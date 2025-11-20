Ngành giáo dục TPHCM "đi sau về trước", dám làm, dám đổi mới

Ngày 20/11, UBND TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngành giáo dục và đào tạo, 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025).

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự buổi lễ.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong dự buổi lễ (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, 50 năm qua, dòng chảy của lịch sử thành phố luôn in đậm dấu ấn của ngành giáo dục.

Ngay sau ngày giải phóng, khi thành phố còn biết bao khó khăn, thiếu thốn, chính các thầy, các cô, với bầu nhiệt huyết cách mạng, với tình yêu thương vô bờ bến đã biến những lớp học tạm bợ, những viên phấn trắng vôi thành những nơi ươm mầm tri thức đầu tiên.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Huyên Nguyễn).

"Có người đã gác lại hạnh phúc riêng, có người đã vượt qua bom đạn chiến tranh, có người đã từ bỏ cuộc sống tiện nghi nơi phố thị để đến với những vùng quê nghèo, vùng ven còn nhiều thiếu thốn. Sự cống hiến ấy không chỉ là trách nhiệm, mà là tinh thần cống hiến cho một sứ mệnh thiêng liêng", ông Được chia sẻ.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch Nguyễn Văn Được bày tỏ lòng biết ơn, ghi nhận sâu sắc nhất đối với những đóng góp to lớn, âm thầm và không mệt mỏi của biết bao thế hệ thầy giáo, cô giáo đã cống hiến tận tâm, hy sinh lợi ích cá nhân để phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

"Các thầy cô chính là mạch nguồn nuôi dưỡng trí tuệ, là rường cột vững chắc cho sự phát triển bền vững của Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại", Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định.

Nhìn lại 50 năm qua, Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ có thể khẳng định giáo dục TPHCM đi sau nhưng về trước bởi khi thành phố chính thức tiếp nhận nhiệm vụ xây dựng nền giáo dục cách mạng năm 1975, đã là 30 năm sau ngày Quốc khánh đầu tiên của đất nước.

Đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng nhờ bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dám làm, dám đổi mới, giáo dục Thành phố đã trở thành một trong những đầu tàu tri thức của cả nước, là nơi khởi nguồn nhiều mô hình đổi mới, lan toả ra các tỉnh, thành phố khác.

Ngay sau ngày thống nhất, công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục được triển khai mạnh mẽ, trở thành địa phương đầu tiên cả nước hoàn thành phổ cập tiểu học…

Đặc biệt, năm 2024, TPHCM được công nhận là thành viên mạng lưới thành phố học tập toàn cầu, khẳng định nỗ lực của toàn ngành trong việc tạo điều kiện học tập cho người dân.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các tập thể và cá nhân (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Ngành giáo dục TPHCM đã tiên phong đổi mới, trở thành một trong những trung tâm tri thức lớn của cả nước với nhiều điểm sáng, như nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Thành phố cũng chú trọng trong công tác bồi dưỡng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, là địa phương chuẩn bị bài bản cho mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, tổ chức nhiều hoạt động học tập quốc tế.

Nhờ đó, học sinh TPHCM liên tục đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT quốc gia, Olympic, khoa học kỹ thuật trong nước và quốc tế…

Để ngành giáo dục TPHCM tiếp tục bứt phá, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai mạnh mẽ các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy; Đổi mới mô hình quản lý, tăng tính chủ động cho các cơ sở giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI trong quản lý, nâng cao năng lực quản lý đặc thù của thành phố sau sáp nhập.

"Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý để mỗi thầy cô giáo thật sự là một nhà sư phạm "vừa hồng, vừa chuyên", là tấm gương đạo đức và sáng tạo, truyền cảm hứng cho học sinh", Thứ trưởng nói.

Ngoài ra, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng đề nghị TPHCM tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đó triển khai hiệu quả chương trình giáo dục 2018; Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai; Hoàn thiện mạng lưới trường lớp, bảo đảm chỗ học tại các khu vực phát triển nhanh.

Sở GD&ĐT TPHCM nhận Cờ thi đua của UBND TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Trân quý những thành quả đã đạt được, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ thành tựu của ngành giáo dục thành phố suốt thời gian qua đến từ các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục.

Thành phố cũng có những học sinh xuất sắc vươn ra thế giới, những mô hình giáo dục tiên tiến, những đổi mới không ngừng trong phương pháp giảng dạy, những chương trình đào tạo tiệm cận chuẩn quốc tế.

“Nửa thế kỷ đã qua, chúng ta tự hào vì đã đi một chặng đường vẻ vang. Với hành trang ấy, chúng tôi - những người đang trực tiếp lèo lái con tàu tri thức - xin hứa sẽ quyết tâm viết tiếp những trang mới rực rỡ hơn.

Để giáo dục Thành phố không chỉ là niềm tự hào của hiện tại, mà còn là nơi khơi nguồn những ước mơ sáng tạo, đào tạo và bồi dưỡng nên những thế hệ công dân toàn cầu: bản lĩnh, nhân ái, mang theo truyền thống dân tộc trong khát vọng vươn xa”, Giám đốc Sở GD&ĐT cam kết.