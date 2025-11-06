Quán cà phê ở Hà Nội gây sốt vì cho khách mặc áo hoa hồng giống G-Dragon

Mặc áo hoa, đội vương miện, trải nghiệm hóa thân thành G-Dragon

Chỉ còn vài ngày nữa, G-Dragon - thủ lĩnh nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG - sẽ biểu diễn tại Việt Nam vào ngày 8/11. Thông tin này khiến cộng đồng fan (người hâm mộ) háo hức chờ đợi.

Nắm bắt không khí ấy, một quán cà phê nhỏ trên phố Nguyên Hồng đã nhanh chóng “bắt trend” (theo kịp xu hướng), khoác lên mình diện mạo mới rực rỡ với tường hoa đỏ, áo hoa và vương miện thủ công, trở thành điểm hẹn check-in sôi động của giới trẻ và fan K-pop (cộng đồng người hâm mộ nhạc pop Hàn Quốc).

Những bông hoa hồng đỏ cỡ lớn được sắp xếp tỉ mỉ, mang đến góc sống ảo cực chất cho fan G‑Dragon và giới trẻ Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tại Nyna Coffee Nguyên Hồng, khách đến không chỉ để thưởng thức cà phê mà còn để tận hưởng không gian tinh tế, nơi mỗi bông hoa, chiếc nón hay chiếc áo đều được làm thủ công, mang dấu ấn sáng tạo riêng

Mỹ Linh, một vị khách sống gần đó cho biết, cô biết đến quán qua TikTok và tò mò đến thử. “Mình là fan của G-Dragon đã lâu nên khi thấy concept tường hoa đỏ, áo hoa và vương miện được nhiều người đăng tải, mình liền rủ bạn tới check-in.

Không gian được chuẩn bị rất công phu, từng chi tiết đều gợi liên tưởng đến phong cách của G-Dragon. Cảm giác mặc áo, chụp ảnh như được hóa thân thành thần tượng, vừa vui vừa đáng nhớ”, cô nói.

Mỹ Linh thích thú khi được trải nghiệm mặc áo hoa đỏ và đội vương miện, tạo dáng check-in trước tường hoa tại quán (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ngay khi vừa dừng chân trước quán, khách có thể cảm nhận bầu không khí tươi sáng và tràn đầy năng lượng. Tường hoa đỏ phủ kín một góc mặt tiền, vừa là phông nền chụp ảnh, vừa tạo cảm giác ấm áp, nổi bật giữa khung cảnh Hà Nội mùa cuối thu.

Với những ai lần đầu ghé quán, nhân viên còn tận tình gợi ý góc chụp, cách tạo dáng “chuẩn thần tượng” để có được bức ảnh ấn tượng nhất.

Lê Lâm, một người hâm mộ G-Dragon, đã di chuyển hơn 15km chỉ để check-in, tận hưởng trải nghiệm hóa thân thành thần tượng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Anh Lê Lâm, từ Ngọc Hồi, di chuyển hơn 15km để đến Nguyên Hồng check-in tại quán. “Lúc tôi mặc áo hoa và đội vương miện, các bạn nhân viên còn giúp chỉnh từng chi tiết nhỏ, rồi chỉ mình cách đứng sao cho ăn ảnh nhất. Đến khi xem lại ảnh, thật sự bất ngờ vì đẹp hơn cả mong đợi”, anh Lâm chia sẻ.

Nếu khu vực bên ngoài gây ấn tượng bởi tường hoa đỏ rực và xe hoa trang trí tinh xảo, thì bước vào bên trong, khách lại được đắm mình trong một “góc nhỏ của G-Dragon”.

Hình ảnh nam ca sĩ được bài trí tinh tế giữa sắc đỏ chủ đạo, phía trên là chiếc áo hoa hồng - biểu tượng quen thuộc trong các sân khấu của anh - được trưng bày như một điểm nhấn nghệ thuật.

Xung quanh là những phụ kiện và bờm hoa đồng điệu, giúp khách có thêm nhiều lựa chọn để tạo dáng và chụp hình theo phong cách riêng.

“Góc nhỏ của G-Dragon” bên trong quán với hình ảnh nam ca sĩ, kèm áo hoa và các phụ kiện vương miện, bờm hoa đồng điệu, giúp khách có thêm lựa chọn chụp ảnh (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Khách tới check-in tăng gấp đôi chỉ sau vài ngày

Ngay sau khi hình ảnh tường hoa đỏ được lan truyền trên mạng xã hội, lượng khách tìm đến quán tăng nhanh chóng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Bùi Thị Khánh Linh, đại diện quán Nyna Coffee, cho biết số lượt check-in tại cơ sở Nguyên Hồng tăng gấp 2 lần so với trước đó. Nhiều bạn trẻ phải xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh.

“Có những ngày chúng tôi gần như không kịp chuẩn bị áo và phụ kiện. Khách đến rất đông, ai cũng muốn thử mặc, tạo dáng vài kiểu rồi ngồi lại trò chuyện, thưởng thức cà phê. Không khí lúc nào cũng rộn ràng và vui vẻ”, chị Linh chia sẻ.

Theo chị Linh, ý tưởng mang tường hoa đỏ đến cơ sở Nguyên Hồng bắt nguồn từ phản hồi tích cực mà quán nhận được khi thử nghiệm trang trí tường hoa cúc tại chi nhánh Nguyễn Khắc Cần.

Người đề xuất và trực tiếp triển khai ý tưởng này là trưởng bộ phận marketing của quán, cũng là một người hâm mộ G-Dragon lâu năm.

“Khi biết tin G-Dragon sắp trở lại Việt Nam, nhóm muốn tạo nên một ý tưởng vừa rực rỡ hơn, vừa mang hơi thở thần tượng, tôn vinh sự sáng tạo và tình yêu nghệ thuật”, chị Linh kể.

Concept tường hoa và áo hoa lấy cảm hứng từ áo khoác hoa hồng đỏ của G-Dragon trong “Übermensch World Tour” (Ảnh: Candyinyourheart).

Khi được hỏi lý do chọn hoa hồng đỏ làm điểm nhấn trang trí tại cơ sở Nguyên Hồng, chị Khánh Linh bật mí, ý tưởng lấy cảm hứng từ trang phục biểu diễn của G-Dragon trong Übermensch World Tour tại Hàn Quốc. Ở đêm diễn đầu tiên, nam ca sĩ xuất hiện với chiếc áo khoác phủ đầy hoa hồng đỏ, tạo ấn tượng mạnh với khán giả.

Từ hình ảnh này, quán đã tái hiện không khí rực rỡ, đậm chất nghệ sĩ qua tường hoa, áo hoa và vương miện được làm thủ công, mang đến trải nghiệm sống động cho khách hàng.

Khác với những mẫu trang trí làm sẵn, toàn bộ chi tiết tại đây đều do nhóm tự thực hiện. Mỗi bông hoa được đính tỉ mỉ lên áo, từng cánh hoa trên tường được sắp xếp theo bố cục màu sắc do chính đội thiết kế đảm nhiệm.

“Chúng tôi mất gần 1 tháng để hoàn thiện mọi thứ, từ việc tìm vật liệu chống nước, chọn tông đỏ phù hợp đến khâu đính từng bông hoa nhỏ. Khó nhất là làm sao để khi khách mặc áo lên, trông vẫn tự nhiên, tôn dáng mà không bị nặng nề”, chị Linh chia sẻ thêm.

Đồ uống tại quán có giá từ 50.000 đến 80.000 đồng, với hoá đơn từ 139.000 đồng, khách sẽ được tặng móc khóa gấu Moshi mặc áo và đội phụ kiện theo phong cách G-Dragon (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Giá đồ uống tại quán dao động từ 50.000 đến 80.000 đồng, phù hợp với giới trẻ.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt là móc khóa gấu Moshi, linh vật do quán tự sản xuất. Mỗi chú gấu được mặc áo hoa, đội vương miện hoặc mũ theo phong cách G-Dragon, đồng bộ với concept tường hoa đỏ, áo hoa và phụ kiện check-in của quán.

Nhờ hiệu ứng mạng xã hội, lượng khách đến quán tăng nhanh, nhiều bạn trẻ sẵn sàng quay lại để chụp nhiều bộ ảnh khác nhau hoặc rủ bạn bè cùng check-in (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nhiều khách sau khi check-in đã quay lại lần 2, lần 3 để thử các bối cảnh khác hoặc rủ bạn bè cùng đến.

Với các fan G-Dragon, khoác chiếc áo hoa rực rỡ và đứng giữa tường hoa đỏ để chụp ảnh là cách để thể hiện sự yêu thích và ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ. Một số khách cũng chia sẻ rằng áo đính thủ công khá nặng, nên cần cân nhắc khi mặc.

Giá tham khảo: 50.000-80.000 VNĐ Giờ mở cửa: 0h-24h Địa chỉ: Số 6 ngõ 34 Nguyên Hồng, phường Láng, Hà Nội

Ảnh: Nguyễn Hà Nam