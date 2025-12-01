Kho hàng bốc cháy kèm tiếng nổ lớn, cột khói bốc cao hàng trăm mét

Đến 15h ngày 1/12, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực khống chế vụ cháy lớn tại khu vực thôn Thạch Nham Đông, xã Bà Nà.

Theo người dân, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 13h15 cùng ngày tại một kho hàng. Bên trong có chất dễ cháy khiến lửa lan nhanh và liên tục phát ra nhiều tiếng nổ lớn. Từ xa, có thể thấy cột khói đen khổng lồ bốc cao hàng trăm mét, bao trùm toàn bộ khu vực.

Hiện trường kho hàng bị cháy vào trưa 1/12 (Ảnh: Hoài Sơn).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại hiện trường, kho hàng nằm ở khu đất trống phía sau Bệnh viện đa khoa khu vực Hòa Vang, tách biệt khu dân cư. Ngọn lửa bùng phát mạnh, tạo khói đen lớn gây khó khăn trong công tác cứu hỏa.

Ít nhất có 7 xe chữa cháy, 2 xe bồn cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã được huy động đến hiện trường.

Vụ cháy tạo ra cột khói đen khổng lồ bốc cao hàng trăm mét (Ảnh: Hoài Sơn).

Cảnh sát phải lấy nước từ trụ cứu hỏa trên đường Trường Sơn và một hồ nước gần đó để triển khai nhiều mũi khống chế đám cháy.

Do lửa lớn và khói đen bốc cao, lực lượng chức năng phải sử dụng mặt nạ phòng độc và thiết bị chuyên dụng để tiếp cận khu vực cháy an toàn.

Cảnh sát lấy nước từ trụ cứu hỏa trên đường Trường Sơn để vào dập lửa (Ảnh: Hoài Sơn).

Vụ việc thu hút rất đông người dân tập trung theo dõi. Lực lượng chức năng buộc phải yêu cầu người dân rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác chữa cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng điều tra.