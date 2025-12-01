Nhà hát Kịch Việt Nam nhận nhiều giải thưởng tại Liên hoan sân khấu

Tối 30/11, tại Nhà hát Phạm Thị Trân (Ninh Bình), Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ bế mạc Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI năm 2025.

Khép lại liên hoan, Ban tổ chức trao 2 giải xuất sắc, 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc cho các vở diễn; 39 huy chương vàng, 52 huy chương bạc cho các diễn viên và 12 giải thưởng cho các thành phần sáng tạo.

NSND Xuân Bắc chia vui với các nghệ sĩ giành giải tại Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại sự kiện, Nhà hát Kịch Việt Nam đã nhận giải vở diễn xuất sắc với vở Người đi dép cao su do TS.NGƯT Lê Mạnh Hùng làm đạo diễn. Nghệ sĩ Minh Hải trong vai Chủ tịch Hồ Chí Minh, NSƯT Trịnh Mai Nguyên vai Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong vở Người đi dép cao su đều nhận huy chương vàng.

Ngoài ra, Nhà hát Kịch Việt Nam cũng giành nhiều giải cho các thành phần sáng tạo như: Đạo diễn xuất sắc cho TS.NGƯT Lê Mạnh Hùng; Biên đạo múa xuất sắc cho NSND Kiều Lê, Hà Hằng; Thiết kế ánh sáng xuất sắc cho Phạm Thanh Hà, Nguyễn Như Quỳnh...

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - cho biết, anh và tập thể diễn viên nhà hát vui và hạnh phúc khi vở diễn Người đi dép cao su giành giải cao nhất của liên hoan.

"Khi dựng vở diễn, chúng tôi rất áp lực. Tôi nhớ lúc NSND Xuân Bắc (khi ấy là Giám đốc nhà hát) đưa kịch bản dài 300 trang, tôi hoang mang lắm. Chúng tôi đã ngồi tính toán với nhau xem liên hệ với đạo diễn nào là phù hợp nhất. Ê-kíp cần một người am hiểu sân khấu thế giới và Việt Nam, có kỹ năng thực chiến trên sân khấu, vì thế nhà hát đã mời TS.NGƯT Lê Mạnh Hùng", ông Hiếu cho biết.

Nghệ sĩ Kiều Minh Hiếu cho biết thêm, điểm mới trong vở Người đi dép cao su là không có trang trí trên sân khấu, chỉ có 3 đạo cụ được sử dụng là: Áo choàng, thanh chấn song sắt và hình ảnh Bác Hồ cầm bình tưới cây vú sữa.

"Yếu tố mới này cũng chính là sự thử nghiệm của chúng tôi: Sân khấu tối giản, mọi chú ý sẽ đổ dồn về diễn xuất. Tạo nên sự mới mẻ trong cách thể hiện của người nghệ sĩ", ông Minh Hiếu nói.

Nghệ sĩ Minh Hải (trái), NSƯT Trịnh Mai Nguyên (phải) cùng nhận huy chương vàng cá nhân. Hai nghệ sĩ chia sẻ niềm hạnh phúc với "sếp cũ" Xuân Bắc (Ảnh: Ban tổ chức).

Nghệ sĩ Minh Hải - người giành Huy chương vàng với vai Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vở Người đi dép cao su - cho biết, anh hạnh phúc "nhân 3" khi 3 năm liên tiếp đều giành huy chương vàng ở các liên hoan sân khấu. Với nam nghệ sĩ, mỗi lần lên sân khấu anh luôn thấy cần phải cố gắng, học hỏi hơn nữa.

"Sân khấu chúng tôi hay diễn vở thì vừa vặn nhưng khi đưa vở về Ninh Bình với sân khấu rộng, ê-kíp cũng phải tính toán sao cho vừa diễn hay và cũng phải bố trí sao cho mọi thứ trên sân khấu phải hợp lý", Minh Hải bộc bạch.

NSƯT Trịnh Mai Nguyên không nghĩ mình sẽ giành Huy chương vàng ở liên hoan. Anh nói, vai diễn của mình không dài nhưng có thể Ban giám khảo thấy có sự chau chuốt, đầu tư của diễn viên.

Anh tâm sự: "Tôi thấy may mắn khi được thể hiện vai Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi ý thức được vinh dự này nên từ những năm 2000 tôi đã nghiên cứu giọng nói, thần thái, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng, để hiểu và vào vai tốt hơn".

Ngoài Người đi dép cao su của Nhà hát Kịch Việt Nam, Đêm nay là đêm nào của Đoàn kịch Ngư cổ Trạm Hóa tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cũng được trao giải vở diễn xuất sắc.

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã trao huy chương vàng cho 6 tác phẩm bao gồm vở diễn: Vũ trụ của Nhà hát nghiên cứu sáng tạo sân khấu - Mông Cổ, Tỳ Bà ký của Đoàn Việt kịch thành phố Thuỵ An, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc, Nguyệt hạ của Sân khấu Kịch Hồng Vân, Giấc mơ chú ếch xanh của Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng, Các cụ gánh còng lưng của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình và Tấm - Cám của Nhà hát Múa rối Thăng Long.

Đánh giá về chuyên môn, Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo - cho biết, đây là liên hoan có nhiều đơn vị tham gia nhất từ trước tới nay, với 8 tác phẩm của 8 đoàn quốc tế và 19 tác phẩm của 19 đơn vị nghệ thuật trong nước tham gia.

Theo ông Chương, một số tác giả đã phá cách, thử nghiệm lối đi riêng. Có tác giả kể câu chuyện kịch theo một dòng thời gian liên tục, không bị gián đoạn. Có tác giả trộn lẫn các câu chuyện ở những thời điểm khác nhau để tạo nên một tổng thể phức tạp.

Những kịch bản được kết cấu theo phương pháp phi truyền thống, mang tính thử nghiệm đều nhằm truyền tải một thông điệp nào đó, đặt cho người xem những câu hỏi, đôi khi là sự phi lý, không mang tính logic với mong muốn tạo cho khán giả cảm xúc tươi mới, lạ lẫm.

Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo liên hoan phát biểu (Ảnh: Hoàng Lam).

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phan Tâm cho biết, Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI đã chứng minh, nghệ thuật thử nghiệm không đơn giản là đổi mới hình thức, mà là dũng khí vượt qua giới hạn, là khát vọng đi tìm những chân trời biểu đạt mới của con người.

Các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế đã cùng nhau khám phá các ngôn ngữ sân khấu mới, kết hợp công nghệ với biểu đạt truyền thống, thổi sức sống hiện đại vào các hình thức nghệ thuật lâu đời...