EU “lên dây cót” lập khu vực quân sự trên toàn liên minh nhằm đối phó Nga

Xe tăng chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tập trận Iron Tomahawk tại Adazi, Latvia năm 2018 (Ảnh: Reuters).

Ủy ban châu Âu đã lên kế hoạch thành lập "khu vực quân sự Schengen" nhằm đẩy nhanh việc di chuyển quân đội và thiết bị hạng nặng trên khắp khối trong bối cảnh căng thẳng với Nga.

Các quan chức EU từ lâu đã cảnh báo rằng phương Tây sẽ phải mất nhiều tuần để huy động lực lượng đối phó với Nga do các vấn đề về hậu cần và cơ sở hạ tầng.

Theo tài liệu được công bố hôm 19/11, EU dự định thiết lập một khu vực quân sự cơ động trên toàn khối vào năm 2027, nhằm cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, đưa ra các quy tắc chung về tái triển khai lực lượng và cung cấp quyền tiếp cận ưu tiên cho các lực lượng vũ trang trong các trường hợp khẩn cấp.

Các quan chức EU cũng đặt mục tiêu "nâng cấp các hành lang cơ động quân sự quan trọng của EU lên tiêu chuẩn sử dụng kép" và bảo vệ cơ sở hạ tầng chiến lược.

Theo hãng tin Reuters, ý tưởng này cũng nhằm tạo ra một "nhóm đoàn kết", nơi các thành viên EU có thể lựa chọn cung cấp năng lực vận tải quân sự đặc biệt cho các quốc gia chưa có khả năng này.

Kế hoạch trên được triển khai trong bối cảnh có nhiều vấn đề về hậu cần phải giải quyết. Theo Financial Times, EU sẽ phải xử lý "những cây cầu xuống cấp, khổ đường ray không đồng đều và bộ máy hành chính phức tạp".

Hiện tại, quá trình di chuyển một đội quân từ các cảng ở phía Tây châu Âu đến biên giới Nga mất khoảng 45 ngày, nhưng với kế hoạch mới, quá trình này ​​sẽ rút ngắn xuống còn 5 hoặc 3 ngày.

Ủy viên châu Âu phụ trách giao thông Apostolos Tzitzikostas cũng cảnh báo việc tái triển khai xe tăng của NATO có thể "bị kẹt trong đường hầm và khiến cầu sập". Ông cho biết khối này sẽ phải chi ít nhất 17 tỷ euro (20 tỷ USD) để khắc phục vấn đề này.

Trong những tháng gần đây, nhiều quan chức EU đã đưa ra cảnh báo rằng, Nga có thể sẽ tấn công trực tiếp vào khối này trong vài năm tới.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cũng từng cảnh báo nguy cơ Nga có thể khởi xướng một cuộc xung đột quân sự với liên minh, mặc dù ông không giải thích lý do Moscow có thể hành động như vậy.

Moscow đã bác bỏ hoàn toàn những tuyên bố về kịch bản Nga tấn công các nước châu Âu, cho rằng đây là những cáo buộc "vô nghĩa".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng lên án "hành động quân sự hóa" của EU, cảnh báo việc tăng chi tiêu quốc phòng đang phá hủy nền kinh tế của các quốc gia thành viên.

Moscow cũng coi NATO là "đối thủ" khi chỉ trích hỗ trợ quân sự mà liên minh này đang gửi tới Ukraine.

Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng Nga có kế hoạch tấn công NATO hoặc bất kỳ thành viên EU nào. Nga cho rằng đây chỉ là cái cớ để các nước phương Tây biện minh cho việc tăng ngân sách quân sự, thay vì các chương trình xã hội.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định những cáo buộc cho rằng Moscow có ý định tấn công các nước châu Âu và các quốc gia thành viên NATO hoàn toàn là không chính xác và vô lý. Ông Putin cho biết Nga không có ý định tấn công các quốc gia NATO trừ khi Nga bị tấn công trước.