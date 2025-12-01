Selena Gomez say đắm cuộc sống hôn nhân: “Chồng là ánh sáng đời tôi”

Chia sẻ về cuộc sống bên nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco, Selena nói rằng mọi thứ với cô “như một giấc mơ”.

Cặp đôi tổ chức đám cưới riêng tư tại biệt thự phong cách đồng quê dưới chân dãy núi Santa Ynez, Santa Barbara, California (Mỹ), với khoảng 170 khách mời gồm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Taylor Swift, Martin Short, Steve Martin, Paul Rudd, Paris Hilton…

Selena Gomez thừa nhận đang rất hạnh phúc bên chồng (Ảnh: Getty Images).

Để đảm bảo sự riêng tư, vợ chồng Selena chi khoảng 300.000 USD cho công tác an ninh. Cô cũng cân nhắc yêu cầu khách mời không sử dụng điện thoại trong hôn lễ.

Nói về cuộc sống sau kết hôn, Gomez thừa nhận mối quan hệ với Benny giúp hai người bù đắp cho nhau: “Thời gian qua thật sự như một giấc mơ. Tôi biết hôn nhân sẽ có những thăng trầm, nhưng anh ấy là người tuyệt vời nhất để tôi cùng trải qua mọi điều. Mọi mối quan hệ đều có khó khăn, nhưng với Blanco, tôi tin chúng tôi có thể vượt qua bất kỳ cơn sóng nào”.

Theo các nguồn tin tại lễ cưới, Selena đã xúc động rơi nước mắt khi đọc lời thề hôn nhân, khiến nhiều khách mời cũng bật khóc. Diễn viên Steve Martin nhận xét trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight: “Đó là một đám cưới tuyệt đẹp. Selena thật may mắn, nhưng cô ấy cũng kết hôn với một người đàn ông tài năng và hài hước”.

Selena Gomez khẳng định, chồng là "ánh sáng cuộc đời cô" (Ảnh: Getty Images).

Gần đây xuất hiện tin đồn cặp đôi duy trì “hôn nhân mở”, theo đó hai vợ chồng được phép quan hệ thân thiết với người khác. Tuy nhiên, một người bạn thân của họ phủ nhận hoàn toàn: “Đó là câu chuyện vô lý. Họ không có thỏa thuận nào như vậy và cả hai chỉ tập trung xây dựng gia đình, phát triển âm nhạc”.

Trong chương trình The Howard Stern Show, Benny Blanco gọi Selena là “người bạn tốt nhất” của mình và tiết lộ mục tiêu tiếp theo là có con.

Một số chuyên gia đánh giá sự kết hợp của 2 người tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. Cụ thể, năng lượng bùng nổ, hướng ngoại của Blanco hòa hợp với sự điềm tĩnh và nội tâm của Gomez. Sự cộng hưởng này còn mang lại kết quả tích cực trong âm nhạc, khi sản phẩm hợp tác mới nhất của họ được đề cử Grammy.

Selena Gomez mãn nguyện trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn đầu tiên bên chồng (Ảnh: Instagram).

Tối 27/11, Selena Gomez đăng 2 bức ảnh lên trang cá nhân, khoe không gian ấm cúng tại nhà trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn đầu tiên sau khi kết hôn.

Một bức chụp tại bàn tiệc ngoài trời trang trí cầu kỳ. Bức còn lại ghi lại khoảnh khắc cô ôm chồng bên lò sưởi ngoài trời, diện trang phục ngủ giản dị, trìu mến nhìn chồng còn Benny Blenco cười rạng rỡ.

Selena viết: "Ngày hôm nay, tôi biết ơn các bạn. Chúc mừng Lễ Tạ ơn". Cặp sao tận hưởng kỳ nghỉ lễ đầu tiên bên nhau với tư cách một cặp vợ chồng, tròn 2 tháng sau lễ cưới. Bên dưới bài đăng của Selena, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi.

Selena Gomez và chồng trong hôn lễ hồi tháng 9 (Ảnh: News).

Selena và Benny bắt đầu hẹn hò từ tháng 6/2023, công khai quan hệ vào tháng 12 cùng năm. Cuối năm 2024, nữ ca sĩ xác nhận đính hôn bằng bức ảnh khoe nhẫn trên Instagram. Trước đó, họ từng hợp tác trong đĩa đơn I Can’t Get Enough (2019).

Khi cặp đôi mới công khai yêu nhau, Benny Blanco chịu nhiều bình luận chê bai “không xứng”. Tuy nhiên, Selena khẳng định Benny “đối xử với cô tốt hơn bất kỳ ai” và là “tất cả trong tim” của cô. Sự chân thành và tinh tế của Blanco dần khiến người hâm mộ Gomez thay đổi cái nhìn.

Tháng 3 vừa qua, nhà sản xuất tiết lộ bí quyết giữ gìn hạnh phúc là luôn lắng nghe và để tâm đến những điều người yêu nói. Trong thời gian bên Benny, Selena luôn rạng rỡ, tích cực trở lại với âm nhạc và phim ảnh. Cặp đôi cũng thường xuyên quay video chia sẻ về cuộc sống và đam mê nấu ăn cùng nhau.

Trước khi yêu Benny Blanco, Selena Gomez có 5 năm độc thân kể từ khi chia tay Justin Bieber vào đầu năm 2018.