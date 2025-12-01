Người đàn ông dùng súng bắn chỉ thiên để "góp vui" cho đám cưới

Ngày 1/12, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đối với Trương Văn Bạch (SN 1986, trú tại xã Hương Phố, Hà Tĩnh) về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 20h30 ngày 13/11, Bạch đến dự đám cưới tại gia đình anh D.V.N. (SN 1995) ở thôn Phố Hòa, xã Hương Phố. Đến 21h cùng ngày, Bạch đi về nhà lấy khẩu súng ngắn rồi quay lại đám cưới.

Trương Văn Bạch và tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại đây, anh ta bắn một phát chỉ thiên để tạo tiếng nổ như pháo "góp vui" cho buổi lễ. Sau khi gây ra vụ việc, Bạch mang khẩu súng về nhà cất giấu.

Nhận phản ánh của người dân, Công an xã Hương Phố đã báo cáo, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh điều tra công an tỉnh và các đơn vị liên quan truy xét, rà soát.

Trưa 19/11, Bạch nghe được thông báo qua hệ thống loa phát thanh của Công an xã Hương Phố thông báo, rà soát người liên quan đến vụ việc nổ súng tại đám cưới.

Nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Bạch sau đó đến Công an xã Hương Phố đầu thú và giao nộp khẩu súng cùng 5 viên đạn.

Công an cho biết Trương Văn Bạch là đối tượng liều lĩnh, manh động, từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích.