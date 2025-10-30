Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị ngập nước
(Dân trí) - Mưa lớn kéo dài kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị ngập cục bộ, ảnh hưởng việc lưu thông của xe cộ.
Theo thông tin ban đầu, do mưa lớn kéo dài, từ 9h ngày 30/10, nước lũ dâng cao khiến khoảng 100m đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Kiệm, Lâm Đồng, bị ngập sâu gần 40cm, ảnh hưởng việc lưu thông của các phương tiện qua khu vực.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng đơn vị quản lý đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thực hiện các biện pháp thoát lũ, điều tiết xe cộ qua khu vực.
Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100km qua tỉnh Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng), là đoạn thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông, có 4 làn xe với tốc độ tối đa 90km/h.