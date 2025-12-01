MC Thùy Linh - diễn viên Hiếu Su và chuyện ít biết của cặp đôi hot VTV

Thùy Linh - Hiếu Su (tên thật Đức Hiếu) là một trong những cặp đôi hot của VTV. Thùy Linh được khán giả yêu mến qua các chương trình như: Bài hát yêu thích, Ca sĩ tháng, Muôn màu showbiz, Giai điệu kết nối, Điểm hẹn tài năng.

Trong khi đó, Hiếu Su gây chú ý trên sóng phim giờ vàng với Hồ sơ cá sấu, Phố trong làng, Lằn ranh, Gió ngang khoảng trời xanh.

MC Thùy Linh và chồng kém 5 tuổi tiết lộ hành trình chờ đón con đầu lòng (Video: Cẩm Tiên).

Trong Showbiz 8, MC Thùy Linh hiếm hoi trải lòng về hành trình mang thai ở tuổi U40, còn Hiếu Su dí dỏm kể chuyện được vợ “đào tạo” tâm lý, chuẩn bị mọi thứ kỹ càng trước khi lên chức bố.

Cặp đôi cũng thoải mái hé lộ những thói quen, tật xấu và câu chuyện hậu trường ít người biết về đời sống hôn nhân của họ.

