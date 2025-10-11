Bộ ngực giả và loạt “thâm cung bí sử” được Victoria Beckham lần đầu hé lộ

Bộ phim tài liệu Victoria Beckham gồm 3 tập do Nadia Hallgren đạo diễn và lên sóng từ ngày 9/10. Khác với vẻ ngoài lạnh lùng quen thuộc, Victoria Beckham trong phim tài liệu thể hiện khiếu hài hước, sự thoải mái khi chia sẻ những thăng trầm trong cuộc đời. Đó là quá trình vật lộn với chứng rối loạn ăn uống, nỗi sợ khi đối diện xã hội và áp lực vì sự nghiệp kinh doanh đứng trên bờ vực phá sản.

Câu chuyện về túi ngực và sự thay đổi quan điểm sống

Trong phim, Victoria Beckham tiết lộ cô từng nâng ngực và luôn xuất hiện với ngoại hình hào nhoáng cùng quần áo hàng hiệu, túi Hermes Birkin. Phong cách phô trương đã khiến Victoria Beckham bị giới thời trang cao cấp ngờ vực khi bày tỏ tham vọng trở thành nhà thiết kế.

Tại World Cup 2006, Victoria Beckham khiến truyền thông và người hâm mộ toàn cầu bất ngờ khi diện quần ngắn, áo khoét sâu tôn vòng một "nhân tạo", xách túi Hermes Birkin khổng lồ và đeo kính râm che nửa mặt khi tới ủng hộ chồng và các đồng đội thi đấu. Với giới người nổi tiếng, phong cách phô trương của Victoria Beckham được khen là sành điệu nhưng lại bị đánh giá thấp trong thế giới thời trang cao cấp.

Victoria Beckham từng ám ảnh về ngoại hình và sở hữu bộ ngực giả gây tranh cãi (Ảnh: Getty Images).

Để thay đổi cái nhìn của giới thời trang cao cấp dành cho mình, Victoria Beckham đã quyết định phẫu thuật tháo túi nâng ngực, đưa cơ thể trở lại trạng thái tự nhiên.

Trong phim tài liệu, cô kể lại chuyện này với tâm trạng vui vẻ: “Tôi đã chôn bộ ngực đó ở Baden-Baden rồi”. Baden-Baden là một thị trấn nằm ở Đức. Câu nói này ngụ ý rằng lần cuối Victoria Beckham xuất hiện với vòng một căng đầy là tại Đức, xem World Cup 2006.

Câu nói của Victoria trở thành điểm nhấn trong bộ phim tài liệu nói về chính cô. Tờ The Telegraph đánh giá câu thoại này nổi tiếng không kém tình huống Victoria Beckham thừa nhận "đến trường bằng xe Rolls Royce" trong bộ phim tài liệu của David Beckham phát hành cách đây 2 năm.

Cũng trong phim tài liệu, Victoria thẳng thắn kể về cuộc đấu tranh suốt đời với chứng rối loạn ăn uống và cách kiểm soát cân nặng có phần cực đoan. Tình trạng trở nên tồi tệ hơn sau khi cô sinh con trai cả, Brooklyn, vào năm 1999.

Gặp vấn đề giao tiếp xã hội

Thành viên của nhóm Spice Girls cũng hé lộ bí mật cô giữ nhiều năm qua, đó chính là cảm giác bị bắt nạt thời đi học và chỉ có thể tìm lại bản thân khi bước lên sân khấu. Cô kể: “Tôi chính là đứa trẻ vụng về và kém nổi bật ở trường. Tôi chẳng hòa nhập chút nào. Tôi từng không muốn là chính mình. Tôi không thích bản thân mình. Nhưng khi lên sân khấu vào khoảnh khắc đó, tôi trở thành một người khác”.

Nữ ca sĩ xinh đẹp tâm sự rằng cô từng gặp khó khăn trong việc giao tiếp xã hội khi bắt đầu bị chỉ trích rất nhiều về ngoại hình và cân nặng. Cuộc sống của Victoria như mở ra một trang mới khi cô trúng tuyển trong buổi thử giọng cho nhóm nhạc Spice Girls.

Victoria Beckham từng thành công trong vai trò thành viên nhóm Spice Girls (Ảnh: News).

Cùng với Spice Girls và biệt danh Posh Spice, Victoria đã nổi tiếng trên khắp thế giới. Cũng khi ở đỉnh cao vinh quang, Victoria kết hôn với cầu thủ bóng đá hàng đầu nước Anh ở thời điểm đó - David Beckham. Họ trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất thế giới. Bốn đứa con lần lượt ra đời là minh chứng cho tình yêu tuyệt đẹp và bền chặt của họ.

Khi Spice Girls tan rã vào năm 2000, Victoria Beckham đối mặt những xáo trộn mới trong cuộc sống. Cô nhớ lại: “Mọi chuyện thật quá sức chịu đựng. Nó giống như phút trước, tôi còn đang lan truyền thông điệp về sức mạnh của phụ nữ, nhưng chỉ vài phút sau, tôi đã trở thành một người vợ bình thường trong căn hộ ở Manchester (Anh), không có bạn bè, sống xa gia đình. Tôi nhận thấy một sự thay đổi lớn, và thực sự rất khó khăn”.

Thành công của Victoria Beckham luôn có sự đồng hành của người bạn đời, David Beckham (Ảnh: News).

Victoria tiết lộ rằng, giai đoạn không còn là thành viên của Spice Girls, cô trở nên tự ti. Cô thấy mệt mỏi khi vẻ ngoài lạnh lùng, kiểu tóc, lối trang điểm của mình đều trở thành tâm điểm của các trang báo lá cải. Chính giai đoạn đó, Victoria dặn mình phải trở nên nổi bật.

“Tôi nhìn những bức ảnh của mình trên tạp chí và mỉm cười. Nhưng khi nhìn lại, tôi tự hỏi tại sao mình lại làm vậy. Thú thật, tôi nghĩ, mình khi đó chỉ muốn gây sự chú ý”, Victoria nói trong bộ phim tài liệu.

Xây dựng đế chế thời trang của riêng mình và chuỗi 15 năm thua lỗ

Sau khi David Beckham ký hợp đồng với LA Galaxy vào năm 2007 và gia đình chuyển đến Los Angeles (Mỹ) sinh sống, Victoria lại có quyết định táo bạo lớn thứ 2 trong cuộc đời. Cô quyết tâm trở thành một nhà thiết kế thời trang.

Trước khi bắt tay xây dựng đế chế thời trang của riêng mình, Victoria tham gia lưu diễn cùng Spice Girls vào năm 2008. Nói về chuyến biểu diễn, cô thổ lộ: “Thật tuyệt khi được tôn vinh Spice Girls, nhưng chính trong chuyến lưu diễn đó, tôi nhận ra mình không thuộc về sân khấu. Mọi chuyện từng rất vui, nhưng giờ đây ca hát không còn là điều tôi yêu thích nữa”.

Khi Victoria khởi nghiệp trong lĩnh vực thời trang, mọi thứ không dễ dàng. Thời trang là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ với Victoria.

Năm 2008, cô ra mắt bộ sưu tập đầu tiên, trình diễn 10 chiếc váy trong một phòng khách sạn. David Beckham không có mặt tại sự kiện này dù anh luôn hỗ trợ vợ xây dựng thương hiệu. Mọi chuyện không như mong đợi của Victoria, cô đối mặt với những phản ứng trái chiều.

Năm 2008, Victoria Beckham quyết định thử sức trong lĩnh vực thiết kế thời trang (Ảnh: Instagram).

Sau thời gian dài chịu áp lực, Victoria thừa nhận, cô mừng rơi nước mắt khi thấy nữ ca sĩ Madonna mặc một trong những chiếc váy của cô trên tạp chí W và biên tập viên Anna Wintour của tạp chí Vogue đến dự một trong những buổi trình diễn của cô vào năm 2011.

Tuy nhiên, trong hơn chục năm, thương hiệu của Victoria đối diện với rất nhiều khó khăn, thua lỗ lớn tới hàng chục triệu USD. Thời điểm này, cô rơi vào khủng hoảng nhưng David tiếp tục động viên vợ theo đuổi đam mê. Sự hiện diện của chồng và các con trong các buổi trình diễn thời trang là động lực to lớn để Victoria vượt qua nỗi sợ và tiếp tục kinh doanh thời trang.

Victoria Beckham từng bị cười nhạo, thua lỗ khi trở thành nhà thiết kế thời trang (Ảnh: Getty Images).

Sau gần 15 năm bị nghi ngờ, bị coi thường, thậm chí bị giễu cợt, Victoria Beckham lần đầu tiên làm ăn có lãi trong vị thế một nhà thiết kế thời trang vào năm 2024. Trước đó, David từng phải bỏ ra khoản tiền lớn mỗi năm để bù đắp cho việc kinh doanh lẹt đẹt của vợ.

Victoria Beckham cũng giành được nhiều giải thưởng lớn trong ngành thời trang và trở thành một biểu tượng phong cách toàn cầu. Các thiết kế của cô được khen tối giản, tinh tế, hiện đại và nữ tính.

Trong bộ phim tài liệu của riêng mình, Victoria cũng hạnh phúc nhìn nhận: “Khi chạm tay vào thành công, tôi thấy thực sự rất tuyệt. Tôi tự hào và không ngại nói rằng, mình đầy tham vọng và vẫn còn nhiều điều muốn làm. Tôi sẽ không dừng lại”.

Victoria Beckham hạnh phúc sánh bước cùng chồng và các con tại sự kiện ra mắt bộ phim tài liệu "Victoria Beckham", ngày 9/10 (Ảnh: Getty Images).

Victoria Beckham (SN 1974) là một biểu tượng toàn cầu người Anh, nổi tiếng trong vai trò ca sĩ, nhà thiết kế thời trang và doanh nhân. Từ năm 1994 đến 2000, Victoria Beckham được biết đến với biệt danh Posh Spice trong nhóm nhạc nữ huyền thoại Spice Girls.

Sau khi Spice Girls tan rã, cô theo đuổi sự nghiệp ca hát riêng và đạt được một số thành công nhất định tại thị trường Anh. Đến năm 2008, Victoria Beckham theo đuổi sự nghiệp thiết kế thời trang.

Victoria Beckham kết hôn với cầu thủ David Beckham vào năm 1999. Họ nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi quyền lực và được săn đón nhất thế giới. Cặp đôi có 4 người con, gồm 3 con trai và 1 con gái. Gia đình Beckham được xem là một thương hiệu toàn cầu, thường xuyên là tâm điểm chú ý của truyền thông.