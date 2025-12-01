Thói quen ăn uống tàn phá sức khỏe tinh thần nhiều người mắc phải

Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí The Lancet cho biết thực phẩm siêu chế biến đang góp phần thúc đẩy một “đại dịch bệnh mạn tính” toàn cầu. Các chuyên gia cho rằng nhóm thực phẩm này chứa nhiều calo, chất béo, đường bổ sung và muối. Đây đều là các yếu tố làm tăng nguy cơ béo phì, bệnh tim mạch, đột quỵ và tiểu đường type 2.

Ngoài những hệ lụy thường được nhắc đến, các chuyên gia lưu ý một rủi ro ít được chú ý hơn là trầm cảm.

Thực phẩm siêu chế biến không chỉ gây hại cho sức khỏe tổng thể mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe tinh thần (Ảnh: Unsplash).

Theo nghiên cứu tổng hợp do các nhà khoa học Pakistan thực hiện, công bố trên Tạp chí Y khoa Tiêu hóa Châu Âu (European Medical Journal Gastroenterology), những người tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến có nguy cơ phát triển trầm cảm cao hơn 20% đến 50% so với nhóm ăn ít. Kết luận này rút ra từ việc phân tích 9 nghiên cứu với hơn 79.700 người tham gia.

Các nhà khoa học cho biết thực phẩm siêu chế biến gây tăng đường huyết đột ngột, dẫn đến thay đổi tâm trạng, căng thẳng và lo âu.

Bên cạnh đó, nhóm thực phẩm này thường thiếu các dưỡng chất quan trọng như vitamin nhóm B, vitamin D, magiê và omega-3. Đây đều là những chất thiết yếu cho hoạt động của não bộ.

Đáng chú ý, nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên hệ giữa thực phẩm siêu chế biến và sự mất cân bằng vi sinh đường ruột, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất serotonin, dopamine và GABA, các chất dẫn truyền thần kinh điều hòa cảm xúc. Do đó, hệ vi sinh ở người trầm cảm khác biệt rõ rệt so với người khỏe mạnh.

"Các nghiên cứu cho thấy hệ vi khuẩn đường ruột của những người bị trầm cảm khác biệt đáng kể so với những người khỏe mạnh. Từ dữ liệu hiện có, chúng tôi có thể kết luận, vi khuẩn đường ruột có thể phản ứng với hệ thần kinh và gây ra bệnh trầm cảm", các nhà nghiên cứu từ Pakistan lưu ý.

Dù vậy, việc giảm ăn thực phẩm siêu chế biến không phải là điều dễ dàng, khi chúng chiếm tới 55% lượng calo trong chế độ ăn trung bình của người Mỹ.

Bác sĩ Eva Selhub, Tạp chí Harvard Health khuyên, người dân nên thử chế độ “ăn sạch” trong 2-3 tuần. Trong thời gian này, mọi người thử loại bỏ đường và mọi thực phẩm đóng hộp, đóng gói. Sau đó, có thể đưa từng loại thực phẩm trở lại để theo dõi phản ứng của cơ thể.