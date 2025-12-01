Loạt xe dự kiến ra mắt Việt Nam trong tháng 12: Có xe 7 chỗ tầm 700 triệu

Tháng cuối năm thường là thời điểm các hãng xe tập trung đẩy mạnh doanh số, nhằm bù đắp giai đoạn thấp điểm đầu năm. Cũng trong dịp này, một số mẫu ô tô dự kiến ra mắt hoặc đã được giới thiệu, nhằm tận dụng “sóng” nhu cầu cao của người dùng.

Audi A6

Theo thông tin từ Audi Việt Nam, hãng xe sang này sẽ giới thiệu thế hệ mới của A6 vào ngày 4/12. Tại thị trường quốc tế, mẫu xe này có hai kiểu dáng wagon và sedan, nhưng nhiều khả năng chỉ có biến thể sedan được đem về nước ta.

Giá bán của Audi A6 2026 chưa được hé lộ. Phiên bản hiện hành đang có giá khởi điểm từ 2,299 tỷ đồng (Ảnh: Audi).

Thế hệ mới của Audi A6 được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm PPC (Premium Platform Combustion), tương tự mẫu A5 đã được giới thiệu trước đó. Xe sở hữu chiều dài 4.999mm, chiều rộng 1.875mm, chiều cao 1.472mm và chiều dài cơ sở đạt 2.923mm, cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz E-Class (từ 2,449 tỷ đồng) và BMW 5-Series (từ 2,589 tỷ đồng).

Audi A6 2026 có nhiều tùy chọn động cơ, từ xăng/dầu đi kèm công nghệ mild-hybrid cho thông số 201 mã lực/340 Nm hoặc 362 mã lực/550Nm. Ngoài ra, xe còn có phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV) dùng máy xăng 2.0L và bộ pin có dung lượng 20,7kWh, nhưng nhiều khả năng sẽ không được đưa về Việt Nam.

Hyundai Santa Fe Hybrid

Phía đại lý chia sẻ, Hyundai Santa Fe Hybrid sẽ được ra mắt khách Việt trong tháng 12. Thông tin này chưa được TC Motor xác nhận, nhưng mẫu xe này đã bị người dùng bắt gặp trên đường phố với ngoại thất không che chắn, có thể đang trong giai đoạn ghi hình phục vụ cho truyền thông.

Phía đại lý cho biết, Hyundai Santa Fe Hybrid nhiều khả năng sẽ sở hữu các trang bị giống bản Prestige, không phải biến thể Caligraphy Turbo cao cấp nhất (Ảnh: TC Motor).

Hyundai Santa Fe Hybrid sử dụng động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.6L kết hợp với mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 232 mã lực và 367Nm, với mức tiêu thụ trung bình 5,1 lít/100km. Con số này khá ấn tượng so với một mẫu SUV hạng D, thậm chí còn thấp hơn một số mẫu SUV hạng B thuần xăng như Mitsubishi Xforce (6-7 lít/100km đường hỗn hợp).

Giá bán của biến thể này chưa được hé lộ, nhưng có thể được ấn định trong khoảng giá 1,3 tỷ đồng, theo chia sẻ từ phía đại lý. Con số chính thức được kỳ vọng sẽ không chênh lệch nhiều với bản Calligraphy Turbo hiện hành (1,365 tỷ đồng).

Nano S05

Theo thông báo trước đó, TMT Motors cho biết sẽ ra mắt một mẫu ô tô thuần điện cỡ nhỏ vào cuối năm nay, có tên gọi Nano S05. Tuy nhiên, hãng vẫn chưa cập nhật lịch ra mắt chính thức, dù thị trường đã bước vào tháng cuối cùng của năm.

Với chiều dài 2.280mm, chiều rộng 1.290mm và chiều cao 1.590mm, Nano S05 chỉ có 2 chỗ ngồi. Xe dự kiến có giá bán khoảng 150 triệu đồng (Ảnh: TMT Motors).

Nano S05 được phát triển cho môi trường đô thị với hai phiên bản: pin cố định và pin có thể tháo rời. Theo TMT Motors, bản pin cố định có phạm vi di chuyển khoảng 120km; bản pin tháo rời có tầm hoạt động 150km, trong đó bộ pin được đặt dưới ghế lái, có thể tháo dỡ để sạc riêng.

Toyota Innova Cross 2.0G và Mitsubishi Destinator

Ngày 1/12, bản tiêu chuẩn mới của Toyota Innova Cross (2.0G) và Mitsubishi Destinator đã được ra mắt khách Việt. Trong đó, Mitsubishi Destinator là sản phẩm hoàn toàn mới, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Việt Nam và có giá bán dao động 780-855 triệu đồng cho hai phiên bản.

Mitsubishi Destinator được định vị ở phân khúc C-SUV nhưng có cấu hình 7 chỗ ngồi. Xe được xem là phiên bản “phóng to” của mẫu B-SUV đang mở bán tại nước ta, sử dụng động cơ tăng áp MIVEC, dung tích 1.5L, kết hợp với hộp số vô cấp CVT, sản sinh công suất 161 mã lực và mô-men xoắn đạt 250Nm.

Trong tháng 12, Mitsubishi Destinator được nhà phân phối áp dụng giá bán ưu đãi, lần lượt là 739 triệu và 808 triệu đồng (Ảnh: Nhật Minh).

Toyota Innova Cross 2.0G có giá bán 730 triệu đồng, rẻ hơn 95 triệu đồng so với phiên bản 2.0V. Theo đó, phiên bản này vẫn có đèn chiếu sáng trước dạng LED, mâm hợp kim là loại 16 inch khác với hai bản cao (17-18 inch).

Nội thất của xe vẫn có ghế da (chỉnh cơ), điều hòa tự động, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động; màn hình giải trí của xe được đổi từ loại 10 inch xuống 8 inch, vẫn có kết nối Apple CarPlay/Android Auto nhưng cần cáp. Trang bị an toàn không có gói công nghệ Toyota Safety Sense, nhưng vẫn có 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe và 6 túi khí.

Động cơ trên phiên bản này vẫn là loại xăng, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, kết hợp với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này tạo ra công suất 172 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 205Nm.