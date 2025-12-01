MC Thùy Linh - diễn viên Hiếu Su và chuyện ít biết của cặp đôi hot VTV
(Dân trí) - Trong Showbiz 8, MC Thùy Linh và chồng kém 5 tuổi - diễn viên Hiếu Su - lần đầu kể về hành trình mang bầu con đầu lòng. Cả hai cũng hé lộ những góc khuất bất ngờ về người bạn đời.
Thùy Linh - Hiếu Su (tên thật Đức Hiếu) là một trong những cặp đôi hot của VTV. Thùy Linh được khán giả yêu mến qua các chương trình như: Bài hát yêu thích, Ca sĩ tháng, Muôn màu showbiz, Giai điệu kết nối, Điểm hẹn tài năng.
Trong khi đó, Hiếu Su gây chú ý trên sóng phim giờ vàng với Hồ sơ cá sấu, Phố trong làng, Lằn ranh, Gió ngang khoảng trời xanh.
Trong Showbiz 8, MC Thùy Linh hiếm hoi trải lòng về hành trình mang thai ở tuổi U40, còn Hiếu Su dí dỏm kể chuyện được vợ “đào tạo” tâm lý, chuẩn bị mọi thứ kỹ càng trước khi lên chức bố.
Cặp đôi cũng thoải mái hé lộ những thói quen, tật xấu và câu chuyện hậu trường ít người biết về đời sống hôn nhân của họ.
Mời quý khán giả, độc giả đón xem chương trình Showbiz 8 với khách mời MC Thùy Linh - diễn viên Hiếu Su được phát lại trên các nền tảng fanpage Dân trí, YouTube và TikTok Dsao.
