Lô Lô Chải kín khách vì hoa tam giác mạch, giá phòng thổi cao gấp 2-3 lần?

Khách có nhu cầu thật, đặt phòng bị báo hết chỗ

Vào dịp cuối tuần của thời điểm giữa tháng 11, chị Kiều My (20 tuổi) đến từ Hà Nội cùng nhóm bạn muốn tới Lô Lô Chải thuộc xã Lũng Cú, Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) để trải nghiệm mùa hoa tam giác mạch và tận hưởng không khí ở làng du lịch tốt nhất thế giới.

Do đặt khá sát ngày nên khi liên hệ với một số homestay, chị My được báo đã hết phòng.

Một góc của làng Lô Lô Chải với lối kiến trúc đặc trưng trong vùng (Ảnh: Tuấn Đào).

Do thời tiết đẹp, thuận lợi và không muốn hoãn hủy lịch, vị khách Hà Nội đã đăng thông tin tìm 2 phòng dành cho 4 người lên một hội nhóm du lịch ở Hà Giang. Ngay lập tức, trong phần tin nhắn chờ của chị nhận về gần chục lời mời chào của các sale (người bán hàng, môi giới) báo giá phòng tại Lô Lô Chải theo nhu cầu của khách.

"Tôi khá bất ngờ khi sale chào mời đúng căn phòng ở một homestay mà trước đó từng báo hết phòng. Giá của homestay niêm yết là 600.000 đồng, nhưng giá của sale báo là 1 triệu đồng", chị My nói.

Thấy mức giá chênh lệch quá cao, vị khách Hà Nội hỏi lý do, phía sale báo, do cuối tuần lượng khách tăng cao nên mức giá đó là hợp lý.

Tương tự như nhóm của chị My, thời gian qua trên một số hội nhóm du lịch Hà Giang, nhiều du khách cũng bày tỏ thắc mắc về việc giá phòng tại các cơ sở lưu trú bị người môi giới báo giá chênh lệch so với niêm yết.

Có trường hợp bị bên trung gian đẩy giá cao gấp 2-3 lần khiến khách có nhu cầu thật muốn đi, cuối cùng phải đắn đo suy tính vì chi phí dành cho việc lưu trú bị cao hơn so với dự kiến.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Thuật, quản trị viên cộng đồng du lịch Hà Giang xác nhận đang tồn tại những hiện tượng này, xảy ra từ cuối năm 2024 tới nay.

Anh Thuật cho biết, khi các điểm đến ở Hà Giang cũ vào mùa du lịch cao điểm, có một nhóm sale "ôm phòng" (mua hết phòng của cơ sở lưu trú), chạy quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội rất mạnh.

Du khách thăm Lô Lô Chải (Long Hướng Duy).

Đơn cử, nhóm sale ôm khoảng 50 phòng ở Đồng Văn, khiến khách đặt phòng trực tiếp với cơ sở lưu trú đều bị báo hết. Khách có nhu cầu thực sự, đành chấp nhận bỏ thêm tiền chênh. Số tiền này về túi của môi giới, trong khi cơ sở lưu trú cũng chỉ nhận đúng khoản tiền niêm yết giá trước đó.

"Ở Lô Lô Chải cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Một phòng đẹp có điều hòa 2 chiều được homestay báo giá 1,1 triệu đồng. Nhưng khách đặt qua sale có thể phải trả tới 1,7 triệu đồng", anh Thuật nói.

Cũng theo anh Thuật, việc ôm phòng là không sai quy định, nhưng bán giá chênh quá cao làm khách mất niềm tin, ảnh hưởng hình ảnh du lịch địa phương.

Anh Tr., một nhân viên bán phòng cho biết, thông thường môi giới được các cơ sở lưu trú chiết khấu % lợi nhuận trực tiếp, thông thường là 10%-20%. Các sale không được phép bán chênh cho khách.

Điều này cũng được đại diện của Motogo Home Lô Lô Chải khẳng định. Theo vị đại diện, khi báo giá phòng cho sale, cơ sở lưu trú đã trực tiếp cắt chiết khấu hơn 10% và thông báo tới người môi giới không được bán giá chênh cho khách.

"Giá phòng của chúng tôi dao động từ 550.000 đồng tới 750.000 đồng. Nếu sale bán giá chênh cho khách để thu thêm lợi nhuận là làm sai quy định", đại diện cơ sở lưu trú chia sẻ.

Không có chuyện các cơ sở lưu trú ở Lô Lô Chải tự ý tăng giá phòng

Mới đây, UBND xã Lũng Cú vừa có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Tuyên Quang, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang xung quanh phản ánh giá dịch vụ lưu trú tại thôn Lô Lô Chải, xử lý nhanh thông tin liên quan tới giá phòng tại địa phương.

Sau khi nhận thông tin phản ánh về việc tình trạng giá phòng ở thôn Lô Lô Chải bị đẩy cao gấp 2-3 lần khi qua tay môi giới, UBND xã Lũng Cú đã phối hợp Đội Quản lý thị trường, Công an xã và các đơn vị liên quan kiểm tra trực tiếp tại làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Lô Lô Chải.

Một căn homestay ở Lô Lô Chải (Ảnh: Booking).

Qua kiểm tra, đoàn công tác không phát hiện tình trạng các hộ kinh doanh homestay tự ý tăng giá như phản ánh. Các chủ homestay khẳng định không thay đổi mức giá đã công khai và niêm yết.

Đại diện UBND xã Lũng Cũ nhận định, từ thời điểm Tổ chức Du lịch Thế giới công nhận Lô Lô Chải là "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025" và lượng khách tăng đột biến dịp lễ hội hoa tam giác mạch năm nay, nhu cầu lưu trú của khách tăng mạnh trong khi lượng phòng hạn chế.

Có hiện tượng môi giới tự do đặt trước, thu gom phòng tại các homestay dưới danh nghĩa khách lẻ rồi rao bán lại phòng trên mạng xã hội với giá cao gấp 2-3 lần. Những trường hợp này hầu hết đều mua phòng trực tiếp rồi bán chênh lệnh. Chủ cơ sở lưu trú không kiểm soát được việc phòng bị đẩy giá.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, UBND xã Lũng Cú đã tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc phát triển du lịch bền vững, yêu cầu niêm yết giá bán đúng giá, có thái độ văn minh thân thiện khi đón khách.

Ngoài ra, các đơn vị chuyên môn phối hợp tổ chức quản lý kênh bán phòng và giao dịch trực tuyến, theo dõi mạng xã hội để kịp thời phát hiện tài khoản bán sai giá, xử lý theo quy định.

UBND xã Lũng Cú cũng khuyến cáo khách đặt phòng trực tiếp với cơ sở lưu trú để nhận thông tin giá phòng chuẩn, đăng thông tin cảnh báo nếu phát hiện trường hợp sai phạm.