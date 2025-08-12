Diễn viên Hải Nam nói gì khi bất ngờ tham gia "Anh trai say hi 2025”?

"Anh trai say hi” là một trong những chương trình “làm mưa làm gió” trong năm 2024. Trải qua 6 đêm concert tại Việt Nam và 2 đêm concert ở Las Vegas (Mỹ), sức nóng của chương trình vẫn chưa dừng lại khi nhà sản xuất công bố trở lại với mùa 2.

Ngay khi ban tổ chức đăng tải 30 cái tên tham gia chương trình gồm Ngô Kiến Huy, Cody Nam Võ, Vương Bình, RIO, Vũ Cát Tường... thì Hải Nam trở thành một ẩn số khiến nhiều người tò mò.

Vốn quen mặt với khán giả với hình ảnh một diễn viên, hot boy, đây là show truyền hình thực tế về âm nhạc đầu tiên mà Hải Nam tham gia.

Diễn viên Hải Nam thay đổi hình ảnh cá tính khi tham gia "Anh trai say hi" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hải Nam cho biết từng theo dõi và rất thích mùa 1 nên khi nhận được lời mời của chương trình góp mặt vào mùa 2, anh không chần chừ mà đồng ý ngay.

"Đối với tôi, đây là cơ hội để mình được giao lưu, gắn kết thêm với các đồng nghiệp. Ngoài ra, cũng là dịp để mình thể hiện nhiều khía cạnh khác của bản thân”, Hải Nam bộc bạch.

Ít ai biết Hải Nam cũng có thế mạnh về âm nhạc. Ở dự án đầu tay MV Chỉ vì quá thương em, anh gây bất ngờ với giọng ca truyền cảm ở dòng nhạc ballad. Đến với "Anh trai say hi”, Hải Nam chia sẻ, anh mong muốn được thử sức nhiều hơn với các thể loại âm nhạc khác.

Ngoài ra, nam diễn viên cũng chuẩn bị về thể lực, rèn luyện vũ đạo để có những màn trình diễn ấn tượng.

“Mọi người thường thấy tôi với hình ảnh thư sinh hiền lành nhưng khi tham gia chương trình, tôi muốn được đi sâu nhất. Tôi sẵn sàng múa lửa, lắc vòng hay rèn luyện những kỹ năng ấn tượng để mang lại chiến thắng cho đội mình”, anh nói.