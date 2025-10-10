David Beckham khiến fan phát sốt vì tâm thư gửi bạn đời Victoria

Trên trang cá nhân Facebook có 57 triệu người theo dõi, David Beckham đã đăng ảnh liên quan tới sự kiện trên trang cá nhân và bày tỏ tình cảm với vợ: “Chúng tôi vừa ăn mừng bộ phim tài liệu về Victoria Beckham ra mắt. Cả nhà yêu em rất nhiều và háo hức được xem bộ phim này. Hãy theo dõi để hiểu rằng, vợ tôi là một người phụ nữ ấm áp, đáng yêu và làm việc chăm chỉ thế nào nhé. Cả nhà rất tự hào về em, Victoria Beckham”.

David Beckham và Victoria Beckham tham dự sự kiện ra mắt bộ phim tài liệu "Victoria Beckham" tại Mỹ, ngày 9/10 (Ảnh: Getty Images).

Trong một bài đăng khác tiết lộ hình ảnh trong phim, cựu đội trưởng đội tuyển Anh viết: “Anh yêu em, bà Beckham, vì rất nhiều lý do. Em là vợ anh, người đã sinh cho anh 4 đứa con tuyệt đẹp, người đã trở thành vitamin của anh mỗi ngày và mang câu chuyện của mình tới cuộc sống này.

Anh rất tự hào về hành trình em đã đi qua và đang tiếp tục xây dựng, tiết lộ với mọi người những thử thách em đã vượt qua để có được thành công như ngày nay. Em nên tự hào về tất cả những điều đó. Và đặc biệt, em làm món bánh kẹp thịt nguội và phô mai rất ngon. Cả nhà yêu em”.

Những lời chia sẻ đầy tình cảm của David dành cho Victoria đã thu hút hàng chục nghìn lượt “thích” và hàng trăm bình luận từ người hâm mộ trên khắp thế giới. Phần lớn mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu đẹp và bền bỉ của cặp đôi.

Bộ phim tài liệu của Victoria Beckham vừa lên sóng vào ngày 9/10 và nhanh chóng gây sốt. Phim theo sát hành trình của nữ ca sĩ từ thời thơ ấu tới khi bước vào làng nhạc, đón nhận sự nổi tiếng cùng nhóm nhạc Spice Girls rồi chuyển mình sang lĩnh vực thời trang và kinh doanh.

Bộ phim tài liệu "Victoria Beckham" nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả (Ảnh: Netflix).

Bên cạnh quá trình xây dựng thương hiệu, phim cũng đào sâu vào những thử thách cá nhân của Victoria như: Áp lực hình ảnh, sự tự tin, đối mặt với sự tò mò của truyền thông, những hy sinh của cô trong khi xây dựng gia đình với danh thủ David Beckham.

Bộ phim tài liệu của Victoria Beckham đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ những phương tiện truyền thông lớn như Metro, The Telegraph và The Financial Times.

Bà Becks được khen có khiếu hài hước tự nhiên khi nghĩ ra câu thoại: "Tôi đã chôn bộ ngực đó (túi ngực giả) ở Baden-Baden rồi" vừa thú vị vừa táo bạo, được lan truyền khắp các trang mạng xã hội.

The Telegraph đánh giá câu thoại này là điểm sáng của bộ phim tài liệu, xứng đáng nhận được sự lan truyền như tình huống Victoria Beckham thừa nhận "đến trường bằng xe Rolls Royce" trong phim tài liệu của David Beckham phát hành cách đây 2 năm.

Ngày 9/10, đại gia đình Beckham đã tham dự họp báo ra mắt bộ phim tài liệu của Victoria Beckham. Tuy nhiên, bức ảnh gia đình không trọn vẹn bởi thiếu vắng vợ chồng cậu cả Brooklyn - Nicola.

Trên trang cá nhân, Victoria Beckham và David Beckham đều chia sẻ hình ảnh gia đình tại sự kiện ra mắt bộ phim. Khác với trước đây, họ không gắn tên con trai cả vào ảnh.

Các con, trừ vợ chồng con trai cả, đều tham dự sự kiện ra mắt phim tài liệu của Victoria Beckham tại Mỹ (Ảnh: Getty Images).

Một số nguồn tin cho hay, vợ chồng Victoria và David đang dần chấp nhận từ bỏ con trai cả sau nhiều nỗ lực hàn gắn gia đình không thành. Được biết, Brooklyn cũng không xuất hiện trong bộ phim tài liệu của mẹ.

Từ tháng 5, nghi vấn về rạn nứt giữa vợ chồng con trai cả và gia đình Beckham bắt đầu xuất hiện. Giữa những đồn đoán rạn nứt, gia đình Beckham vẫn cố gắng giữ hình ảnh đoàn kết và ấm áp.

Cựu danh thủ và vợ liên tục nhắc đến con trai Brooklyn trong các bài đăng liên quan tới gia đình trên Instagram. Tuy nhiên, Brooklyn hoàn toàn không ngó ngàng đến cha mẹ, chỉ dành sự ưu ái đặc biệt cho vợ và gia đình vợ.

Tháng 8 vừa rồi, Brooklyn và Nicola tổ chức tiệc cưới lại nhưng không mời các thành viên bên gia đình Beckham tham dự. Hành động này được xem là "giọt nước tràn ly" khiến vợ chồng Beckham đau lòng và quyết định buông xuôi.

Mối quan hệ của Victoria và David Beckham cũng là điểm đáng chú ý trong bộ phim tài liệu "Victoria Beckham" (Ảnh: Netflix).

Victoria Beckham (SN 1974) là một biểu tượng toàn cầu người Anh, nổi tiếng với sự nghiệp đa diện từ ca sĩ, nhà thiết kế thời trang đến doanh nhân. Từ năm 1994 đến năm 2000, Victoria Beckham được biết đến với biệt danh Posh Spice trong nhóm nhạc nữ huyền thoại Spice Girls.

Sau khi nhóm Spice Girls tan rã, Victoria theo đuổi sự nghiệp ca hát cá nhân. Đến năm 2008, cô chuyển hướng sang lĩnh vực thiết kế thời trang. Thương hiệu Victoria Beckham của cô nổi tiếng với những thiết kế tinh tế, hiện đại và nữ tính. Cô được xem là một biểu tượng phong cách thời trang toàn cầu.

Victoria Beckham kết hôn với ngôi sao bóng đá David Beckham vào năm 1999. Họ nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi quyền lực và được săn đón nhất thế giới.

Cặp đôi có 4 người con gồm 3 con trai Brooklyn, Romeo, Cruz và con gái út Harper Seven. Nhiều năm qua, gia đình Beckham được xem là một thương hiệu toàn cầu và thường xuyên là tâm điểm chú ý của truyền thông.

Theo Net Worth Celebrity, vợ chồng Beckham hiện sở hữu khối tài sản khổng lồ, ước tính 500 triệu bảng Anh (hơn 17.700 tỷ đồng).