Cách SOOBIN xoa dịu người hâm mộ, vượt sóng gió bằng 3 đêm nhạc cháy vé

Đêm nhạc bùng nổ sau loạt ồn ào

Tối 29/11, SOOBIN khép lại hành trình All-Rounder bằng đêm diễn tại TPHCM - concert cá nhân thứ ba của anh trong năm nay. Ngay trong tiết mục mở màn, anh xuất hiện với gần 100 vũ công, hiệu ứng ánh sáng và pháo hoa dày đặc, tạo cảm giác bùng nổ ngay từ những giây đầu tiên.

Phần dàn dựng được đánh giá là "sặc mùi tiền", không chỉ cho thấy độ "chịu chi", mà còn thể hiện tham vọng của SOOBIN muốn khẳng định mình là một nghệ sĩ trình diễn thực thụ.

SOOBIN chơi trống, xuất hiện ấn tượng trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Suốt 3 tiếng của đêm nhạc, SOOBIN chứng minh sự đa năng: Hát live hơn 30 ca khúc, chơi trống, piano, đàn bầu, nhảy và hát xẩm. Tất cả đều được nam ca sĩ thực hiện "đến nơi đến chốn".

Concert được chia thành nhiều chương, mỗi chương như thể hiện một lát cắt khác nhau về khả năng biểu diễn của SOOBIN. Ở chương đầu, anh xuất hiện tràn đầy năng lượng với màn chơi trống, khoe vũ đạo và làm chủ sân khấu bằng biểu cảm lẫn ánh mắt.

Sang chương về ballad, SOOBIN trở lại hình tượng "hoàng tử hát tình ca" bên cây đàn piano, "đốn tim" khán giả. Những ca khúc như Phía sau một cô gái, Nếu ngày ấy, Tháng năm… được anh xử lý giàu cảm xúc, vừa khoe được giọng hát nội lực, vừa tạo sự kết nối với khán giả.

Sự tinh tế của SOOBIN còn thể hiện ở cách anh đưa chất liệu truyền thống vào sân khấu hiện đại. Từ đàn bầu, hát xẩm đến những chuyển động múa đương đại, tất cả đều được nam ca sĩ thực hiện bài bản, không "làm màu cho có".

SOOBIN cùng NSND Huỳnh Tú (bố ruột) và Binz trên sân khấu (Ảnh: Bảo Quyên).

Ca sĩ hiếm hoi tổ chức liên tiếp 3 concert trong năm

Thành công đêm diễn tại TPHCM có thể xem là sự nối dài cảm xúc mà SOOBIN đã gây dựng từ hai concert trước ở Hà Nội. Hồi tháng 5, anh tạo nên cột mốc mới trong sự nghiệp với hai đêm diễn đầu tiên tại Thủ đô, cũng là lần đầu tổ chức concert cá nhân sau 10 năm hoạt động với nhiều thăng trầm.

Cả hai đêm diễn trước của nam ca sĩ đều thu hút 15.000-20.000 khán giả và bán hết vé chỉ trong thời gian ngắn, chứng minh sức hút mạnh mẽ của giọng ca sinh năm 1992.

Thành công ở Hà Nội đã tạo bàn đạp cho đêm nhạc ở TPHCM. Dù ban tổ chức không công bố con số cụ thể, khán giả trong concert tối 29/11 vẫn phủ kín từ sớm. Nhiều người từ các tỉnh thành, kể cả nước ngoài, sẵn sàng mua vé máy bay để đến TPHCM theo dõi trọn vẹn hành trình của SOOBIN.

SOOBIN trình diễn với dây thừng, mang đến những khoảnh khắc vũ đạo ấn tượng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điểm đáng ghi nhận là trong đêm nhạc ở Hà Nội hay TPHCM, SOOBIN vẫn duy trì phong độ ổn định. Điểm mạnh của anh là không dựa dẫm vào hiệu ứng sân khấu mà tự mình giữ nhịp bằng năng lượng và khả năng trình diễn. Từ những khoảnh khắc vũ đạo bùng nổ đến các tiết mục ballad trữ tình, tất cả kết nối liền mạch và giàu cảm xúc.

Nhờ cách chia chương hợp lý, SOOBIN đã dẫn dắt khán giả đi qua toàn bộ hành trình âm nhạc của mình, trong cả 3 đêm diễn.

Khép lại hành trình All-Rounder, cả 3 đêm nhạc cho thấy sự đồng đều về quy mô, mức độ đầu tư và sức nóng. Từ hai đêm đầu tiên ở Hà Nội đến điểm kết tại TPHCM, SOOBIN chứng minh anh không chỉ đủ sức lấp đầy sân khấu, mà còn giữ được chất lượng biểu diễn ở mức ổn định xuyên suốt.

Điều này củng cố vị thế của giọng ca gốc Hà Nội là một trong số ít nam nghệ sĩ có khả năng tổ chức nhiều concert cá nhân liên tiếp trong một năm.

Nam ca sĩ trình diễn sôi động, giữ lửa xuyên suốt đêm nhạc (Ảnh: Bảo Quyên).

Cách SOOBIN vượt sóng gió, "giữ chân" fan

Trước đêm diễn thứ ba tại TPHCM, SOOBIN và công ty quản lý bất ngờ đối mặt với những tranh luận đến từ người hâm mộ. Nguyên nhân xuất phát từ tin đồn lan truyền trên mạng về việc Lê Bin Thế Vĩ - thí sinh bị loại khỏi Tân binh toàn năng - xuất hiện trong vai trò khách mời bí mật và song ca với SOOBIN.

Thông tin chưa được xác thực nhưng nhanh chóng tạo làn sóng phản ứng trái chiều. Một số khán giả thậm chí tuyên bố "trả vé nếu điều này xảy ra", khiến nội bộ người hâm mộ nảy sinh mâu thuẫn.

Trước áp lực đó, SOOBIN chọn cách xử lý mềm mại nhưng dứt khoát. Anh gửi tâm thư đến khán giả, thừa nhận mình đã mất ngủ nhiều đêm vì những suy nghĩ dồn dập. Nam ca sĩ cố gắng trò chuyện để fan hiểu rằng anh trân trọng họ nhiều hơn những gì có thể nói bằng lời.

SOOBIN ngồi sát khán đài, trò chuyện cùng khán giả (Ảnh: Bảo Quyên).

Điều khiến SOOBIN "giữ chân" được fan là cách anh duy trì sự tử tế và biết ơn. Tại đêm diễn ở TPHCM, SOOBIN ngồi xuống sát mép sân khấu, đối diện hàng nghìn khán giả và trải lòng.

Nam ca sĩ nói: "Những ngày vừa qua, tôi đối mặt với rất nhiều thứ. Tôi biết KINGDOM (cộng đồng người hâm mộ của SOOBIN - PV) rất yêu thương mình, lo lắng cho mình.

Mọi người làm từ thiện, làm dự án, chuẩn bị đồ ăn cho cả ê-kíp… Tôi không bao giờ nghĩ một người như mình lại nhận được những điều như vậy. Tôi tự hỏi có xứng đáng hay không?".

Quy mô và sức hút đêm nhạc ở TPHCM không thua gì các đêm nhạc trước (Ảnh: Bảo Quyên).

Khi khán giả đồng loạt hô "có", anh tiếp tục nói trong xúc động: "Tôi thấy mọi người chiều tôi quá, đôi khi tôi vô tư khiến mọi người buồn. Cảm ơn những người đã rời đi, ai cũng phải lớn. Mọi người hứa với tôi, dù thế nào cũng nắm tay nhau và không buông nhé. Nếu mọi người vì SOOBIN, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cảm ơn vì đã không lung lay".

Không chỉ giữ fan bằng cảm xúc, SOOBIN còn có hành động cụ thể. Trước đêm diễn, anh gửi 500 triệu đồng tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Ngay trên sân khấu, anh và ê-kíp tiếp tục kêu gọi khán giả quyên góp. Tổng số tiền thu được trong đêm lên đến 1,25 tỷ đồng.