Bảo Thy gây sốt vì nhan sắc trẻ trung, vũ đạo bốc lửa tại "Anh trai say hi"

Tối 27/12, đêm nhạc Anh trai say hi với chủ đề "A Merry X’Mas" diễn ra tại TPHCM, quy tụ 30 "anh trai" cùng nhiều nghệ sĩ khách mời. Chương trình kéo dài gần 5 tiếng, mang đến chuỗi tiết mục đa dạng từ sôi động đến sâu lắng, thu hút đông đảo khán giả theo dõi.

Khoảng 19h, đêm nhạc chính thức bắt đầu. Dàn 30 "anh trai" lần lượt xuất hiện, gửi lời chào đến người hâm mộ.

Chương trình mở màn bằng tiết mục Chill guys ngon zai, khuấy động không khí với phần trình diễn sôi nổi, kết hợp hiệu ứng pháo hoa hoành tráng trên sân khấu.

Không khí tiếp tục được đẩy lên với tiết mục Độc nhất vô nhị. Trong phần này, B Ray tạo điểm nhấn bằng loạt mảng miếng hài hước khi giới thiệu họ tên thật của các "anh trai".

Đặc biệt, khoảnh khắc Sơn K thực hiện cú nhào lộn từng gây sốt trong chương trình khiến khán giả phấn khích. Màn trình diễn này được chia sẻ rộng rãi sau đêm diễn, kèm theo nhiều bình luận thích thú từ khán giả.

Một trong những chi tiết gây chú ý và được bàn luận nhiều nhất tại đêm nhạc là khoảnh khắc rapper Negav bật khóc. Trong phần giao lưu, khi nhắc đến cộng đồng người hâm mộ và giải thưởng "Anh trai được yêu thích nhất" tại Anh trai say hi 2025, Negav không giấu được xúc động, bật khóc trên sân khấu.

Negav cho biết anh tự hào khi luôn nhận được sự đồng hành và ủng hộ từ người hâm mộ trong suốt quá trình tham gia chương trình. Khoảnh khắc này nhanh chóng được khán giả ghi lại và lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, việc Negav đăng quang Anh trai say hi 2025 từng gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng chiến thắng của nam rapper chưa thực sự thuyết phục, trong khi những tranh cãi liên quan đến đời tư và phát ngôn trong quá khứ của anh tiếp tục bị nhắc lại.

Cũng trong phần giao lưu, MC Trấn Thành có những chia sẻ đáng chú ý dành cho Negav. Nam MC nhắn nhủ: "Negav đã đứng trên sân khấu Anh trai say hi được hai mùa rồi, chắc hẳn có rất nhiều cảm xúc. Anh nghĩ em đã trưởng thành hơn rất nhiều sau những va vấp và sóng gió, để học cách lớn hơn và thay đổi tích cực mỗi ngày".

Một điểm nhấn khác của đêm nhạc là sự xuất hiện của các khách mời nữ. Trong đó, tiết mục Đa nghi với sự tham gia của ca sĩ Bảo Thy trở thành khoảnh khắc bùng nổ trên sân khấu. Nữ ca sĩ diện trang phục trẻ trung, vũ đạo nóng bỏng, mang đến những ca khúc gắn liền với tên tuổi cô.

Từ sau khi Bảo Thy lập gia đình, đây là một trong những lần hiếm hoi cô trở lại biểu diễn các tiết mục có tiết tấu nhanh, vũ đạo nóng bỏng, khiến phần trình diễn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả.

Chiều lòng người hâm mộ, các "anh trai" mang đến loạt tiết mục từng tạo dấu ấn tại chương trình như Hermosa, Người như anh xứng đáng cô đơn, Ai yêu anh nhất, Em đã chờ anh bao lâu…

Một số màn trình diễn còn có sự góp mặt bất ngờ của các ca sĩ khách mời như MIN, Orange, Mỹ Mỹ... tạo thêm điểm nhấn cho đêm nhạc.

Bên cạnh các tiết mục sôi động, màn trình diễn Bounce cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả nhờ khâu dàn dựng công phu. Các nghệ sĩ vừa biểu diễn vừa di chuyển từ khu vực quảng trường nhạc nước về sân khấu chính, tạo hiệu ứng thị giác mạnh và giúp không khí đêm nhạc luôn được giữ ở cao trào.

Trong khi đó, Vũ Cát Tường tiếp tục cho thấy phong độ ổn định trên sân khấu. Ở tiết mục Người như anh xứng đáng cô đơn, ca sĩ ghi điểm với giọng hát live nội lực và giàu cảm xúc.

Không chỉ vậy, Vũ Cát Tường còn thể hiện hình ảnh năng lượng hơn khi tham gia các tiết mục tập thể, kết hợp vũ đạo và có những màn giao lưu duyên dáng cùng các đàn em, tạo thiện cảm với người xem.

Đêm nhạc khép lại bằng tiết mục Forever say hi. Trên sân khấu, nhiều nghệ sĩ không giấu được sự xúc động trước tình cảm nồng nhiệt của khán giả, một số rơi nước mắt khi gửi lời cảm ơn.

Ở những phần cuối chương trình, MC Trấn Thành bất ngờ công bố concert Anh trai say hi 2025 đêm 2 sẽ diễn ra vào ngày 14/3/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

