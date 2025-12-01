Việt Nam và Brunei ưu tiên đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực dầu khí, hóa chất

Ngày 1/12, tại cuộc hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện với Brunei và mong quan hệ hai nước tiếp tục phát triển lên những tầm cao mới ngày càng thực chất.

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah khẳng định Brunei coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện với Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah (Ảnh: Mạnh Quân).

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước tiếp tục ưu tiên một số trọng tâm.

Thứ nhất là tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác song phương; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023-2027.

Thứ hai là đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như dầu khí, hóa chất, chế biến thực phẩm Halal, du lịch và giao lưu nhân dân.

Việt Nam đề nghị Brunei tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong cung ứng dịch vụ dầu khí, công nhận chứng chỉ Halal để xuất khẩu và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Brunei đảm bảo an ninh lương thực, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất Halal, đề nghị hai bên nghiên cứu ký kết thỏa thuận thương mại gạo.

Thứ ba là tăng cường hợp tác biển, nhất là khai thác thủy hải sản, chia sẻ thông tin thực thi pháp luật trên biển.

Về vấn đề phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), Việt Nam luôn coi trọng và đã có nhiều biện pháp mạnh mẽ trong phòng chống IUU, mong muốn Brunei tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ Việt Nam phát triển kinh tế biển bền vững.

Thứ tư là mở rộng giao lưu văn hóa, thể thao, giáo dục, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là mở rộng liên kết giữa các cơ sở giáo dục và trao đổi sinh viên, nghiên cứu chung.

Nhất trí với các đề xuất tăng cường quan hệ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Quốc vương Brunei đề nghị hai nước đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, khai thác thủy hải sản, Halal và giao lưu nhân dân.

Quốc vương Brunei tin tưởng các văn kiện được ký kết trong chuyến thăm sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế như ASEAN, Liên Hợp Quốc, nhất là giữ vững lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề khu vực như Myanmar, Biển Đông, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah chụp ảnh chung (Ảnh: Phạm Thắng).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei ngày càng thực chất, hiệu quả.

Trao đổi về hợp tác trên kênh nghị viện, Quốc vương Brunei chúc mừng kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam vào tháng 1/2026 và cho biết việc cơ quan lập pháp hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp đã góp phần đưa quan hệ hợp tác nghị viện ngày càng trở nên sâu sắc và thiết thực.

Quốc vương đề nghị thời gian tới cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác song phương cũng như phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, trong đó có Hội đồng liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA) và Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng lập pháp Brunei thời gian tới, đặc biệt trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và hợp tác nghị viện.