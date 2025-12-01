Hoa hậu Guatemala qua đời ở tuổi 28, để lại nhiều ước mơ dang dở

Kênh truyền hình Azteca Guate - nơi Raquel đang làm việc - xác nhận tin buồn và chia sẻ: “Hôm nay, chúng ta nói lời tạm biệt với một đồng nghiệp, một người bạn và một con người phi thường đã để lại dấu ấn trong mỗi chúng ta”. Đài truyền hình nhấn mạnh những giá trị Raquel để lại, từ công việc đến hậu trường, sẽ luôn được trân trọng.

Tài khoản Instagram Reinas Guatemaltecas Oficial (Nữ hoàng Guatemala chính thức) cũng thông báo tin buồn và ca ngợi lòng dũng cảm của Raquel trong hành trình chống chọi bệnh tật, kèm theo lời chia buồn cùng bức ảnh cô được ví như một thiên thần.

Hoa hậu Liên lục địa Guatemala 2021 Raquel Escalante qua đời ở tuổi 28 (Ảnh: News).

Trang này viết: “Hẹn gặp lại, Nữ hoàng. Hôm nay, người hâm mộ các cuộc thi sắc đẹp thương tiếc sự ra đi của bạn. Giờ đây, bạn là một thiên thần xinh đẹp trên thiên đường. Cho đến khi chúng ta gặp lại, Raquelita Escalante, chúng tôi sẽ nhớ bạn - nữ hoàng của chúng tôi.

Bạn sẽ sống mãi trong trái tim mọi người. Raquel Escalante là một người phụ nữ dũng cảm đã chiến đấu với bệnh tật và hôm nay, cô ấy nhắc chúng ta rằng điều quan trọng nhất là hãy sống như thể đó là ngày cuối cùng của cuộc đời”.

Raquel Escalante công khai tình trạng bệnh vào tháng 2/2024. Theo trang GoFundMe, một người anh em họ của cô đã đứng ra gây quỹ hỗ trợ điều trị.

Raquel được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung và trải qua ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng vào tháng 3/2024. Sau đó, cô viết trên trang cá nhân: “Tôi đã sống sót, tạ ơn Chúa. Rất sớm thôi, chúng ta sẽ nói rằng mình đã chiến thắng”.

Tuy nhiên, sau phẫu thuật, Raquel gặp nhiều biến chứng về tiêu hóa và tổn thương thận. Đến tháng 10/2024, cô thông báo bệnh ung thư đã tái phát. Từ đó, người đẹp liên tục phải nằm viện để được chăm sóc y tế. Tháng 1 vừa rồi, Raquel kêu gọi hỗ trợ tài chính nhằm trang trải chi phí điều trị.

Raquel Escalante mất khi đang chờ ghép thận (Ảnh: Instagram).

Trong gần 2 năm chiến đấu với bệnh tật, Raquel vẫn duy trì tinh thần kiên cường và thường xuyên chia sẻ hành trình điều trị lên mạng xã hội, mong muốn truyền cảm hứng cho những bệnh nhân khác.

Tháng 1 vừa qua, dù bệnh trở nặng, cô vẫn xuất hiện trong một số phát sóng đặc biệt của chương trình Qué Chilero! để giao lưu với khán giả và đồng nghiệp.

Trong chương trình, Raquel bật khóc khi nhắc về giấc mơ dang dở vì vấn đề sức khỏe. Cô bày tỏ mong muốn một ngày được đại diện Guatemala tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Những bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội của Raquel là loạt ảnh từ một buổi chụp cũ, kèm dòng chia sẻ: “Tôi là người phụ nữ đã trải qua nỗi đau, đã đối mặt với nỗi sợ hãi và vẫn chọn cách tiếp tục tỏa sáng”.

Raquel Escalante là người mẫu, MC và là gương mặt quen thuộc trên truyền hình Guatemala nhờ lối dẫn tự nhiên, dí dỏm và năng lượng tích cực.

Người đẹp góp mặt tại các cuộc thi nhan sắc từ khi còn trẻ. Năm 2017, cô đạt danh hiệu Á hậu 4 tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thành phố Thế giới và cũng tham dự vòng chung kết Hoa hậu Du lịch Thế giới tại Trung Quốc.

Năm 2021, cô đại diện Guatemala tại Hoa hậu Liên lục địa và lọt top 20 chung cuộc. Sau cuộc thi, Raquel phát triển sự nghiệp trong vai trò dẫn chương trình truyền hình.