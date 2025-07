JSOL áp lực sau "Anh trai say hi", được dàn nghệ sĩ hỗ trợ không lấy cát-xê

Nam ca sĩ chia sẻ: “Tôi may mắn nhận được sự yêu thương sau Anh trai say hi. Các bạn fan đã chờ đợi rất lâu, hối thúc tôi ra sản phẩm, nên tôi áp lực mình phải làm gì để đáp lại tình yêu đó cho xứng đáng".

Hòa Minzy chúc mừng JSOL ra mắt MV mới (Ảnh: Ban tổ chức).

JSOL cho biết sau chương trình, anh đã có đến 12 bản demo ca khúc mới nhưng đều chưa ưng ý và không muốn ra nhạc vội vàng "chỉ để phù hợp với thời điểm".

Hôm 18/7, nam ca sĩ mới chính thức phát hành MV Dán mắt. Ca khúc do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác, thuộc thể loại pop với phong cách hiện đại, trẻ trung. Giai điệu bắt tai, ca từ “thả thính” giúp JSOL thể hiện năng lượng tích cực.

Ca sĩ chia sẻ: “Tôi muốn thể hiện năng lượng đúng với mình nhất, vui vẻ nhất trong sản phẩm này. Sau khi tham gia Anh trai say hi, tôi mới bắt đầu muốn mọi người biết đến khía cạnh vui vẻ của mình".

Nhạc sĩ Khắc Hưng tiết lộ, sau Anh trai say hi, JSOL mất một thời gian để tìm hiểu xem bản thân muốn đi tiếp như thế nào. Là chứng kiến JSOL từ những bước đi đầu tiên cách đây 10 năm, Khắc Hưng nhận thấy nam ca sĩ có quá nhiều màu sắc để có thể khai thác trong âm nhạc.

Đảm nhận vai nữ chính trong MV là diễn viên Lâm Thanh Mỹ, người từng đóng chung với JSOL trong phim điện ảnh Tình đầu thơ ngây. Bên cạnh đó, MV còn có sự góp mặt của dàn khách mời hùng hậu gồm các “anh trai” NICKY, Phạm Đình Thái Ngân, ERIK và Captain Boy.

JSOL và Lâm Thanh Mỹ tái hợp trong MV mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi được hỏi về cát-xê của dàn "anh trai" này, JSOL chia sẻ: “Lúc tôi ngỏ lời mời đóng MV, các anh em đều nói thôi tiền nong gì. Tôi rất cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho sản phẩm trở lại của mình”.

Nam ca sĩ thú nhận, tất cả tiền chạy show miệt mài cả năm qua đều đầu tư vào dự án này. Đây cũng là sản phẩm mở màn cho mini album cùng chuỗi 4 MV. Đồng thời, JSOL thông báo tổ chức các buổi gặp gỡ người hâm mộ tại 3 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM để ký tặng album vật lý và chuẩn bị mini concert.