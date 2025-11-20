Vụ bé gái ở Thái Nguyên bị bà nội tra khảo, hành hạ: 4 tiếng "địa ngục"

Liên quan vụ bé gái ở Thái Nguyên bị bà nội tra khảo, hành hạ, trưa 20/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, chị T.Q.T. (32 tuổi, ở Thái Nguyên, mẹ nạn nhân) cho biết chị đang ở trong bệnh viện cùng con gái P.A. (12 tuổi).

Chị Q.T. cho biết, sau 4 ngày kể từ khi A. bị bạo hành, sức khỏe của bé gái có phần ổn định nhưng các vết thương trên cơ thể vẫn chưa lành.

Theo người mẹ, P.A. bị bầm tím toàn thân, từ đỉnh đầu xuống gót chân, chỉ phần mông và bụng là chưa bị ảnh hưởng. “Cháu đau lắm, phần mềm bị tổn thương nhưng may mắn xương không liên quan. Nhiều khi cháu ngủ còn giật mình dậy vì sợ hãi”, chị T. nói.

Nạn nhân bị đánh đập, thương tích khắp người (Ảnh: Bộ Công an).

Chị T. kể, nguyên nhân A. bị bà nội là Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi), ông Lương Quốc Trung (54 tuổi, chồng thứ 2 của bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi, anh trai bà Hằng) đánh đập là vì 3,5 triệu đồng - số tiền bà Hằng nghi ngờ cháu gái lấy trộm.

Theo lời kể, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 16/11, kéo dài liên tục 4 tiếng đồng hồ, đến khoảng 2h ngày 17/11, khi nạn nhân tìm cơ hội bỏ chạy.

“Cháu kể là bị đánh liên tục mấy tiếng đồng hồ. Khi ông Trung dọa dùng kìm để rút móng tay, cháu sợ quá, nhân lúc ông đi tìm kìm thì bỏ chạy được” chị T. kể.

Chị T. cho biết, người đánh P.A. nhiều nhất là ông Trung và ông Thành.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, chị T. cho hay P.A. là con chung của chị với chồng cũ - con trai bà Hằng. Ngoài P.A. chị còn 2 người con khác với người chồng này.

Sau khi ly hôn, chị T. nuôi con trai lớn, còn gia đình chồng cũ nhận chăm nom chị em P.A., từ khi A. mới chỉ 1 tuổi.

Theo chị T., P.A. sống cùng ông bà nội gần 12 năm và được chăm sóc, đi học như bình thường. Hai bên gia đình vẫn qua lại, giữ mối quan hệ dù cuộc hôn nhân tan vỡ.

Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, chị nghe P.A. kể là bà nội hay đánh cháu, với cùng cáo buộc là lấy trộm tiền dù không có bằng chứng. Sau vụ việc, chị Trang cho biết sẽ đưa chị em P.A. về nuôi để đảm bảo an toàn.