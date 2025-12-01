Con gái NSND Công Lý: "Bố chỉ thể hiện tình cảm lúc… say"

Sinh năm 2001, Nguyễn Công Thục Anh là con gái đầu của NSND Công Lý và biên tập viên Thục Khuê. Tên tuổi cô bắt đầu được chú ý sau phim tài liệu Có một chòm sao (2023), tác phẩm dài 17 phút kể về hành trình làm nghề và vượt bạo bệnh của bố cô - NSND Công Lý.

Ở tuổi 24, Thục Anh hiện là đạo diễn tự do, từng làm trợ lý sản xuất và thư ký trường quay tại VFC. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, cô chia sẻ về nghề, về tuổi trẻ và hành trình hàn gắn mối quan hệ với bố.

Muốn chứng minh mình không chỉ là “con của NSND Công Lý”

Nguyễn Công Thục Anh trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên Dân trí.

Bộ phim tài liệu về NSND Công Lý đã nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong quá trình làm phim, điều gì khiến Thục Anh cảm thấy khó khăn nhất?

- Tôi nảy ra ý tưởng làm bộ phim này từ năm 2 Đại học, khi bố tôi vẫn còn khỏe. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đó sẽ là bài tập cuối môn và đã thử thuyết phục bố, nhưng bị từ chối ngay. Bố nói không thích được làm phim về mình, nên tôi buộc phải tạm gác ý tưởng lại.

Dù vậy, tôi vẫn nung nấu ý định làm phim và chờ thời điểm phù hợp. Lúc quay trở lại thuyết phục bố lần thứ 2, tôi không nói “bố là nhân vật”, mà chuyển sang… “chiến thuật mềm”. Tôi nói rằng, bố giúp con đóng vai một người nghệ sĩ với tâm lý như thế này, câu chuyện như thế kia, may mắn là bố đã đồng ý.

Ý tưởng bộ phim được hình thành từ khi bố còn khỏe, nhưng khi bắt đầu quay thì sức khoẻ của bố đã giảm nhiều, buộc tôi phải thay đổi gần như toàn bộ kịch bản, đó có lẽ là thử thách lớn nhất.

Vì sức khoẻ của NSND Công Lý không tốt, Thục Anh phải thay đổi gần như toàn bộ kịch bản phim.

Trước đây, NSND Công Lý từng chia sẻ không muốn Thục Anh làm diễn viên. Có khoảnh khắc nào Thục Anh phải chứng minh cho bố thấy mình nghiêm túc với mong muốn theo nghệ thuật?

- Tôi nghĩ bố không phải không ủng hộ tôi làm nghệ thuật, mà chỉ không muốn tôi theo con đường diễn viên. Khi đó, bố cũng chưa biết tôi phù hợp với điều gì để định hướng.

Nhiều người nghĩ con của nghệ sĩ có lợi thế. Đúng là tôi có nền tảng tốt, nhưng đổi lại, kỳ vọng từ thầy cô và những người xung quanh cũng cao hơn.

Tôi từng nói với bố rằng, tôi muốn khẳng định năng lực, không chỉ là “con của NSND Công Lý”. Bố chỉ đáp rằng, tôi không cần chứng minh cho ai, chỉ cần học hỏi thật nhiều để bản thân tốt hơn mỗi ngày là được.

Vậy Thục Anh có nhận được sự ủng hộ của gia đình khi quyết định học đạo diễn?

- Ban đầu, bố muốn tôi học biên tập truyền hình hoặc biên kịch, vì bố hiểu đi quay phim rất vất vả.

Tuy nhiên, mẹ tôi lại nghĩ khác, mẹ cũng chính là người đã thuyết phục bố. Mẹ nói rằng, học đạo diễn sẽ cho tôi cái nhìn tổng thể, sau này nếu muốn rẽ hướng vẫn không muộn.

Đến giờ, tôi vẫn biết ơn vì mẹ luôn là người đứng sau, nhẹ nhàng ủng hộ tôi đúng lúc.

Thục Anh (áo trắng) và các cộng sự trong đoàn làm phim chụp cùng NSND Công Lý (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi quay phim, Thục Anh làm việc với bố như một đạo diễn với diễn viên, hay như con gái với bố?

- Có lẽ là cả hai. Lúc thuyết phục thì đúng nghĩa con nói với bố, nhưng khi làm việc, bố hoàn toàn chuyên nghiệp.

Tôi chỉ cần đưa tâm lý và bối cảnh, còn bố tự xử lý bằng kinh nghiệm nghề. Dù sức khỏe giảm sút, bản năng diễn xuất và tư duy nghề của bố vẫn rất sắc bén, dường như đã trở thành một phần bản năng.

Có cảnh quay nào với NSND Công Lý khiến Thục Anh cảm thấy bất ngờ?

- Có một cảnh tôi yêu cầu bố thể hiện 3 trạng thái tâm lý trên gương mặt chỉ trong vài giây, từ bất ngờ, sang lo lắng, rồi như muốn bật khóc. Khi thấy bố diễn cảnh đó, tôi thực sự khâm phục bố mình.

Nhiều đạo diễn trẻ khi làm việc với các nghệ sĩ gạo cội thường bị áp lực về tâm lý. Thục Anh vừa là đạo diễn trẻ, vừa là con gái, có sợ bị bố “đạo diễn ngược” không?

- Có chứ, cũng áp lực, nhưng may mắn là tôi chưa bao giờ bị “đạo diễn ngược”.

Trước bộ phim này, tôi từng thực hiện một phim truyện có cả bố và NSND Tự Long tham gia. Lúc đó, tôi vừa xem họ là người thân, vừa nhìn họ với sự nể trọng của một đạo diễn trẻ dành cho 2 nghệ sĩ lớn. Thành thật mà nói, tôi cũng hơi run.

Áp lực là điều Thục Anh phải học cách vượt qua trên hành trình trở thành đạo diễn.

Tuy nhiên, khi bước vào làm việc, điều khiến tôi bất ngờ là sự chuyên nghiệp và lắng nghe của họ. Họ không can thiệp hay “đè” quan điểm lên đạo diễn trẻ, dù tôi ít tuổi và ít kinh nghiệm hơn. Ngược lại, họ luôn tôn trọng vai trò của tôi và đợi tôi đưa ra quyết định cuối cùng.

Với tôi, đó là điều rất đáng học hỏi. Không phải ai ở vị trí như vậy cũng giữ được sự khiêm nhường và tôn trọng thế hệ hậu bối.

Có thời điểm bạn nói mình từng “ghét” bố. Điều gì khiến cảm xúc đó thay đổi và giúp bạn chủ động gần gũi bố hơn, thậm chí làm phim về bố?

- Người có ảnh hưởng lớn nhất với tôi là mẹ. Khi tôi còn giận bố, mẹ luôn kể những câu chuyện nhỏ để tôi hiểu bố hơn. Tôi không nhớ từng câu chữ, nhưng nhờ những lần mẹ nhẹ nhàng thủ thỉ, cảm xúc tiêu cực dần tan đi.

Mẹ cũng giúp tôi mở lòng với gia đình mới của bố, với Tít, bác Thảo Vân và cô Ngọc Hà. Nếu không có sự bao dung của mẹ, có lẽ tôi khó chấp nhận mọi thứ như bây giờ.

Biến cố bố bị ngã cũng là bước ngoặt. Khi đối diện với khả năng có thể mất bố, tôi hiểu mình chưa từng ghét ông, chỉ là tổn thương và chưa đủ trưởng thành để nhìn mọi thứ trọn vẹn hơn.

Từng “ghét” em cùng cha khác mẹ, tủi thân vì nghe tin bố ngã từ người ngoài

Khi quyết định theo nghệ thuật, Thục Anh có sợ mình sẽ bận rộn đến mức có ít thời gian cho gia đình như bố trước đây?

- Thỉnh thoảng tôi cũng lo điều đó. Ngay bây giờ, đã có những lúc tôi không gặp bố thường xuyên, ít ở bên mẹ hay về thăm ông bà như mình mong muốn.

Tuy nhiên, với tôi, làm phim lại trở thành cách để tôi kết nối lại với gia đình. Sau bộ phim về bố, tôi nhận ra đôi khi ta không cần đi xa để tìm câu chuyện. Gia đình cũng là nơi đầy chất liệu và cảm xúc.

Vì thế, tôi đang làm tiếp bộ phim về ông nội. Nó giúp tôi quay về, hiểu và trân trọng những người thân hơn.

Thục Anh thường cầm theo chiếc máy ảnh nhỏ để ghi lại khoảnh khắc trong ngày.

Thục Anh từng nói muốn hiểu bố hơn. Vậy ngược lại, bạn có mong bố cũng hiểu mình theo cách tương tự?

- Tôi nghĩ, bố đã hiểu tôi ở một mức nào đó, chỉ là bố không nói ra. Gần đây, hai bố con mới có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về nghề và tương lai. Tôi kể với ông rằng, mình đang nghĩ đến chuyện Nam tiến.

Lần đầu tiên kể từ sau biến cố sức khỏe, bố đưa ra một lời khuyên rất rõ ràng, bố nghĩ tính cách và cách làm nghề của tôi không phù hợp với môi trường trong đó.

Bố vẫn tôn trọng nếu tôi muốn đi, nhưng bố đưa cho tôi một góc nhìn khác để suy nghĩ. Tôi hiểu đó là cách bố thể hiện rằng bố quan sát và hiểu tôi, chỉ là bố không phải kiểu người nói bằng những câu tình cảm.

Khi biết tin bố bị ngã, phải nhập viện cấp cứu, Thục Anh cảm thấy thế nào?

- Tôi nhận tin từ một người anh chơi thân. Tối đó, bố tôi đi tắm, chuẩn bị lên Đài nhận kịch bản phim mới thì bị đột quỵ, ngã trong phòng tắm. Khi biết tin, tôi sốc đến trống rỗng.

Tôi gọi cho gia đình nhưng không ai nghe máy. Sáng hôm sau, tôi sang nhà bà nội rồi cùng bà đến bệnh viện. Hai bà cháu phải chờ ngoài hành lang, mỗi lần cửa phòng bệnh mở, tim tôi như thắt lại vì sợ mất bố.

Ban đầu tôi có chút… tủi thân vì phải nghe tin từ người ngoài. Nhưng nghĩ lại, tôi hiểu lúc đó ai cũng hoảng loạn và không kịp nghĩ đến điều gì khác.

Thục Anh và bố có thường xuyên tâm sự về cuộc sống, gia đình?

- Bố là người ít nói và hiếm khi thể hiện tình cảm, nên hai bố con gần như không tâm sự nhiều ngoài chuyện nghề. Trước đây, khi còn khỏe, bố chỉ nói yêu tôi mỗi lần… say.

Mỗi lần như vậy, bố lại gọi và nói: “Bố yêu con, nhớ con, bố thương con lắm”. Bây giờ, tôi chỉ mong bố có thể thường xuyên gọi tôi như thế.

Tôi luôn ước bố chưa từng bị bệnh, để bố tiếp tục đi diễn, để lại được thấy NSND Công Lý trong hình ảnh “cô Đẩu” mà khán giả thương mến. Nhưng rồi mọi người nhắc tôi rằng, chỉ cần bố vẫn ở đây, vẫn còn cạnh mình, đã là may mắn rồi.

Thục Anh tiết lộ rằng, NSND Công Lý chỉ thể hiện tình cảm khi... say.

Có kỷ niệm nào với bố khiến Thục Anh nhớ mãi?

- Bố tôi rất thích sưu tầm mũ lưỡi trai. Tôi từng tặng bố một chiếc mũ, nhưng không bao giờ thấy bố đội. Lúc đó tôi hơi chạnh lòng nhưng không hỏi. Mãi sau này, bạn của bố kể lại rằng, bố có thể cho bất kỳ chiếc mũ nào trong bộ sưu tập, trừ chiếc tôi tặng. Bố sợ dùng nhiều sẽ cũ hoặc hỏng mất, nên chỉ để bày trong tủ.

Nhiều khán giả ngạc nhiên và rất ngưỡng mộ mối quan hệ tốt đẹp giữa các con và gia đình mới của NSND Công Lý. Thục Anh có thể chia sẻ thêm?

- Với tôi, điều đó rất bình thường, có lẽ vì tôi đã quen từ nhỏ. Bố mẹ luôn cư xử nhẹ nhàng và tôn trọng nhau, nên tôi chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng vì mối quan hệ của bố mẹ.

Sau này, mỗi khi bố có mối quan hệ mới, bố luôn giới thiệu với tôi và Tít một cách tự nhiên. Đó là hạnh phúc riêng và cuộc sống cá nhân của bố, chúng tôi đều hiểu và tôn trọng.

Nhắc đến Tít (con của NSND Công Lý và MC Thảo Vân), em trai cùng cha khác mẹ của Thục Anh, lúc nhỏ bạn có từng chạnh lòng, cảm giác bị bỏ lại khi bố có gia đình mới?

- Có. Tít chào đời là cột mốc lớn với tôi. Tít là con trai, còn nhỏ nên mọi sự chú ý trong gia đình lúc đó gần như dồn hết vào em. Hồi đó, tôi cũng còn nhỏ nên rất khó chịu.

Bây giờ nghĩ lại, tôi không ghét Tít vì em là con sau của bố, chỉ vì em nghịch nên lúc nào tôi cũng được nhắc phải “nhường em”.

Rồi Tít cũng trải qua việc bố mẹ chia tay, giống tôi ngày trước. Lúc đó, sự bực bội biến thành đồng cảm. Tôi hiểu em cũng có những tổn thương riêng, nỗi niềm riêng giống như mình.

Thục Anh mong bố sẽ tự hào về con gái.

Nếu NSND Công Lý đọc được bài báo này, Thục Anh muốn nhắn gửi điều gì?

- Tôi ước bố đọc được hết những bình luận của khán giả để biết tình cảm mọi người dành cho bố lớn đến mức nào. Tôi hy vọng bố hiểu rằng, bố chưa bao giờ bị lãng quên.

Những vai diễn, những ký ức và những điều tốt đẹp bố để lại vẫn sống trong lòng khán giả và chỉ cần bố vẫn ở đây, vẫn hiện diện, đã là niềm vui rất lớn.

Cuối cùng, tôi mong bố sẽ tự hào về tôi, như cách tôi luôn tự hào về bố.

Cảm ơn Thục Anh vì những chia sẻ!

Ảnh: Nguyễn Hà Nam