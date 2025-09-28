Tuổi 14 của công chúa duy nhất trong gia đình Beckham

Harper Seven Beckham (SN 2011) là con gái út trong gia đình nhà Beckham. Tên gọi "Harper" được lấy cảm hứng từ nhà văn Harper Lee mà Victoria yêu mến, còn "Seven" là số áo huyền thoại của David.

Harper được coi là công chúa của làng giải trí thế giới khi có bố là huyền thoại bóng đá và mẹ là thành viên nhóm nhạc nữ Spice Girls đình đám.

Harper Seven Beckham khi còn nhỏ (Ảnh: Instagram).

Thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ và cũng là con gái duy nhất trong gia đình đình đám trên thế giới, ngay từ khi còn bé, Harper đã được truyền thông săn đón không thua kém gì những ngôi sao nổi tiếng. Cô bé được bố mẹ đưa đến các sàn diễn thời trang và có cuộc sống xa hoa.

Tuổi thơ của Harper rất hạnh phúc khi được người cha nổi tiếng hàng ngày đưa đón đi học, chăm sóc. David luôn tự hào về cô con gái nhỏ và không ngừng bày tỏ, công khai tình cảm dành cho công chúa út.

Vài năm gần đây, Harper trở thành tâm điểm trong các sự kiện của gia đình Beckham. Nhiều người đánh giá, sức ảnh hưởng của cô bé đối với công chúng thậm chí còn lớn hơn bố mẹ và 3 người anh.

Harper được bố mẹ cho học múa, học nhảy, bộ môn quý tộc - đua ngựa. Vào sinh nhật 7 tuổi của Harper, cặp vợ chồng nổi tiếng đã chi 7.000 bảng Anh (khoảng 200 triệu đồng) để mua cho con gái một con ngựa nhỏ làm quà.

Harper Seven Beckham (trái) càng lớn càng xinh đẹp và duyên dáng (Ảnh: Instagram).

Harper đang theo đuổi việc học tại Học viện Biểu diễn Nghệ thuật Italia Conti (Anh). Cô bé thỉnh thoảng theo bố mẹ cùng anh trai sang Mỹ sinh sống.

Càng lớn, Harper được khen ngợi ngày càng xinh đẹp, có gu thời trang riêng và luôn tỏa sáng khi xuất hiện. Ở tuổi 14, Harper Beckham ngày càng ra dáng thiếu nữ.

Mới đây, Victoria Beckham chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc chuẩn bị trang phục cho cả gia đình cô trước sự kiện Tuần lễ thời trang Paris. Harper Beckham được nữ ca sĩ cho diện một chiếc váy cúp ngực màu đen.

Khoảng một năm trở lại đây, Vic thường đăng tải video con gái sử dụng các sản phẩm đến từ thương hiệu làm đẹp của mình - Victoria Beckham Beauty - như một cách quảng bá.

Cuối năm 2024, Victoria thành lập doanh nghiệp có tên H7B Limited, được cho là viết tắt của Harper Seven Beckham. Doanh nghiệp này sẽ nhận các khoản thu nhập của Harper sắp tới.

Harper Seven Beckham tham gia quảng cáo cho nhiều sản phẩm của mẹ (Ảnh: Instagram).

Sau khi bước sang tuổi 14, Harper Beckham cũng đã lập tài khoản cá nhân trên Instagram. Ở phần giới thiệu, cô bé viết: “Trân trọng. Cô nàng tóc vàng yêu thích của bạn, London/Los Angeles/Miami)”.

Mọi người thân trong gia đình, ngoại trừ anh cả Brooklyn, tất cả đều đã nhấn theo dõi Harper. Tài khoản này hiện chỉ theo dõi 74 người và ở chế độ riêng tư.

Sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Harper được bố mẹ giáo dục chỉn chu. Victoria Beckham kể rằng, vợ chồng cô luôn dành sự ủng hộ tuyệt đối cho mọi sở thích của con nhưng tuyệt đối không nuông chiều.

Vào sinh nhật lần thứ 14 của con gái, Victoria Beckham nhắn nhủ con: "Chúc mừng sinh nhật thế giới của mẹ. Mẹ rất tự hào về hình tượng mạnh mẽ, tự tin, tốt bụng và tài năng mà con hướng tới. Con là bạn thân nhất của mẹ. Mẹ thật hạnh phúc khi được làm mẹ của con. Cả nhà yêu con rất nhiều".

Harper Seven Beckham lớn lên trong sự yêu thương của bố mẹ và các anh (Ảnh: Instagram).

Victoria từng thừa nhận, cô lo lắng khi con gái út sớm phải chịu áp lực, những lời chỉ trích cùng sự quan tâm quá mức của truyền thông.

“Tất cả mọi người trong gia đình đều bảo vệ các con của họ, đặc biệt là Harper. Cô bé không chỉ là con út mà còn là con gái duy nhất. Cô bé luôn nhận được sự chú ý rất lớn, điều này càng tạo thêm áp lực.

Họ biết Harper có đủ khả năng để thành công trong thế giới người nổi tiếng và cô bé có những người giỏi nhất để xin lời khuyên. Họ không muốn bất kỳ ai lợi dụng cô bé. Victoria muốn giúp con gái quản lý sự nghiệp”, một nguồn tin thân cận của gia đình tiết lộ.