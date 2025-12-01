Giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhanh chóng cho người vùng lũ

Bộ Nội vụ vừa gửi công văn tới UBND các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng về việc giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chính sách, chi trả chế độ bảo hiểm đối với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi, thủ tục nhanh chóng để giải quyết đúng, đủ và kịp thời quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời, các đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề để người lao động nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động.

Sở Nội vụ các tỉnh cũng cần tăng cường hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, dịch vụ bưu chính, bố trí các điểm tiếp nhận lưu động (khi bảo đảm an toàn).

Các đơn vị thiết lập và duy trì các kênh hỗ trợ từ xa: Bố trí đường dây nóng, Zalo, email để hỗ trợ người lao động hoàn thiện hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, cập nhật tình trạng hồ sơ đang được giải quyết nhằm hạn chế việc đi lại không cần thiết.

Căn cứ điều kiện thực tế, Sở Nội vụ các địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, trình tự thủ tục và hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn.