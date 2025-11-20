Mercedes Maybach S600 tông xe khách đỗ ven đường ở Quảng Ninh

Sáng 20/11, Công an phường Bãi Cháy cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 1h11 cùng ngày trên đường Hậu Cần.

Theo cảnh sát, toàn bộ sự việc được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Đ.X.).

Hình ảnh từ camera cho hay, chiếc Mercedes Maybach S600 (chưa rõ biển số và danh tính tài xế) chạy tốc độ cao khi vào khúc cua, sau đó mất lái, lao sang làn đường ngược chiều và tông vào đầu xe khách đang đỗ ven đường.

Cú va chạm khiến xe khách rung lắc mạnh, còn chiếc Maybach xoay nhiều vòng trước khi văng ra vài mét. Tài xế bị bất tỉnh trong cabin.

Mercedes Maybach mất lái, tông xe khách đỗ ven đường ở Quảng Ninh (Video: Đ.X.).

Ngay sau tai nạn, Công an phường Bãi Cháy có mặt bảo vệ hiện trường, đưa tài xế đi cấp cứu và giữ nguyên vị trí hai phương tiện để phục vụ điều tra.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục trích xuất camera khu vực, đo nồng độ cồn và kiểm tra các yếu tố kỹ thuật của xe để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.