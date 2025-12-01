Tác giả ca khúc "Sông quê" qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Mạc Quảng Thịnh - con trai nhạc sĩ - cho biết nhạc sĩ Đynh Trầm Ca qua đời sáng 1/12 tại quê nhà Điện Bàn (Quảng Nam cũ), hưởng thọ 82 tuổi, sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Theo gia đình, năm 2021 ông từng bị xuất huyết não, từ đó sức khỏe xuống dốc, phải ngồi xe lăn và duy trì vật lý trị liệu. Những năm cuối đời, nhạc sĩ mắc nhiều bệnh nền như tiểu đường, Parkinson, đồng thời trải qua hai lần đột quỵ. Ông hầu như chỉ nằm một chỗ, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt lẫn giao tiếp.

Sinh thời, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca luôn dặn dò người thân rằng khi ông qua đời, gia đình chỉ nên tổ chức một lễ tang nhỏ gọn, ấm cúng, giữ không khí bình yên trong nhà. Điều ông mong mỏi nhất là con cháu hòa thuận, yêu thương nhau.

Gia đình cho biết, lễ viếng sẽ diễn ra lúc 22h30 hôm nay, lễ di quan tổ chức sáng 4/12 tại nghĩa trang gia tộc ở phường Điện Bàn Đông (Đà Nẵng).

Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca hưởng thọ 82 tuổi (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhiều nhạc sĩ, đồng nghiệp và bạn bè bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của nam nhạc sĩ. Trong mắt đồng nghiệp, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca là người tận tụy với âm nhạc, để lại gia tài tác phẩm gắn liền với đời sống và tâm hồn người Việt.

Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca tên thật là Mạc Phụ, sinh năm 1943 tại Vĩnh Điện (Điện Bàn, Quảng Nam cũ). Sau khi học xong trung học, ông vào miền Nam học đại học rồi tốt nghiệp, dạy ngữ văn ở đây cho đến năm 1975.

Nam nhạc sĩ bắt đầu làm thơ từ đầu thập niên 1960, sau đó học nhạc với nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Hơn 50 năm sáng tác, ông để lại khoảng 100 ca khúc. Trong đó, Sông quê - ca khúc mang âm hưởng trữ tình của dân ca Nam Bộ - là một trong những nhạc phẩm nổi tiếng nhất.

Bên cạnh đó, ông còn có nhiều ca khúc được yêu thích như Ru con tình cũ, Trai tài gái sắc, cùng các tác phẩm đậm chất quê hương như Phương Nam khúc ca phiêu dạt của khóm lục bình…

Âm nhạc của ông chủ yếu khai thác thân phận con người và tình yêu với mảnh đất miền Trung.

Năm 2004, sau nhiều năm sống tại TPHCM và miền Tây, ông trở về quê mở quán cà phê Thạch Trúc Viên, trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới văn nghệ sĩ.