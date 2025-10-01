Nhạc sĩ Thế Hiển, tác giả "Nhánh lan rừng", qua đời

Nhạc sĩ Lê Anh Tú (Hội Âm nhạc TPHCM) xác nhận với phóng viên Dân trí, NSND Thế Hiển đã qua đời tại Bệnh viện Quân y 175 lúc 21h30 hôm nay.

Trước đó, nghệ sĩ Thế Hiển nhập viện cấp cứu từ khuya 30/9. Các bác sĩ chẩn đoán tình trạng của nhạc sĩ là suy hô hấp cấp.

Nhạc sĩ Thế Hiển (Ảnh: Hội âm nhạc TPHCM).

Nhạc sĩ Thế Hiển sinh năm 1955, quê gốc Nam Định cũ, lớn lên tại TPHCM. Ông bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, tham gia phong trào văn nghệ địa phương rồi theo học Trung cấp thanh nhạc. Năm 1980, ông trở thành ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen, có nhiều chuyến lưu diễn phục vụ khán giả cả nước.

Suốt hơn 40 năm gắn bó với âm nhạc, Thế Hiển để lại gần 100 tác phẩm, trong đó nhiều ca khúc đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ, như Tóc em đuôi gà, Nhánh lan rừng, Hát về anh, Hành khúc thanh niên tình nguyện, Lính đảo Trường Sa…

Ông đặc biệt được biết đến với những sáng tác viết về người lính Bộ đội Cụ Hồ, về biển đảo và Trường Sa. Chính vì vậy, công chúng trìu mến gọi ông là "nhạc sĩ của lính". Sinh thời, ông cũng là một trong những văn nghệ sĩ thường xuyên mang lời ca tiếng hát phục vụ bộ đội, thanh niên xung phong và lực lượng vũ trang ở nhiều vùng miền.

Hơn 2 năm trước, ông ra mắt tuyển tập Hát về anh - Nhánh lan rừng gồm 40 ca khúc, trong đó có 32 bài viết về lực lượng vũ trang và 8 ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước.

Không chỉ gắn bó với dòng nhạc cách mạng, Thế Hiển còn để lại nhiều bản tình ca đi cùng tuổi trẻ thập niên 1990-2000 như Chuyện lứa đôi, Hoài niệm dấu yêu, Đợi chờ trong cơn mưa, Hát trên nông trường xanh, Dấu chấm hỏi…

Năm 2012, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, đến năm 2023 tiếp tục được vinh danh Nghệ sĩ Nhân dân.