Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị ngập nước

Theo thông tin ban đầu, do mưa lớn kéo dài, từ 9h ngày 30/10, nước lũ dâng cao khiến khoảng 100m đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Kiệm, Lâm Đồng, bị ngập sâu gần 40cm, ảnh hưởng việc lưu thông của các phương tiện qua khu vực.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị ngập gây cản trở giao thông (Ảnh: Văn Châu).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng đơn vị quản lý đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thực hiện các biện pháp thoát lũ, điều tiết xe cộ qua khu vực.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100km qua tỉnh Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng), là đoạn thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông, có 4 làn xe với tốc độ tối đa 90km/h.