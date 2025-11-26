Việt Nam đẩy mạnh xúc tiến du lịch tại thị trường Australia

Ngày 25/11 tại Melbourne (Australia), Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam và kết nối doanh nghiệp tại thị trường Australia.

Đoàn công tác do Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu dẫn đầu, cùng đại diện Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh và 19 doanh nghiệp du lịch trong nước.

Tại sự kiện, Ban tổ chức cũng giới thiệu các nét văn hoá đặc sắc của Việt Nam đến du khách (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự kiện nhằm quảng bá điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch Việt Nam tới các đối tác lữ hành, hãng truyền thông và khách du lịch Australia; đồng thời tăng cường sự hiện diện của thương hiệu du lịch Việt Nam tại thị trường trọng điểm này.

Chương trình thu hút khoảng 120 đại biểu từ các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, vận chuyển, hàng không của hai nước.

Tại sự kiện, Việt Nam giới thiệu chính sách thị thực, hàng không, cơ sở lưu trú, đội ngũ hướng dẫn viên cùng các sự kiện du lịch lớn như ITE HCMC (Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh), VITM (Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam), Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng, Lễ hội hoa Đà Lạt và Năm Du lịch quốc gia.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại sự kiện, ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Australia sau khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024 đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực du lịch.

Ngay sau dấu mốc này, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với Austrade tổ chức các hoạt động kết nối tại Melbourne và Perth, đồng thời triển khai chương trình quảng bá du lịch tại Melbourne vào tháng 9/2024.

Ông cho biết, Australia hiện là một trong 10 thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam, với gần 491.000 lượt năm 2024, tăng 26% so với năm trước; 10 tháng năm 2025 đạt hơn 447.000 lượt, tiếp tục tăng trên 13%. Những con số này cho thấy sức hút của điểm đến Việt Nam và tiềm năng hợp tác ngày càng mở rộng giữa doanh nghiệp hai nước.

"Việt Nam sở hữu hệ thống di sản văn hóa - thiên nhiên được UNESCO công nhận, hơn 3.000 km bờ biển cùng hạ tầng nghỉ dưỡng - giải trí đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng thị hiếu đa dạng của du khách Australia. Ẩm thực phong phú, kết nối hàng không thuận tiện và môi trường du lịch an toàn tiếp tục củng cố vị thế Việt Nam tại thị trường này", ông Hà Văn Siêu nói.

Ông khẳng định chương trình xúc tiến lần này không chỉ quảng bá hình ảnh Việt Nam mà còn tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp hai nước, hướng tới đưa du lịch trở thành lĩnh vực hợp tác nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Australia, với sự hỗ trợ của Chính phủ và các cơ quan đại diện hai bên.

Tham tán Lê Thùy Trang (Đại sứ quán Việt Nam tại Australia) (Ảnh: Ban tổ chức).

Cùng chia sẻ tại sự kiện, Tham tán Lê Thùy Trang (Đại sứ quán Việt Nam tại Australia) nhấn mạnh rằng quan hệ Việt Nam - Australia đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất.

Trong bối cảnh đó, bà đánh giá chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Melbourne là bước đi thiết thực, góp phần hiện thực hóa các cam kết hợp tác, phù hợp với Chiến lược Tăng cường Gắn kết Kinh tế Việt Nam - Australia.

"Du lịch hai nước đang có nhiều thuận lợi nhờ quan hệ song phương tốt đẹp, lượng khách du lịch hai chiều tăng trưởng ổn định, cộng đồng hơn 350.000 người Việt tại Australia đóng vai trò cầu nối quan trọng, cùng sự hỗ trợ của các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp thông qua việc mở rộng đường bay thẳng, phát triển sản phẩm du lịch và chính sách thị thực thuận lợi", bà Trang nói.

Sự kiện thu hút đông đảo doanh nghiệp Úc và các du khách quan tâm đến thị trường du lịch Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Tham tán bày tỏ tin tưởng rằng hai bên hoàn toàn có thể chuyển tiềm năng thành kết quả cụ thể bằng việc tăng cường nhận diện điểm đến, đẩy mạnh hợp tác về du lịch sinh thái, đào tạo nhân lực và triển khai các sáng kiến chung.

Bà khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Australia sẽ tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy hợp tác du lịch và mong muốn sớm được đón du khách Australia đến Việt Nam trải nghiệm những giá trị chân thực, giàu bản sắc.

Thị trường Australia được đánh giá giàu tiềm năng nhờ mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và nhu cầu trải nghiệm các điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc - vốn là thế mạnh của du lịch Việt Nam.

Các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá giới thiệu điểm đến với doanh nghiệp Úc (Ảnh: Ban tổ chức).

Chính sách e-visa thuận lợi, mạng lưới đường bay thẳng từ Melbourne, Sydney, Perth đến Hà Nội và TPHCM cùng ẩm thực Việt Nam hấp dẫn giúp Việt Nam trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách Australia.

Theo InsideAsia Tours, lượng khách Australia đặt tour đến Việt Nam tăng 46% trong nửa đầu năm.

Việt Nam được ghi nhận là điểm đến có tốc độ tăng trưởng cao nhất của khách Australia trong tháng 4/2025, đạt 28,5%. Trong 10 tháng đầu năm, Australia duy trì vị trí trong top 10 thị trường gửi khách lớn nhất với 447.470 lượt.