NSND Thế Hiển suy kiệt, gầy gò vì ung thư di căn

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, anh vừa tới thăm NSND, nhạc sĩ Thế Hiển - người đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (áo đen) tới thăm và trò chuyện cùng NSND Thế Hiển (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh bùi ngùi, xót xa khi nhìn thấy nhạc sĩ Thế Hiển gầy đi rất nhiều so với trước kia, tuy nhiên cảm động khi tinh thần của ông vẫn mạnh mẽ, nhiệt huyết.

"Nhạc sĩ Thế Hiển là tác giả của rất nhiều bài hát hay mà tôi đã nghe từ thuở ấu thơ như Nhong nhong nhong, sau này là những ca khúc về quê hương, đất nước như Nhánh lan rừng, Hát về anh, Dấu chấm hỏi...

Chú cũng là một trong những nhạc sĩ gần gũi, thân thiết và luôn động viên tôi từ những ngày đầu gia nhập Hội Âm nhạc TPHCM. Ở chú luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, sự vui vẻ, với hình ảnh một người nghệ sĩ “không tuổi”, sẵn sàng cầm guitar lên và hát bằng chất giọng hào sảng, vô tư", Nguyễn Văn Chung xúc động chia sẻ.

Theo đó, vào ngày 19/9, nhạc sĩ Thế Hiển được gia đình đưa vào Bệnh viện Quân y 175 để điều trị. Khi đó, ông phải thở oxy, không thể trò chuyện, chỉ khẽ nắm lấy tay người thân, bạn bè.

Hiện tại, ông đã khỏe hơn một chút nhưng người gầy gò vì bị suy kiệt. Ông nằm trên giường bệnh, vẫn nhận ra người quen khi có người đến hỏi thăm sức khỏe.

Năm 2024, NSND Thế Hiển được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Theo phác đồ điều trị, ông phải hóa trị và xạ trị để ngăn ngừa khối u phát triển.

Tuy nhiên, vì sức khỏe không đáp ứng, NSND Thế Hiển chỉ có thể dùng thuốc. Đầu năm 2025, ông rơi vào tình trạng hôn mê, phải nhập viện cấp cứu.

Lúc này, nam nhạc sĩ được chẩn đoán ung thư phổi di căn, phát hiện thêm khối u não, khiến ông thường xuyên rơi vào tình trạng mê man.

NSND Thế Hiển tên đầy đủ là Lại Thế Hiển, sinh năm 1955, quê ở Nam Định cũ (nay là Ninh Bình). Ông từng là ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen (TPHCM), bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 1982. Năm 2012, Thế Hiển được phong tặng danh hiệu NSƯT. Tháng 3/2024, ông được phong tặng danh hiệu NSND.

Tên tuổi của nam nhạc sĩ gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tóc em đuôi gà, Hoàng hôn màu tím, Hát về anh, Hoài niệm dấu yêu, Nhánh lan rừng…

NSND Thế Hiển được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nhạc sĩ viết về đề tài người lính nhiều nhất.

Năm 2023, ông phát hành tập nhạc gồm 32 ca khúc viết về lực lượng vũ trang, tám bài về tình yêu quê hương đất nước, gửi tặng các đơn vị, trường đào tạo sĩ quan, bộ đội biên phòng.