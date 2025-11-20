Loạt doanh nghiệp lớn nợ bảo hiểm xã hội với số tiền “khủng”

Gần 20.000 đơn vị ở TPHCM nợ tiền bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Bảo hiểm xã hội TPHCM vừa công bố danh sách đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên, số liệu chậm đóng tính đến hết ngày 31/10, cập nhật ủy nhiệm chi đến hết ngày 17/11.

Theo đó, trên địa bàn thành phố hiện có 19.836 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên. Trong số này, Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình đứng đầu danh sách với số tiền chậm đóng là gần 58,7 tỷ đồng.

Sau đây là danh sách 27 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động với số tiền chậm đóng của mỗi công ty hơn 10 tỷ đồng: