David Beckham thu lời khủng, sở hữu hơn 500 triệu bảng Anh

Cụ thể, David Beckham thu về khoản lợi nhuận kỷ lục lên tới 73,4 triệu bảng Anh (hơn 2.600 tỷ đồng) từ công ty riêng DRJB Holdings.

Theo số liệu công bố, doanh thu hợp nhất của công ty tăng nhẹ 1% nhưng lợi nhuận lại bùng nổ nhờ vào hàng loạt hợp đồng quảng cáo giữa David với BOSS menswear, AliExpress, nồi chiên không dầu SharkNinja. David Beckham còn ra mắt sản phẩm bổ sung dinh dưỡng IM8.

David Beckham kiếm khoản lợi nhuận lớn trong năm qua (Ảnh: Getty Images).

Một nguồn tin tiết lộ với The Sun: "David rất đắt “sô” quảng cáo, nhưng giờ anh còn là một doanh nhân thông minh và bản lĩnh. Anh ấy rất thích cảm giác điều hành ở phòng họp. Sáu năm sau khi thành lập công ty quản lý thương hiệu, Beckham trực tiếp nắm mọi khâu".

Không chỉ "mát tay" kinh doanh, Beckham còn phủ sóng toàn cầu với loạt phim tài liệu 4 tập phát hành trên Netflix vào năm 2023.

Trái ngược với chồng, Victoria Beckham lại không gặp thuận lợi trong công việc kinh doanh. Trong bộ phim tài liệu có tên Victoria Beckham, gồm 3 tập, sắp lên sóng trên Netflix, Victoria bật khóc khi nhắc đến việc kinh doanh khó khăn.

Victoria thẳng thắn chia sẻ, công ty của cô từng "nợ hàng triệu bảng Anh" (tương đương hàng trăm tỷ đồng). Dẫu vậy, Victoria khẳng định: "Điều quan trọng nhất với tôi là gia đình. Tôi chỉ mong các con và David tự hào về mình".

Theo báo cáo tài chính, năm 2021, thương hiệu Victoria Beckham lỗ gần 6 triệu bảng Anh (khoảng 212 tỷ đồng), trước đó năm 2020, công ty của cô lỗ hơn 8 triệu bảng Anh (khoảng 305 tỷ đồng). Năm ngoái, thương hiệu Victoria Beckham mới chính thức có lãi sau 17 năm vật lộn trong làng thời trang.

Năm 2024, tờ Sunday Times đưa vợ chồng Beckham vào danh sách 300 gia đình giàu nhất nước Anh.

David Beckham vẫn là cái tên nổi tiếng trong làng giải trí thế giới (Ảnh: Instagram).

David và Victoria Beckham được xem là cặp tình nhân nổi tiếng của làng giải trí thế giới. Họ đã kết hôn được 26 năm và có 4 người con. Cùng các con, cặp đôi đã tạo nên thương hiệu của gia đình mình, nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều đồng nghiệp và khán giả.

Gần 3 thập kỷ bên nhau của David và Victoria không chỉ có những ngọt ngào mà còn có nhiều thử thách. Victoria từng tâm sự chìa khóa giúp cô và David hạnh phúc: "Sáu người chúng tôi, mạnh mẽ hơn rất nhiều khi ở bên nhau".

Gần đây, gia đình Beckham đối mặt với sóng gió gia đình khi cậu con trai cả Brooklyn được cho là không còn giữ quan hệ thân thiết với gia đình. Vợ chồng Brooklyn được cho là vắng mặt trong nhiều sự kiện tụ họp của gia đình, khiến Victoria và David đau lòng.