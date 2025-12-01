Máy bay “Ngày tận thế” của Mỹ biến mất trên Đại Tây Dương

Một máy bay “Ngày tận thế” E-6B Mercury của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy).

Theo báo Daily Express, máy bay Boeing E-6B Mercury (hay còn được gọi là máy bay Ngày tận thế”) của Hải quân Mỹ được phát hiện lần cuối đang vượt Đại Tây Dương ở phía đông Virginia trên các hệ thống theo dõi chuyến bay công khai vào ngày 28/11.

Dữ liệu chuyến bay cho thấy máy bay đã cất cánh từ Căn cứ Không quân Hải quân Patuxent River ở Maryland và bay theo hướng đông nam qua Vịnh Chesapeake, vòng quanh khu phức hợp hải quân Norfolk trước khi bay ra ngoài khơi.

Khi cách Mũi Virginia khoảng 96km về phía đông, bộ phát đáp tín hiệu của máy bay đã tắt, một thủ tục điển hình trong các hoạt động tuyệt mật.

Hiện chưa rõ nhiệm vụ lần này của E-6B Mercury.

Máy bay này đóng vai trò như một phiên bản trên không của Hệ thống Chỉ huy Quân sự Quốc gia, cung cấp một trung tâm chỉ huy trên không có khả năng sống sót cho Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và các quan chức cấp cao khác của Mỹ.

Boeing đã chế tạo loạt máy bay này cho Hải quân Mỹ trong giai đoạn 1989-1992.

Một “máy bay ngày tận thế”, như chiếc E-4B của Không quân Mỹ, là trung tâm chỉ huy và kiểm soát trên không dành cho giới lãnh đạo quân sự hàng đầu trong trường hợp xảy ra tấn công hạt nhân hoặc tình huống khẩn cấp quốc gia.

Với tên gọi E-4B Nightwatch, nó có thể chịu được xung điện từ do vụ nổ hạt nhân tạo ra, bảo vệ người bên trong và chỉ huy lực lượng quân sự cũng như các cơ quan dân sự từ trên không, ngay cả khi các trung tâm chỉ huy mặt đất bị phá hủy hoàn toàn.

Khi đã lên không trung trên đại dương, Mercury thường bay vào các khu vực cảnh báo tuyệt mật, thả ăng-ten dây dài hàng km và thực hiện các đường bay hình vòng lặp trong 4 giờ đến 8 giờ để phát đi các tín hiệu liên lạc thử nghiệm an toàn đến tàu ngầm và các trạm mặt đất. Việc tắt bộ phát đáp trong những hoạt động này từ trước đến nay thường khiến giới theo dõi chuyến bay tuyên bố rằng máy bay đã “mất tín hiệu”.

Những nhiệm vụ trọng yếu này bảo đảm lực lượng chiến lược của Mỹ, bao gồm các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, luôn duy trì liên lạc với cơ quan chỉ huy quốc gia ngay cả trong chiến tranh hạt nhân.

Mercury được chế tạo để sống sót trước xung điện từ khổng lồ do thảm họa hạt nhân gây ra. Nó phụ thuộc vào công nghệ analog cũ thay vì hệ thống kỹ thuật số, vốn sẽ bị phá hủy bởi xung điện từ.