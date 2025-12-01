Phản ứng bất ngờ của mỹ nhân Hàn khi ăn trứng vịt lộn tại Việt Nam

Tuy nhiên, sau khi nếm thử, nữ diễn viên lại tỏ ra thích thú. Phản ứng chân thật của Song Ji Hyo nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Đây là một trong những thử thách cô thực hiện trong hành trình khám phá văn hóa và ẩm thực Việt Nam của một chương trình truyền hình thực tế, ghi hình chủ yếu tại TPHCM.

Song Ji Hyo thích thú khi thưởng thức món trứng vịt lộn tại Việt Nam (Ảnh: SP).

Chia sẻ về món ăn đặc biệt này, Song Ji Hyo nói: “Trông có vẻ khó chấp nhận nhưng ăn lại không khó như tưởng tượng. Mỗi quả trứng như chứa đựng nguồn năng lượng dồi dào, mang đến hương vị tuyệt vời. Tôi nghĩ đây là món rất đáng thử”.

Bên cạnh trứng vịt lộn, nước mía cũng khiến cô thích thú nhờ vị ngọt tự nhiên, không gắt và được nhận xét là món đồ uống “lành mạnh và tốt cho sức khỏe”.

Bên cạnh trải nghiệm ẩm thực, Song Ji Hyo cho biết cô thực sự xúc động khi được nhiều khán giả Việt nhận ra và xin giao lưu, chụp ảnh tại các điểm ghi hình. Nữ diễn viên 44 tuổi chia sẻ, cô không ngờ lại nhận được tình cảm nồng nhiệt và sự thân thiện đến vậy từ người hâm mộ Việt Nam.

“Thành thật mà nói, tôi hơi ngại, không nghĩ rằng mọi người lại chào đón và yêu mến như vậy. Tôi rất biết ơn. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy có lỗi vì không thể làm gì nhiều hơn để đáp lại tình cảm ấy và luôn muốn thể hiện lòng biết ơn nhiều hơn nữa”, nữ diễn viên nói.

Song Ji Hyo đến Việt Nam hồi tháng 9 vừa rồi (Ảnh: Instagram).

Song Ji Hyo cho biết mỗi khi được nhận ra, khán giả tới xin chữ ký hay chụp ảnh, cô luôn cố gắng đáp lại bằng tất cả sự chân thành: “Đó là điều nhỏ bé nhất tôi có thể làm. Tôi hy vọng tấm lòng của mình được mọi người cảm nhận”.

Tháng 9 vừa qua, Song Ji Hyo gây bất ngờ khi xuất hiện tại TPHCM đúng dịp Quốc khánh. Trong vai trò một du khách, cô ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ trên đường phố Việt Nam, thu hút hàng loạt bình luận khen ngợi bởi vẻ ngoài trẻ trung và sự thân thiện.

Cuối tháng 8, nữ diễn viên cũng từng có mặt tại Việt Nam để tham dự một sự kiện trước khi quay trở lại Hàn Quốc và tiếp tục đến Việt Nam đầu tháng 9.

Song Ji Hyo (SN 1981) ra mắt làng giải trí năm 2001 với vai trò người mẫu tạp chí, trước khi lấn sân diễn xuất. Trong hơn 20 năm hoạt động, cô ghi dấu ấn qua loạt phim như: Wishing Stairs (2003), Hoàng cung (2006), Truyền thuyết Jumong (2006), Song hoa điếm…

Song Ji Hyo là một "chị đẹp" nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc (Ảnh: Newsen).

Tên tuổi của Song Ji Hyo bùng nổ nhờ chương trình truyền hình thực tế Running Man, nơi cô được xem là “át chủ bài”. Cô gắn bó với chương trình từ năm 2010 và thừa nhận Running Man đã trở thành “phần quan trọng của tuổi 30”, giúp cô đến gần hơn với khán giả châu Á.

Theo Naver, Song Ji Hyo xuất thân trong một gia đình có học thức và tiềm lực kinh tế. Bố cô là CEO một công ty vận tải hàng hải tại Tongyeong, vận hành tàu chở khách 382 tấn và bắt đầu kinh doanh từ năm 2018.

Dù có nền tảng vững chắc, Song Ji Hyo được khen ngợi nhờ lối sống khiêm tốn, độc lập về tài chính và nỗ lực xây dựng sự nghiệp bằng chính khả năng của mình.

Ở tuổi 44, Song Ji Hyo vẫn góp mặt trong danh sách những nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất tại Hàn Quốc. Trong khi nhiều đồng nghiệp đã yên bề gia thất, cô vẫn độc thân và lựa chọn tập trung cho công việc.

Khi được hỏi về tuổi tác, nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi không nghĩ quá nhiều. Điều duy nhất khiến tôi cảm nhận tuổi tác là khi sức bền giảm đi. Tôi vẫn còn nhiều điều muốn thử, những điều trước đây chưa có cơ hội trải nghiệm”.