JSOL hé lộ mối quan hệ giữa bộ tứ gây sốt sau "Anh trai say hi"

Là một trong những nghệ sĩ được yêu thích sau "Anh trai say hi JSOL có nhiều thay đổi tích cực sau chương trình. Nam ca sĩ ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc, đồng thời gia nhập nhóm nhạc MOPIUS gồm các gương mặt gây sốt trong chương trình như Quang Hùng MasterD, Dương Domic, HURRYKNG

Dù Anh trai say hi mùa 1 đã kết thúc 1 năm, các thành viên vẫn duy trì tình bạn thân thiết. Thời gian qua, các nghệ sĩ không chỉ tương tác thường xuyên trên mạng xã hội mà còn xuất hiện trong các sự kiện, ủng hộ nhau trong dự án cá nhân.

JSOL biểu diễn ca khúc mới (Ảnh: Ban tổ chức).

Mới đây, khi JSOL phát hành mini album Oe oe và MV Tính lười - dự án đầu tư lớn nhất trong sự nghiệp 8 năm ca hát của anh - dàn nghệ sĩ trong “Anh trai say hi” và “Em xinh say hi” như Song Luân, Anh Tú Atus, HURRYKNG, Hùng Huỳnh, Đỗ Phú Quí, Pháp Kiều, Muộii, Hoàng Duyên... đều có mặt chúc mừng anh.

Đặc biệt, MV Tính lười được JSOL kết hợp cùng HURRYKNG và CiiN. Khi được hỏi liệu các thành viên còn lại MOPIUS có phản ứng gì khi JSOL và HURRYKNG "đánh lẻ", HURRYKNG cho biết, Quang Hùng MasterD và Dương Domic đều rất vui khi thấy 2 mảnh ghép của nhóm có sản phẩm chung.

Thời gian qua, các thành viên trong nhóm đều bận rộn với lịch trình cá nhân nhưng vẫn luôn ủng hộ nhau. JSOL tiết lộ anh từng khá lo lắng khi mời riêng HURRYKNG hợp tác. Vì thế, trước khi quyết định, anh đã rủ rê các thành viên trong nhóm đi Đà Lạt để bàn bạc thống nhất ý kiến.

Anh Tú Atus đến chúc mừng JSOL (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong lúc giao lưu với khán giả, Anh Tú Atus dành nhiều lời khen cho sản phẩm mới của JSOL đồng thời "nửa đùa nửa thật" rằng: "Tôi đoán cả mini album này phải trên dưới 20 tỷ đồng".

MV được quay hình tại Singapore, kể câu chuyện tình lãng mạn giữa khung cảnh thành phố sôi động, với những công trình mang tính biểu tượng. Đó là lý do nhiều người cho rằng sản phẩm tiêu tốn rất nhiều chi phí.

Về phía JSOL, nam ca sĩ không tiết lộ cụ thể chi phí thực hiện sản phẩm. Ca sĩ sinh năm 1997 cho biết, anh áp lực vì sự chờ đợi của người hâm mộ vào lần trở lại của mình.

Mini album bao gồm 6 ca khúc có giai điệu vui tươi và lời ca ngọt ngào nhằm truyền tải năng lượng tích cực, sự hài hước và đáng yêu đến khán giả. Cách đặt tựa đề album cũng thể hiện sự gần gũi của nam ca sĩ. "Đây là mini album đầu tiên sau 8 năm hoạt động nên tôi cũng coi nó là tiếng khóc chào đời của đứa con tinh thần”, anh chia sẻ.