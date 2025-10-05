Bạn bè, đồng nghiệp xúc động trước linh cữu nhạc sĩ Thế Hiển

Lễ viếng NSND Thế Hiển, người nhạc sĩ tài hoa với những ca khúc đi cùng năm tháng, đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam. Nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp và người hâm mộ đã đến tiễn biệt ông, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn.

NSND Thế Hiển (tên đầy đủ Lại Thế Hiển), sinh năm 1955 tại Nam Định và lớn lên tại TPHCM, đã để lại một di sản âm nhạc đồ sộ với nhiều tác phẩm khắc họa hình ảnh người lính, người mẹ và những phận đời bình dị nhưng giàu nghị lực. Ông được công chúng trìu mến gọi là "nhạc sĩ của người lính" nhờ những sáng tác gắn liền với hình tượng Bộ đội Cụ Hồ, người lính Trường Sa và tình yêu biển đảo Tổ quốc.

Lễ viếng NSND Thế Hiển bắt đầu từ 14h ngày 4/10 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (Phường Hạnh Thông, TPHCM). Lễ truy điệu sẽ diễn ra vào 7h ngày 7/10.

Nghệ sĩ Quyền Linh, có mặt từ rất sớm, đã không kìm được xúc động khi ghi vào sổ tang: "Anh thân yêu, vậy là anh em mình không còn có dịp hát chung Nhánh lan rừng nữa rồi. Thương và nhớ anh mãi mãi". Anh cũng chia sẻ về ca khúc đặc biệt của chương trình "Vượt lên chính mình" mà cả hai đã cùng lên ý tưởng, ca khúc đã "dãi nắng dầm mưa suốt mười mấy năm khắp mọi nẻo đường đất nước để lan tỏa những năng lượng tích cực trong cuộc sống".

Nghệ sĩ Thành Lộc cũng gửi lời nhắn nhủ đầy tiếc thương: “Kính tiễn anh, cùng với Nhánh lan rừng đi đến cõi mới theo lời Chúa gọi. Em chúc anh luôn an lành, viên mãn”.

Bên cạnh linh cữu trong tang lễ là cây đàn guitar cùng loạt ảnh chân dung rực sáng nụ cười, gợi nhớ hình ảnh quen thuộc của nhạc sĩ Thế Hiển. Ông thường xuyên mang lời ca tiếng hát của mình đến phục vụ cán bộ, chiến sĩ ở nhiều đơn vị, từ vùng biên giới đến hải đảo xa xôi và cũng là nhạc sĩ đến đảo Trường Sa nhiều nhất với 6 lần.

Nhạc sĩ Lại Thế Bảo Huy, con trai của NSND Thế Hiển, lặng lẽ đứng bên linh cữu người cha kính yêu.

Trong sự nghiệp sáng tác, nhạc sĩ Thế Hiển đã cho ra đời khoảng 150 bài hát, trong đó nổi tiếng nhất là các ca khúc: Nhánh lan rừng, Tóc em đuôi gà, Chuyện lứa đôi, Hoài niệm dấu yêu, Đợi chờ trong cơn mưa...

Với những đóng góp to lớn cho nghệ thuật nước nhà, nhạc sĩ Thế Hiển được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2012 và NSND vào tháng 3/2024.

Người thân, đồng nghiệp và bạn bè đã không kìm được xúc động khi đứng cạnh linh cữu của nhạc sĩ Thế Hiển.

Trong không gian tang lễ trang nghiêm, nhiều người đến viếng không khỏi bồi hồi xúc động. Trước di ảnh cùng những nhạc phẩm được trưng bày, họ như được sống lại với ký ức một thời.

Sự ra đi của NSND Thế Hiển để lại khoảng trống lớn trong đời sống âm nhạc nước nhà. Công chúng mất đi một người nghệ sĩ tài năng, tận tụy và giàu tâm huyết với nghề.

Linh cữu của nhạc sĩ, NSND Thế Hiển sẽ được đưa về an táng tại Hoa viên Nghĩa Trang Bình Dương.