, tôn lên vẻ dịu dàng, nữ tính.

Vân Nhi cho biết cô ăn uống điều độ, ưu tiên thực phẩm lành mạnh và duy trì thói quen đi bộ hằng ngày để giữ gìn vóc dáng.

“Lịch của tôi khá dày nên đôi khi không thể tập luyện thường xuyên, nhưng tôi vẫn cố gắng vận động để giữ năng lượng tích cực. Khi sắp xếp được thời gian hợp lý hơn, tôi muốn đăng ký tập tại trung tâm thể hình để rèn luyện chuyên sâu hơn”, cô chia sẻ.

Về việc học, Vân Nhi vẫn nỗ lực cân bằng giữa nghệ thuật và học tập, nhờ sự cảm thông và hỗ trợ của thầy cô. “Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt cả hai, vì mỗi lĩnh vực đều mang đến bài học quý giá”, cô nói.

Á hậu Châu Anh, Vân Nhi tỏa sáng tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (Video: Lê Phương Anh).

Trên sàn catwalk, diễn viên Thanh Hương và Minh Cúc thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trong trang phục của nhà thiết kế (NTK) Cao Minh Tiến, lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian Việt Nam.

Những thiết kế này vừa cá tính, ma mị, vừa mềm mại và uyển chuyển, khắc họa rõ nét hình ảnh người phụ nữ bản lĩnh, độc lập, tự tin.

Diễn viên Minh Cúc được công chúng biết đến qua các vai diễn phụ cá tính trong các phim truyền hình như: Về nhà đi con, Hương vị tình thân, Cuộc đời vẫn đẹp sao. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, cô cũng thường được các NTK ưu ái nhờ chiều cao nổi bật và gương mặt sắc sảo.

Diễn viên Thanh Hương có nhiều vai diễn cá tính trong các phim truyền hình như: Phan Hương (Người phán xử), Lan (Quỳnh búp bê), và đặc biệt là Luyến "lươn" (Cuộc đời vẫn đẹp sao). Thanh Hương từng là Á khôi cuộc thi Hoa khôi Hải Dương 2006.

Diễn viên Hà Thanh - nghệ sĩ trẻ được khán giả biết tới với vai Lâm trong bộ phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh - diện bộ vest trắng khoét táo bạo, phong cách trẻ trung của NTK Ivan Trần. Anh gây ấn tượng nhờ chiều cao 1,87m, nổi bật như một người mẫu trên thảm đỏ.

Xuất hiện trên thảm đỏ, bà Trang Lê - Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - diện trang phục xanh thanh lịch, kết hợp phong thái tự tin. Đi cùng bà là Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 Mai Hoa và Quán quân The Face Việt Nam Tú Anh.

Mai Hoa và Tú Anh cũng là hai gương mặt người mẫu mở màn buổi ra mắt báo chí của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam. Hai quán quân mặc trang phục màu trắng lấy cảm hứng từ sử thi Đẻ đất đẻ nước của NTK Vũ Việt Hà.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (VIFW) Thu - Đông 2025 diễn ra ngày 12-15/11 tại Hà Nội. Sự kiện năm nay lấy chủ đề "Bản sắc riêng tạo phong cách", tôn vinh vẻ đẹp của sự khác biệt và khuyến khích mỗi cá nhân tự tin thể hiện phong cách độc đáo của mình.