Chuyện tình lệch 10 tuổi của con trai Beckham bị chế giễu

Jackie Apostel và Cruz Beckham chính thức công khai mối quan hệ hồi tháng 6/2024 và đã xuất hiện "như hình với bóng" tại nhiều sự kiện.

Một nguồn tin cho hay, Cruz rất yêu Jackie Apostel. Chàng trai 20 tuổi không ngại chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc cùng bạn gái hơn 10 tuổi trên trang cá nhân.

Cruz Beckham tự hào về tình yêu với bạn gái Jackie Apostel (Ảnh: Instagram).

Vào dịp sinh nhật lần thứ 30 của Jackie, anh đã tổ chức một bữa tiệc ấm cúng bất ngờ dành cho cô. "Chúc mừng sinh nhật em, anh yêu em", Cruz viết. Anh cũng nhiều lần đích thân vào bếp tự tay chuẩn bị những món ăn tình yêu dành cho Jackie.

Nữ ca sĩ 30 tuổi thường xuyên có mặt trong chuyến du lịch và các sự kiện của gia đình Beckham. Đợt hè vừa rồi, cô tham gia chuyến du lịch quanh châu Âu cùng gia đình Beckham.

Một nguồn tin cho hay, Jackie được các thành viên trong gia đình Beckham yêu quý. Người đẹp rất nhiều lần diện váy do Victoria thiết kế. Mới đây, cô cũng có mặt trong buổi trình diễn của nhà thiết kế Victoria Beckham tại Tuần lễ thời trang Paris (Pháp).

Jackie Apostel vừa lên tiếng bảo vệ tình yêu của cô và Cruz Beckham (Ảnh: Getty Images).

Trong một bài đăng của Victoria Beckham gần đây, một khán giả đã bình luận rằng “Vì sao một người 30 tuổi lại hẹn hò với người 20 tuổi? Thật kỳ lạ” bên dưới bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Cruz và Jackie nắm tay nhau.

Trước câu hỏi của khán giả, Jackie Apostel nhanh chóng trả lời: “Bởi vì anh ấy tốt bụng, hài hước, thông minh, biết quan tâm, có chí tiến thủ, trưởng thành, tài năng, trung thành và cũng rất điển trai”.

Phản hồi của Jackie Apostel nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ người theo dõi cặp đôi. Nhiều khán giả cho rằng, trong tình yêu, khoảng cách tuổi tác không phải là yếu tố quá quan trọng. Họ cũng gửi lời chúc phúc tới cặp tình nhân trẻ.

Trên trang cá nhân, Jackie cũng chia sẻ hình ảnh cô tham dự Tuần lễ thời trang Paris và thể hiện sự ủng hộ với mẹ của người yêu. Trong đó, đáng chú ý là khoảnh khắc Apostel hôn Cruz. Cô diện váy đen quây, gửi lời cảm ơn Victoria Beckham vì thiết kế yêu thích: “Một buổi trình diễn tuyệt vời, tôi thật vinh dự khi được chứng kiến điều này”.

Cruz Beckham có bạn gái đồng hành trong sự nghiệp âm nhạc (Ảnh: Vanity Fair).

Cruz Beckham (SN 2005) là con trai thứ 3 của danh thủ David Beckham và nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham. Khác với những người anh của mình, Cruz phát triển sự nghiệp ca hát.

Kể từ năm 2016, Cruz cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc của riêng mình. Con trai của Beckham được cho là đã hợp tác với Ed Drewett, một nhà sản xuất nổi tiếng với những bản hit cho Little Mix và One Direction.

Fred Ball, người làm việc với các ngôi sao lớn như Rihanna và Beyoncé, cũng đang hợp tác với Cruz Beckham. Ngoài ra, Cruz Beckham còn ký hợp đồng với Tap Music - công ty đại diện của những giọng ca nổi tiếng như Ellie Goulding, Lana Del Rey, Dua Lipa.

Bạn gái của Cruz - Jackie Apostel - đang giữ vai trò người quản lý sự nghiệp âm nhạc của anh. Cruz hiện sống giữa London (Anh) và Los Angeles (Mỹ). Ngoài âm nhạc, Cruz cũng gây ấn tượng bởi gu thời trang cá tính.

Trước khi đến với Jackie Apostel, Cruz Beckham đã chia tay bạn gái cũ Tana Holding vào năm 2023 sau 1 năm hẹn hò. Ngoài ra, con trai út của nhà Beckham từng có mối quan hệ kéo dài 18 tháng với Bliss Chapman, con gái của cựu người mẫu Rosemary Ferguson.

Jackie Apostel (SN 1995) là người mẫu và nhạc sĩ người Mỹ. Cô hoạt động trong lĩnh vực sáng tác và thời trang, từng hợp tác với nhiều thương hiệu châu Âu. Apostel được công chúng biết đến từ khi trở thành bạn gái của Cruz Beckham.