Luật sư thể thao Malaysia: "Cơ hội thắng của FAM tại CAS rất mong manh"

Cơ hội để Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) kháng cáo thành công trong vụ bảy cầu thủ nhập tịch làm giả giấy tờ đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết, sau khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố toàn bộ bản giải trình dài 64 trang về quyết định của Ủy ban kháng cáo.

Tài liệu này bác bỏ quyết định trước đó ngày 3/11, vốn từ chối đơn kháng cáo của FAM và bảy cầu thủ liên quan, đồng thời củng cố cáo buộc làm giả hồ sơ đối với cơ quan quản lý bóng đá Malaysia.

Liên đoàn bóng đá Malaysia khẳng định sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nhằm đảo ngược phán quyết của FIFA (Ảnh: Hmetro).

Theo luật sư thương mại và thể thao Nik Erman Nik Roseli, việc công bố bản giải trình cho thấy khả năng thành công của FAM tại CAS sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào lập luận mà họ đưa ra.

“Nếu xem xét các lý do FAM trình bày trong "Quyết định có động cơ", có thể thấy lập luận khá yếu khi chỉ tập trung vào việc không có ý định xấu, không thu lợi và mong muốn giảm mức phạt", ông Nik Erman nhận định trên Arena Metro.

Ông cũng nhấn mạnh rằng FAM không phủ nhận việc xảy ra hành vi làm giả tài liệu ngoài những lập luận được trình bày trong các văn bản chính thức. Nik Erman trích dẫn lời Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman, người cho rằng việc chỉnh sửa giấy tờ do các cá nhân không rõ danh tính trong nội bộ FAM thực hiện và ban lãnh đạo không hay biết.

“Mặc dù FAM nhiều lần tuyên bố trên mạng xã hội và truyền thông rằng họ sẽ theo đuổi vụ việc cho đến khi được giải quyết tại CAS, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là FAM đã thừa nhận, chứ không phủ nhận, việc tài liệu bị làm giả ở cả hai phiên điều trần tại FIFA”, ông nói.

Luật sư này cũng nhận định rằng việc FIFA công bố bản giải trình dài 64 trang cho thấy họ đã xem xét toàn diện vụ việc trước khi bác bỏ kháng cáo của FAM, và quyết định này không hề mang tính vội vàng.

Trước đó, FAM thông báo đã bắt đầu quy trình đưa vụ việc liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia lên CAS, sau khi FIFA ban hành lý do đầy đủ cho quyết định bác đơn của FAM và các cầu thủ.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi, khẳng định việc đưa vụ việc ra CAS nhằm “đảm bảo công lý được thực thi” và bảo vệ tính minh bạch của quy trình xét tuyển cầu thủ do chính phủ và các cơ quan chức năng ban hành.