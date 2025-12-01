Đồng Nai đấu giá khu đất vàng, giá khởi điểm hơn 5.000 tỷ đồng

Ngày 1/12, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Đồng Nai thông báo dự kiến ngày 26/12, đơn vị sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng khu đất dự án Khu phức hợp đô thị sinh thái và công viên chuyên đề tại xã Phước An (huyện Nhơn Trạch cũ).

Tổng diện tích khu đất gần 102ha đang là đất trống. Khu đất có vị trí phía Đông giáp đường Trần Phú, phía Tây giáp đường Nguyễn Văn Cừ, phía Nam giáp đường Lê Hồng Phong và đường N1 của khu đô thị HUD, phía Bắc giáp khu đất quy hoạch cây xanh cách ly.

Khu đất dự kiến đấu giá tại xã Phước An với giá khởi điểm hơn 5.000 tỷ đồng (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong 102ha, gần 44ha được đưa ra đấu giá, với phần lớn là đất ở tại nông thôn hơn (đất nhà ở thấp tầng và chung cư hỗn hợp), cùng các loại đất công trình công cộng văn hóa, y tế, giáo dục, thương mại, thể dục thể thao. Phần đất này, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá. Với đất công trình công cộng, Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Phần còn lại hơn 58ha không đấu giá, gồm đất cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe và hệ thống giao thông, được giao không thu tiền sử dụng đất để người trúng đấu giá hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, sau đó bàn giao lại cho địa phương quản lý.

Giá khởi điểm của khu đất đấu giá gần 5.014 tỷ đồng, tiền đặt trước 20%, tương đương gần 1.003 tỷ đồng. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 14.240 tỷ đồng, nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% vốn đầu tư, tương đương hơn 2.136 tỷ đồng.

Trước đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai ra thông báo đấu giá đối với khu đất có diện tích gần 52ha thuộc Khu công nghiệp Biên Hòa 1.