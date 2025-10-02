NSND Thế Hiển: Đời tư lận đận, tuổi xế chiều chống chọi ung thư

Gắn liền với loạt ca khúc về người lính

Ngày 1/10, nhạc sĩ, NSND Thế Hiển đã ra đi ở tuổi 70 sau thời gian chống chọi với bệnh tật, để lại nhiều tiếc thương cho giới nghệ sĩ và khán giả mộ điệu.

Nhạc sĩ Thế Hiển sinh năm 1955, quê ở Nam Định (cũ). Ông bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ thuở bé, năm 11 tuổi đã chơi thành thạo đàn guitar. Khởi đầu sự nghiệp là ca sĩ hoạt động ở Đoàn ca múa nhạc Bông Sen, sau đó ông dần khẳng định mình với vai trò nhạc sĩ.

Nhạc sĩ, NSND Thế Hiển (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong chặng đường sáng tác, nhạc sĩ Thế Hiển ra mắt công chúng khoảng 150 bài. Trong đó, những ca khúc về người lính, biên giới, hải đảo như Hát về anh, Nhánh lan rừng, Tiếng, Vỏ ốc biển, Nỗi nhớ từ đảo xa... đã làm nên tên tuổi NSND Thế Hiển, giúp ông được gọi bằng cái tên gần gũi: “Nhạc sĩ của lính”.

Bên cạnh đó, nhạc sĩ Thế Hiển cũng có không ít ca khúc nổi tiếng, quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả như: Tóc em đuôi gà, Chuyện lứa đôi, Hoài niệm dấu yêu, Đợi chờ trong cơn mưa...

Nghệ sĩ từng bày tỏ niềm hạnh phúc khi được sống trọn vẹn với đam mê, dù ở vai trò ca sĩ hay nhạc sĩ đều được công chúng ghi nhận.

Năm 2020, ông giành Giải C trong cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu mang tên "Mãi mãi một tình yêu", do UBND TPHCM tổ chức.

Đầu năm 2024, nhạc sĩ Thế Hiển được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân trong đợt xét tặng danh hiệu nghệ sĩ lần thứ 10. Khi ấy, ông từng bộc bạch: "Tôi không quan niệm nhận danh hiệu ở tuổi này là sớm hay muộn, chỉ nghĩ người nghệ sĩ cứ cống hiến, rồi trái ngọt sẽ đến".

Bốn lần kết hôn, đời tư lận đận

Sự nghiệp âm nhạc đạt nhiều dấu ấn nhưng về đời tư, NSND Thế Hiển trải qua không ít thăng trầm. Ông từng 3 lần đổ vỡ hôn nhân. Lần đầu, ông kết hôn năm 21 tuổi, có 2 con. Sau đó, nhạc sĩ nên duyên cùng ca sĩ Hạ Lan. Cuộc hôn nhân thứ hai kéo dài 10 năm rồi kết thúc.

Lần thứ ba, nhạc sĩ Thế Hiển kết hôn cùng người vợ làm nghề báo, kém ông 27 tuổi. Tuy nhiên, mối quan hệ cũng sớm tan vỡ.

Trải qua 3 lần đổ vỡ hôn nhân, nhạc sĩ Thế Hiển chưa bao giờ mang nỗi buồn riêng vào âm nhạc. Ông từng chia sẻ, những người vợ đều là khán giả đầu tiên mỗi khi ông sáng tác một ca khúc mới.

"Chuyện duyên nợ, đến một thời điểm nào đó, vì lý do nọ vì lý do kia phải chia tay. Nhưng khi chia tay rồi, tôi vẫn giữ trong lòng về quãng thời gian đẹp chung sống với người đầu ấp tay gối với tôi, lo công việc gia đình và cả sự nghiệp của tôi. Còn bây giờ, họ là bạn của tôi", nhạc sĩ nói về 3 người vợ đầu tiên trong cuộc phỏng vấn năm 2015.

Nhạc sĩ Thế Hiển trải qua nhiều lận đận về cuộc sống riêng (Ảnh: Chụp màn hình).

Năm 2020, nhạc sĩ kết hôn lần 4 ở tuổi 65 với người vợ tên Kim Phượng. Tuy nhiên, ông giữ kín thông tin đời tư, ít chia sẻ với truyền thông về cuộc sống riêng.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, ông cho biết ở tuổi xế chiều, ông không nghĩ nhiều về những điều chưa trọn vẹn. Ông hạnh phúc khi có cháu nội, cháu ngoại đầy đủ, thậm chí có người cháu còn muốn nối nghiệp ông làm nghệ sĩ.

"Tôi lo cho con cái cả đời rồi, giờ là lúc làm những điều mình muốn. Tiền bản quyền của tôi đủ để sống, không phiền đến con cháu", nhạc sĩ bộc bạch.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm và trò chuyện cùng NSND Thế Hiển hồi cuối tháng 9 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trải qua nhiều thăng trầm, tưởng như NSND Thế Hiển có thể sống bình yên bên con cháu ở tuổi xế chiều thì bất ngờ ông lại mắc bạo bệnh.

Năm 2024, NSND Thế Hiển được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Theo phác đồ điều trị, ông phải hóa trị và xạ trị để ngăn ngừa khối u phát triển. Tuy nhiên, vì sức khỏe không đáp ứng, NSND Thế Hiển chỉ có thể dùng thuốc. Đầu năm nay, ông rơi vào tình trạng hôn mê, phải nhập viện cấp cứu.

Thời gian qua, nam nhạc sĩ thường xuyên rơi vào tình trạng mê man, thể trạng gầy gò, suy kiệt. Nhiều đồng nghiệp, đàn em trong giới nhạc sĩ thường ghé thăm hỏi han, động viên NSND Thế Hiển. Gia đình cũng túc trực chăm sóc ông những ngày cuối đời.

Tối 1/10, ông trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM), hưởng thọ 70 tuổi.