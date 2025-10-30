Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị ngập nước

Minh Hậu
(Dân trí) - Mưa lớn kéo dài kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị ngập cục bộ, ảnh hưởng việc lưu thông của xe cộ.

Theo thông tin ban đầu, do mưa lớn kéo dài, từ 9h ngày 30/10, nước lũ dâng cao khiến khoảng 100m đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Kiệm, Lâm Đồng, bị ngập sâu gần 40cm, ảnh hưởng việc lưu thông của các phương tiện qua khu vực.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị ngập nước - 1

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị ngập gây cản trở giao thông (Ảnh: Văn Châu).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng đơn vị quản lý đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thực hiện các biện pháp thoát lũ, điều tiết xe cộ qua khu vực.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100km qua tỉnh Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng), là đoạn thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông, có 4 làn xe với tốc độ tối đa 90km/h.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị ngập nước - 2

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Văn Châu).