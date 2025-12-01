Thiếu nữ Hà Nội "lên đồ" xinh lung linh cho mùa Giáng sinh

Gợi ý phối trang phục đỏ, đen, trắng cho mùa Giáng sinh (Video: Lê Phương Anh).

Tông màu đỏ - đen - trắng đang được các cô gái Hà Nội yêu thích trong mùa lễ hội Giáng sinh năm nay. Cùng ngắm nhìn và học hỏi cách phối đồ của các cô gái vừa duyên dáng, vừa nổi bật trên phố.

Mỹ Linh (SN 2004) kết hợp váy đỏ rực cùng áo xuyên thấu đính đá và túi hạt, tạo vẻ ngoài vừa gợi cảm, vừa trẻ trung và phù hợp không khí lễ hội.

Bộ đồ của cô lấy cảm hứng từ không khí Noel, từ các họa tiết đặc trưng hay sắc màu rực rỡ, phù hợp từ các buổi cà phê với bạn bè ban ngày, đi dạo phố cho đến những buổi tối hẹn hò lãng mạn.

“Tôi luôn ưu tiên những trang phục nữ tính, nhưng vẫn có nét tinh nghịch và đáng yêu. Khi chọn đồ, tôi thường xem trước địa điểm đi chơi hoặc chụp ảnh để trang phục phù hợp, đồng thời cân nhắc màu sắc có sự tương tác với phông nền, bối cảnh. Nhờ vậy bộ đồ sẽ nổi bật hơn”, Mỹ Linh chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Với trang phục này, Linh phối với áo xuyên thấu đính đá giá 200.000 đồng cùng váy đỏ hai dây 700.000 đồng. Đi kèm là túi trắng làm từ hạt, giá 650.000 đồng, gợi nhắc tới hình ảnh của những bông tuyết.

Điểm nhấn của bộ đồ nằm ở chiếc cà vạt thắt nơ in chìm họa tiết hoa hồng, lấy cảm hứng từ hộp quà Giáng sinh, tạo nét tinh nghịch và trẻ trung.

Cô kết hợp thêm tất trắng và giày đế thấp khoảng 350.000 đồng để dễ dàng di chuyển khi dạo phố. Mỹ Linh cho biết, nếu muốn tổng thể thanh nhã hơn, có thể đổi sang giày cao gót cùng tông nhằm tạo sự hài hòa.

Nhờ ưu tiên sự thoải mái trong cách phối, bộ trang phục trở thành một gợi ý dễ áp dụng cho các cô gái trong dịp Giáng sinh.

Với những buổi hẹn tối, Mỹ Linh gợi ý phối áo lông ấm áp cùng trang phục nhiều lớp. Áo lông giá khoảng 2 triệu đồng, cùng với 2 lớp áo mỏng bên trong.

Bên trong, cô mặc áo ren trắng, với phần ren phía dưới tạo hiệu ứng bắt mắt nhưng vẫn giữ sự kín đáo. Chiếc áo len màu đen và áo hai dây màu trắng có giá khoảng 250.000 đồng, mua trên sàn thương mại điện tử.

Mỹ Linh cũng sử dụng kính mắt đính đá như một phụ kiện nổi bật, vừa thu hút ánh nhìn, vừa tăng vẻ cá tính, giúp khuôn mặt có điểm nhấn rõ rệt.

Để tổng thể hài hòa, Mỹ Linh chọn tất đen đồng màu giày, giúp trang phục phù hợp với không gian buổi tối. Ngoài giày đế bằng, Linh gợi ý có thể thay bằng bốt cao cổ cùng tông màu để tăng vẻ gợi cảm. Đây là lựa chọn dành cho những buổi hẹn hò, tiệc tối hay đi chơi cùng bạn bè trong dịp Giáng sinh.

Sau những bộ trang phục cá tính, Mỹ Linh gợi ý một bộ đồ tông màu trắng nhẹ nhàng, phù hợp cho ban ngày. Cô cho rằng đây là bộ đồ lý tưởng để chụp ảnh Giáng sinh, dạo phố hay cà phê trong những ngày cuối năm se lạnh ở Hà Nội.

Cô chọn váy trắng xòe ren, lớp trong ngắn, lớp ngoài ren dài, vừa duyên dáng vừa khéo léo tôn đôi chân. Bộ váy được phối cùng khăn choàng bản to. Mỹ Linh cho biết, chiếc khăn có giá khoảng 200.000 đồng, áo 200.000 đồng và váy 300.000 đồng.

Điểm nhấn của bộ đồ là đôi giày cao gót màu be đính họa tiết bướm, tạo hiệu ứng xoay váy duyên dáng khi chụp ảnh.

Ngoài ra, Mỹ Linh cũng gợi ý có thể kết hợp thêm phụ kiện như khăn quàng đỏ hoặc mũ lông, tạo điểm nhấn để bộ đồ thêm phần nổi bật.

Ngoài Mỹ Linh, Ngọc Linh (SN 2005) cũng chọn tông màu trắng làm chủ đạo cho bộ trang phục Giáng sinh của mình, kết hợp cùng khăn quàng đỏ và son môi cùng tông, tạo nên tổng thể vừa rực rỡ vừa hài hòa.

Chiếc khăn đỏ ấm áp do cô tự đan, trong khi váy trắng có giá khoảng 400.000 đồng, mang lại sự bay bổng, dịu dàng.

Không chỉ vậy, Ngọc Linh còn nhuộm mái tóc nâu đỏ cho mùa Giáng sinh, tạo điểm nhấn nổi bật giữa đám đông.

Cô cũng dành khoảng 2 tiếng để trang điểm, hoàn thiện vẻ ngoài chỉn chu, sẵn sàng cho những bức ảnh Giáng sinh rực rỡ.

Phong cách Giáng sinh hiện nay không chỉ là sự kết hợp màu sắc hay trang phục, mà còn được các cô gái trẻ chăm chút từ đầu đến chân. Không chỉ riêng Mỹ Linh hay Ngọc Linh, nhiều bạn trẻ khác cũng lựa chọn khăn len làm phụ kiện mùa đông, vừa giữ ấm vừa tạo nét năng động.

Mai Lan (SN 2003) phối khăn trắng cùng áo nỉ đỏ rộng rãi, váy trắng bên dưới, tất trắng và giày đen. Bộ trang phục tổng thể chưa đến 1 triệu đồng nhưng vẫn nổi bật, trẻ trung và hợp không khí Giáng sinh.

Ngoài ra, những phụ kiện như mũ lông, áo len hay khăn quàng cũng được nhiều người trẻ khéo léo tận dụng, mang đến đa dạng sắc thái và nhiều gợi ý thời trang thú vị cho mùa lễ hội cuối năm.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam