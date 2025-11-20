Một trường đại học ở miền Trung có thêm 9 giáo sư, phó giáo sư

Trường Đại học Vinh đã tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025) và tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

Tại buổi lễ, Trường Đại học Vinh đã công bố 9 nhà giáo được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư trong năm 2025.

Lễ trao chứng nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 (Ảnh: Quang Dũng).

Hai nhà giáo vinh dự được công nhận chức danh Giáo sư là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cao Cự Giác và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Chu Văn Lanh. Cả hai đều là những nhà khoa học đầu ngành, có nhiều công trình nghiên cứu giá trị và đóng góp quan trọng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, 7 nhà giáo khác cũng đã được công nhận chức danh Phó Giáo sư, gồm: Tiến sĩ Lê Thị Tuyết Hạnh, Tiến sĩ Bùi Văn Hùng, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Tiến sĩ Vũ Thị Phương Lê, Tiến sĩ Nguyễn Tân Thành, Tiến sĩ Phan Thị Thùy và Tiến sĩ Phan Văn Tuấn.

Đây đều là những giảng viên xuất sắc, có nhiều công trình khoa học được công bố trên các tạp chí uy tín, chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu cấp bộ, cấp Nhà nước và tích cực tham gia bồi dưỡng sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh.