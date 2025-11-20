Ngày 20/11 ở nơi thầy cô giáo chỉ chúc mừng nhau qua điện thoại

Ngày 20/11, thầy giáo Trần Đức Sơn, Phó hiệu trưởng Trường THCS Ngô Thế Lân, xã Quảng Điền, thành phố Huế, cho biết nhà trường vẫn đang tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến (online) cho học sinh.

Trường THCS Ngô Thế Lân hiện có hơn 300 học sinh nằm ở vùng thấp trũng của xã Quảng Điền, nên thường xuyên bị ngập lụt.

Nhiều trường học ở Huế thường bị ngập lụt kéo dài, ảnh hưởng đến kế hoạch dạy và học (Ảnh: Vi Thảo).

Theo thầy Sơn, trong đợt mưa lũ lớn hồi cuối tháng 10, đầu tháng 11, nhà trường bị ngập lụt sâu, buộc phải chuyển qua dạy học online.

Sau khi nước lũ rút, trường đã tổ chức dạy học trực tiếp nhưng chỉ được 3 ngày, mưa lớn gây ngập trở lại.

“Tại khuôn viên trường hiện nước đã khô, nhưng còn nhiều học sinh và giáo viên ở trong khu vực ngập sâu chưa thể đến trường được nên chúng tôi phải tổ chức dạy học online để đảm bảo an toàn.

Do điều kiện thời tiết bất lợi, nhà trường không tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam hay gặp mặt tri ân, đành chúc nhau qua điện thoại”, thầy Sơn chia sẻ.

Ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, cho biết hiện trên địa bàn có 11 trường tổ chức dạy học trực tuyến, 6 trường học trực tiếp.

Dịp này, chính quyền địa phương không thể tổ chức gặp mặt tri ân các thầy cô giáo như mọi năm.

Giáo viên Trường THPT Hương Vinh, phường Hóa Châu, dạy học online cho học sinh (Ảnh: Nhật Linh).

Nằm bên cạnh Quốc lộ 1A, Trường THCS Hồ Văn Tứ, phường Hương Trà, cũng thường chịu cảnh ngập úng nặng. Trong đợt mưa lũ lớn này, nhà trường đã phải thông báo cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Theo thầy Trần Lưu Quang, Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Văn Tứ, sau khi nước lũ rút, nhà trường đã huy động các thầy cô giáo, nhân viên, tổng dọn vệ sinh, sắp xếp lại bàn ghế.

“Hôm nay là ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam nhưng nhà trường vẫn tổ chức dạy học cả ngày để kịp chương trình cho các em học sinh”, thầy Quang chia sẻ.

Tại phường Hóa Châu, địa bàn thấp trũng, bị ngập lụt kéo dài, nhiều trường học cũng phải chuyển qua dạy học online.

Thầy Nguyễn Ngọc Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Hương Vinh, cho biết nhà trường có hơn 1.100 học sinh, trong đó nhiều em sống ở khu vực ngập sâu, đường giao thông bị chia cắt.

Nếu tổ chức dạy trực tiếp, chỉ khoảng 30% học sinh có thể đến lớp nên nhà trường tiếp tục dạy học online và đón 20/11 trực tuyến để đảm bảo an toàn.

Nhiều học sinh tại thành phố Huế không thể đến lớp, phải chuyển qua học trực tuyến do ảnh hưởng của mưa lũ (Ảnh: Vi Thảo).

Theo thầy Hiền, trong các đợt mưa lũ vừa qua, Trường THPT Hương Vinh chịu thiệt hại lớn về cơ sở vật chất. Phương tiện cá nhân của nhiều thầy cô cũng bị ngâm trong nước, một số học sinh rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Nhà trường đã kết nối mạnh thường quân, tổ chức nhiều đợt hỗ trợ học sinh, trong đó có 4 em đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 2,5 triệu đồng mỗi trường hợp.

Ông Phan Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Hóa Châu đã cùng lãnh đạo phường đến thăm, chia sẻ với các nhà trường nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam.

Theo ông Nghĩa, hiện nay toàn phường Hóa Châu có 1 trường dạy học trực tuyến, 6 trường nghỉ học. Do điều kiện khách quan, phường không thể tổ chức buổi gặp mặt truyền thống, nhưng tình cảm trân quý và lòng biết ơn dành cho các thầy cô vẫn vẹn nguyên, sâu đậm.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, cho biết nhiều trường học trên địa bàn chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, đặc biệt có 2 học sinh tiểu học và 1 trẻ mầm non bị đuối nước.

Sau mưa lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế sẽ chỉ đạo các trường dọn dẹp vệ sinh, kiểm kê lại cơ sở vật chất để có phương án hỗ trợ kịp thời.